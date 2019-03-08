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連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

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高雄耀眼新星 以港都的「水」為主題

2019-03-08 16:17Ciao潮旅

【整輯/AH 圖片提供/H2O Hotel水京棧國際酒店】

H2O水京棧國際酒店於2017年07月開幕，座落北高雄市中心，完善的生活機能及交通系統，運用頂級豪華的建材、營造時尚的氛圍、細緻入微的五感服務，使每位貴賓感受溫馨的第二個家及舒適辦公室的住宿「心」體驗。

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高雄有著獨一無二的美麗旗津海岸線、世界一流的高雄港、浪漫的愛河、以及富有文化內涵的蓮池潭，因此H2O從一開始的設計概念就是以港都的「水」為主題，從建築外觀、燈光設計、庭園造景、內裝佈置、客用備品等等都和水息息相關。

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夢想 回憶 星級閃耀

H2O Hotel為京城集團旗下子公司。「H2O」是「水」的化學元素，H和O也分別是英文Home和Office的第一個字母,象徵著我們的經營理念及服務目標，提供來訪的貴賓一個舒適的家與第二個辦公室，期許能帶給大家一個嶄新的住宿、用餐、以及商務會議的新體驗。

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H2O Hotel有157間各式頂級客房、京悅軒中餐廳、Ripple西餐廳、米其林一星牛排教父Capstone steakhouse以及高空夜店 Bar。以豪宅概念打造157間各式頂級客房，全館使用TOTO電動免治馬桶、席夢思/席伊麗高級床墊、國內外免費通話Handy Phone智慧型旅遊手機及首創進入高鐵月台站迎賓接待服務等，完善的硬體設備、細緻的貼心服務，讓旅客備感尊榮，猶如家一般的奢華享受。

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【京悅軒中餐廳】以大紅燈籠特色運用雅緻細膩的巧思來點綴空間，選用在地精品食材，結合極致刀工廚藝，獻上精烹細琢、道道垂涎味美的中華美饌。【Ripple西餐廳】主打創意無國界料理，以精湛的料理手法，精選在地當季食材帶出港都特色，用心的堅持、食材的講究，呈現無限創意的料理。

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【Capstone steakhouse】為『牛排教父』鄧有癸師傅首次進軍南台灣，提供美國頂級老饕牛排、澳洲和牛及美國頂級乾式熟成牛排等，以時間擘劃美味的頂級牛排，帶給您頂級的美食饗宴。

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極具風格、炫目迷人的【夜店 Bar】，為高雄唯一頂樓泳池酒吧，池邊擁有500吋大螢幕，慵懶愜意的品嚐精緻輕食，啜飲沁心醉人的飲品，享受在都會中的渡假風情，不論白天或黑夜，都可陶醉在此享受片刻的沁意時光。

自開幕以來，歷經接待知名藝人、KKBOX風雲榜頒獎典禮、ICCA主席到訪以及2018 IeSF世界電競賽等重大活動，有「藝人指定住宿飯店」的美名，2018年榮獲『交通部觀光局星級旅館評鑑五星級』的認證，以及『世界奢華酒店大賞』的雙重肯定。

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H2O Hotel 水京棧國際酒店

網址：www.h2ohotel.com.tw

FB ：www.facebook.com/H2OHotelKaohsiung/

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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