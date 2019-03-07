全臺第一間BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳

【整輯/AH 圖片提供/金車企業】

繼BUCKSKIN柏克金啤酒上市後，金車集團2018年6月於信義區正式揭幕全臺第一間「BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳」，首度顛覆傳統餐酒館飲食概念，從享受「啤酒」出發，讓餐點與啤酒更完美結合。 分享 facebook

早期製酒時，使用全銅材質製作釀酒設備，「BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳」秉持相同釀酒工藝，以歐式風格元素打造用餐環境，空間設計使用大量古銅色的鍍鈦建材，塑造出許多不同尺度的圓筒，運用多種金屬色系堆疊層次感，如吧台的古銅色、啤酒花吊燈的金色與廚房區域的不鏽鋼銀等，同時襯托出BUCKSKIN柏克金的品牌主色–優雅藍，以呼應釀造過程的記憶，讓啤酒與用餐體驗相輔相成，創造一股蔚為風潮的啤酒食尚文化。 空間設計使用大量古銅色的鍍鈦建材。 分享 facebook 分享 facebook

獨家限定啤酒 屢獲世界競賽肯定

「啤酒就是生活，而釀出好喝的啤酒是我們一定要完成的夢想」。金車BUCKSKIN柏克金啤酒上市短短幾個月，已於多項國際知名啤酒賽事中嶄露頭角，其中「黃金拉格啤酒」與「德式小麥啤酒」在8月英國的WBA世界啤酒大獎(World Beer Awards)中雙雙摘下台灣冠軍！「三月啤酒」與「德式皮爾森啤酒」於9月日本的IBC 國際啤酒大賽(International Beer Cup)中脫穎而出，獲得雙金賞。 可選3款不同風味的啤酒。 分享 facebook

「科隆啤酒」、「老啤酒」、「煙燻啤酒」在首屆的香港AIBC亞洲國際啤酒競賽(Asia International Beer Competition)獲得三面金牌，其中老啤酒，於有著「啤酒界世界盃」與「啤酒界奧斯卡」美譽的德國EBS歐洲啤酒之星(European Beer Star) 11 月中頒發2018 年獎項中獲得銅牌肯定，是本次參賽的2344支啤酒作品中，唯一獲獎的台灣酒款，為台爭光。這些獨家限定的美味滋味，只有在BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳裡可以盡情暢飲，12種金車自釀的德式生啤酒以及50多種震撼味蕾的美食和啤酒佳餚。 分享 facebook

充滿德式風情的啤酒美食饗宴

首先以開胃菜「BUCKSKIN 啤酒肉凍」喚醒味蕾，伊比利煙燻火腿搭配BUCKSKIN柏克金的啤酒，佐以香料讓舌尖感受層次豐富的絕配滋味，前菜「獨家鴨肝烤布蕾」以清爽的鴨肝襯以烤布蕾，打造前所未有的前菜風味，「BUCKSKIN 蘑菇啤酒蝦」將德式啤酒融合進新鮮草蝦及蘑菇食材組合。「香煎牛肋眼」使用特選美國牛，食用時再搭配頂級松露鹽，更加呈現出牛排鮮嫩多汁的口感，最後以獨家研發的「噶瑪蘭威士忌葡萄提拉米蘇」壓軸，享受視覺及味覺的幸福甜蜜滋味。 香煎去骨牛肋眼特選美國牛。 分享 facebook 前菜獨家鴨肝烤布蕾。 分享 facebook

寬敞的餐廳空間分成四大區域，適合家人及朋友聚餐的開放區、一人獨享美酒或多人共享美食的吧台區、適合商務人士會議使用的包廂區，還有彷彿置身於歐洲街頭的戶外區，處處彰顯「BUCKSKIN柏克金」用心營造的用餐體驗，歡聚一堂盡情感受食尚新滋味，好好尊寵味蕾！ 分享 facebook

BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳

網址：www.buckskin.com.tw

FB：www.facebook.com/BuckskinBeerhouse2018/