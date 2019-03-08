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連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

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泰國曼谷 創意與多元融合的城市

2019-03-08 15:49Ciao潮旅

【撰文/Vivian Huang、Eika Huang 攝影/Anson Lin、Eika Huang Model/瑞莎Larisa 特別感謝/泰國觀光局】

每次造訪曼谷，總會驚艷於她多變的風貌：是天使之城、宏偉之城、快樂之城，同時也是設計之都、創意之城。扎實的底蘊，融合新舊、多元文化，這些年來，曼谷在創意之路上快速疾行、發光發亮，「泰」設計的實力大受國際矚目。昭披耶河巡遊一趟，除了高聳入天的城市天際線，也能一覽傳統與新創在兩岸交織出的曼谷文化風情。

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TCDC泰國創意設計中心 美學與設計的基地

2017年5月，TCDC泰國創意設計中心（Thailand Creative & Design Center）搬了新家，進駐石龍軍路的舊郵政總局大樓。已經80歲的老建築裡，格局寬敞，多處挑高；線性設計的主軸，拉出極具科技未來感的氛圍，規劃出展示間、資源中心、材料與設計創新中心、文創商店、創意空間、咖啡廳等，是泰式美學與設計的育成基地，也是曼谷熱門的觀光景點和IG打卡點。

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泰國向來擅長打造新舊融合，TCDC遷至石龍軍路，在某種程度上，也有在舊街區注入新活水的復興思維。石龍軍路，堪稱是曼谷現代化發展的起點，這裡是曼谷的第一條大馬路，全國第一輛公車1號的行駛路線。全長超過8公里的石龍軍路，有碼頭、夜市、經典高檔酒店、泰國佛寺、華人廟宇、天主教堂、清真寺、各國大使館、舊海關大樓等，見證了多元族群與泰國歷史的發展。

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TCDC的創立哲學很明確，就是整合泰國傳統文化與現代新知、全球科技，在舊與新的彼此激盪中，啟發出有意義的創意與創新。這裡，既不是學校，也不是研究中心，倒比較像是智力娛樂場所，透過有趣的互動方式，開啟參與者的想像力，進而改變生活。這種開放、無藩籬的模式，拉近了設計與一般普羅大眾的距離，也成功地引領時尚潮流與美學話題。

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TCDC Bangkok

Add.The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road,Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66-2105-7400

Web.web.tcdc.or.th/

The Cabochon Hotel雍容華麗的寶石

康泰納仕《Traveler》最新發表的〈12最佳曼谷酒店〉（12 Best Hotels in Bangkok），由台灣設計師葉裕清所開設的精品旅館The Cabochon Hotel躋身其中，與各大旅館集團的高檔五星級酒店並列。《Traveler》並以「優雅」（elegant）一詞來總結對The Cabochon Hotel的評價。

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從熱鬧的Sukhumvit路轉進窄巷裡，The Cabochon Hotel就隱身在長巷的盡頭。正如其名，The Cabochon宛如一顆「拋光的寶石」在靜巷底兀自熠熠生輝。長巷阻絕了大馬路上的塵囂，給予這幢精美的旅宿一個格外靜謐的空間，有著仿若與世隔絕般的清幽。4層樓高的象牙白法國殖民式建築，優雅地佇立著，氣質如此雍容華麗，像是從1920年代的上海十里洋場走出來的貴婦。無論從外觀或是內部的裝潢和陳設，甚至是服務，絕大多數的到訪者都以為這是一幢有品味、保養得宜的老洋房，然而「真教人難以置信」的是，這的的確確是一幢新建於2012年的洋房。

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開幕短短幾年，The Cabochon Hotel已寫下了自己的傳奇佳話。從選址、設計、興建、裝修、布置，全由葉裕清一手打理，他把自己的美學理念及多年來在世界各地的行旅收藏和印象，灌注到The Cabochon裡，重新勾勒出1920年代時那細緻而優雅的上海風情。低調奢華的空間裡，配備有現代化的設施，讓入住的旅人有「舒適得就像是在家裡」的體驗。旅館裡的Thai Lao Yeh餐廳也頗有好評，特意營造的古暹羅氛圍增添懷舊感，除了經典泰國菜式之外，菜單上也有罕見的地方特色料理，如依善、老撾美食等。

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The Cabochon Hotel Add. 14/29 Sukhumvit Soi 45, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Tel.+66-2259-2871‧

Web.www.cabochonhotel.com

Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers昭披耶河畔的皇家優雅

高雅挺立於昭披耶河（Chao Phraya River）河畔的皇家蘭花喜來登酒店（Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers），獨據著得天獨厚的三角洲地理位置，加上特有的Y型設計，讓每間豪華客房和套房都享有一覽無遺的壯麗河景和絢麗的城市夜景。

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1983年7月22日，泰國皇后Queen Sirikit為皇家蘭花酒店（The Royal Orchid Hotel）主持開幕，至今三十多個年頭，該酒店不僅是Si Phraya碼頭上的傳奇，亦已成為曼谷知名地標之一，且獲獎頻頻，如：曼谷最佳河畔豪華度假酒店、《Travel + Leisure》雜誌評選為「亞洲50大最佳酒店」、「全球必去酒店」，《Luxury Travel Guide》評選為2016年度亞洲及澳大利亞地區最佳豪華城市酒店等。皇室加持、地理位置、河畔美景、悠閒氣氛、熱情款待和貼心服務等，使得Royal Orchid Sheraton深受當地名人、各國商務客及觀光客喜愛。

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酒店樓高28層，726個房間都面河，連餐廳、Spa、游泳池也都有無敵河景。Riverside Grill是戶外的燒烤餐廳和酒吧，白天和夜晚的景色都迷人，適合暢快放鬆或放空。Giorgio's可是曼谷第一家義大利餐廳，每晚供應道地義式料理。Thara Thong則是以泰國皇家料理和泰國傳統樂舞表演聞名。The Spa也是酒店裡的一大亮點，可以一邊享受按摩、水療，一邊欣賞河景。露台上有兩個室外游泳池，即使不想下水游泳，慵懶地在池邊躺椅上，看昭披耶河上的風光和對岸的城市景致，也是一大樂事。

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Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Add. 2 Charoen Krung Road Soi 30, Siphya, Bangrak, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand Tel. +66-2266-0123 Web. royalorchidsheraton.com

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