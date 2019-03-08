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連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

開啟嘉義五感旅程品味絕佳饗宴

2019-03-08 15:50Ciao潮旅

整輯/Charisse 圖片提供/雲登景觀飯店

有著得天獨厚的地理位置， 「雲登景觀飯店」環抱雲嘉南最美麗的景緻， 登高雲霄， 來一杯香濃咖啡， 讓身心浸潤於「行到水窮處，坐看雲起時」的意境。

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享受國家級美景

坐落於阿里山山脈頂坑山山頂處的「雲登景觀飯店」，擁有一望無際的嘉南平原美景，左側源自阿里山脈八掌溪泉源，右側為旖旎風光的高爾夫球場，濱臨著仁義潭湖面水景煙波繚繞，海天一色幽然美景，清晨朝霧、落日夕陽、璀璨夜景一次收藏，投入大自然的擁抱，享受五感至高無上的頂級饗宴，猶如登上雲端，自在而愜意。

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雲登的每間客房都附有大型露天陽台，陽光透過房內的落地大窗灑進，讓室內的每一處都沐浴在明亮、通透的金色光芒。大量的採光與景觀，讓室內外彷彿融為一體，一望無際的景觀視野，可以飽覽窗外綠意盎然的棕梠湖高爾夫球場及仁義潭美景、嘉義市夜景、阿里山山脈。

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房內簡約時尚的設計風格，與優雅品味的質感色調與舒適完善配備相映襯，浴廁內的沐浴備品也同樣講究，提供義大利知名品牌Argan Source，以「不朽長青藥」美名的榛果樹油的潤澤與香氣滋養身心，讓旅人能徹底放鬆盡情享受渡假逸趣，每每流連忘返。而頂級迎賓套房更以獨特細緻的樓中樓空間，展現舒適優雅的溫馨意境，讓每位旅人都能忘卻城市喧囂，在此享受賓至如歸的尊榮服務。

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品嘗美饌佳餚

精緻的佳餚美饌，是雲登精心準備的味覺驚喜。精緻明亮的用餐環境，同樣擁有絕佳的用餐視野，提供中西式的創意料理，主廚嚴選正宗特色美饌，並順應四季節氣、嚴選有機食材、提倡在地的原汁原味，饗宴健康化、獨特化，飽腹之餘，也無健康負擔之憂。

雲登另一私房景點「觀景咖啡廳」，位於全館制高點，在270度半露天式的觀景視野中，感受「行到水窮處、坐看雲起時」的意境，領略晨曦至晚霞的千變萬化，適合生日派對、親友聯誼、公司員工歡宴、情侶談心，讓人享受片刻閒暇、怡然自得。結束一天的旅程，可至「澐SPA」放鬆身心，體驗各種美療、舒壓服務，亦可使用熱石美療艙，幫助血液循環、排解身心壓力。

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除了五感俱足的享受，雲登景觀飯店於戶外設有高爾夫球推桿練習場，居高臨下高爾夫球場，讓旅客維持球感之餘，更有臨場感同時也可以活絡筋骨。室內則設有健身房、冰棍球檯、X-BOX以及寬敞的兒童遊戲室，裡頭有球池、積木、還有豐富玩具滿足孩童探索的樂趣。

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另外也增設最受孩童們喜愛的戶外兒童賽車場，讓孩子在安全的環境下亦能享受奔馳快感，雲登藉由這些豐富體驗，讓旅人來此期間能徹底享受無限歡樂的親子互動，留下渡假期間的美好回憶。網址：www.yundeng.com.tw

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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