走神並不是壞事，當大腦放空時，某些區域的活躍度反而更高！

文／易思腦團隊（ExeBrain）

被腦中雜念影響也沒關係，偶爾走神也無妨！

大腦神經可塑性讓我們所學到的、所經歷到的，都會相對應產生很多突觸。但研究發現心理訓練，在心智中設想自己已經達成原先想達成的目標，我們就會越來越熟能生巧。就像運動員，如果要精熟某一個動作，他的教練會請他不斷地思考反覆演練，在心裡預演整個流程，直到能夠完美呈現。心裡所想的就是把整個流程預演過一次，下一次臨場的時候，才能將更多的注意力放在表現上。

相較於只是單純在身體方面反覆進行操練，配合心理訓練能增加四○％的速度，增加訓練效果。

我們每天都面臨各式各樣的壓力，每天努力工作，就是希望能夠有效率地完成手上工作，但是一不小心走神了，或者對著別人無心的一句話走心了，此時思緒開始變模糊，好像越來越多雜念浮現在腦海裡。當問題遲遲無法解決時，就會啟動逃避雖然可恥，但好像還算是有用的因應策略。

書名：《不想上班症候群》作者：易思腦團隊（ExeBrain）出版社：悅知文化出版社：2022年06月06日

走神並不代表是壞事，而是大腦在放鬆的狀態下，仍有基礎的活動在運行；即便人在休息時，大腦不同區域也存在大範圍的神經活動，就像看似平靜的大海下，也會有波濤洶湧那樣，這樣的狀態在動靜之間轉換，大腦即便不執行特定任務，仍舊高度活躍。

前額葉皮質讓我們對他人的情緒經驗感同身受，具備同理心，在時間推進中覺察到自我，就像汽車的駕駛排檔，讓人可以改變觀點、態度和行為。大腦的神經樂在學習，在處理任務的時候都需要將注意力放在當前的任務中。專注力是一種稀缺的資源，當你嘗試把有限的專注力，同時多工處理的時候，就比較容易犯更多錯誤，或者完成單一任務的時間就會變慢。而當個體放空開始無所事事的時候，大腦某些區域的活躍程度反而會比執行任務時更高。大腦處於放鬆、沒有從事任何活動的休息狀態時，預設網絡會聯繫多個腦區的網絡系統，讓人們在做白日夢或注意力發散時，可以暫時的脫離工作狀態，讓大腦休息。

●本文摘選自悅知文化出版之《不想上班症候群》。