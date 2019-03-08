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TCDC泰國創意設計中心 美學與設計的基地

2019-03-08 16:17Ciao潮旅

【撰文/Vivian Huang、Eika Huang 攝影/Anson Lin、Eika Huang 特別感謝/泰國觀光局】

2017年5月，TCDC泰國創意設計中心（Thailand Creative & Design Center）搬了新家，進駐石龍軍路的舊郵政總局大樓。已經80歲的老建築裡，格局寬敞，多處挑高；線性設計的主軸，拉出極具科技未來感的氛圍，規劃出展示間、資源中心、材料與設計創新中心、文創商店、創意空間、咖啡廳等，是泰式美學與設計的育成基地，也是曼谷熱門的觀光景點和IG打卡點。

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泰國向來擅長打造新舊融合，TCDC遷至石龍軍路，在某種程度上，也有在舊街區注入新活水的復興思維。石龍軍路，堪稱是曼谷現代化發展的起點，這裡是曼谷的第一條大馬路，全國第一輛公車1號的行駛路線。

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全長超過8公里的石龍軍路，有碼頭、夜市、經典高檔酒店、泰國佛寺、華人廟宇、天主教堂、清真寺、各國大使館、舊海關大樓等，見證了多元族群與泰國歷史的發展。

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TCDC的創立哲學很明確，就是整合泰國傳統文化與現代新知、全球科技，在舊與新的彼此激盪中，啟發出有意義的創意與創新。這裡，既不是學校，也不是研究中心，倒比較像是智力娛樂場所，透過有趣的互動方式，開啟參與者的想像力，進而改變生活。這種開放、無藩籬的模式，拉近了設計與一般普羅大眾的距離，也成功地引領時尚潮流與美學話題。

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TCDC Bangkok

Add. The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. +66-2105-7400

Web. web.tcdc.or.th/

Open. Service Area : 10:30~21:00 hrs.（Closed Mon)

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