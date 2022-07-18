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找不到創造力的鑰匙嗎？那或許是因為你沒看過無字書！

聯合新聞網／ 麥田出版社
書名：《校外教學到海底》Field Trip to the Ocean Deep 作者：約翰．海爾（John Hare） 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版日期：2022年6月30日
書名：《校外教學到海底》Field Trip to the Ocean Deep
作者：約翰．海爾（John Hare）
出版社：小麥田出版／城邦文化
出版日期：2022年6月30日

文／彎彎老師（一起來彎樂）

挖掘出深埋海底的創造力鑰匙

　　無字書的迷人之處，就是能讓閱讀者「目不轉晴」直直盯著畫面，深怕錯漏哪一個細節或是訊息。就算是在親子共讀時，一翻開發現沒有文字的當下，或許會讓陪讀的大人對於這些圖像「無所適從」，但其實圖畫本身就足夠吸引人了，你相信嗎？

　　不然一起攤開書本，跟著《校外教學到海底》的畫面，與這個班級搭上5－UB深海校車前進深海吧！

　　光觀賞《校外教學到海底》圖像運行的方向，人的行進方向和海底生物的運轉好像是不同的軌跡，隨著主角沿著自己的路徑打開了神祕的藏寶箱，跑出意外的生物，又意外掉進洞裡的落單，又意外的一連串奇遇，讓整個故事展開了兩個不同的角度，一個是讀者所看到的視角，另一個則是由小男童的雙眼和他手中相機所見的視角，沒有文字告訴你究竟發生了什麼事，也沒有對白，甚至穿上了深海潛水衣，我們完全「讀」不了他的表情反應，一切竟然更加令人好奇與興奮，好像就要跟著「遁」入畫面裡，與男孩隨著上龍一起來場奇幻歷險，好想知道，海底還有什麼？還會遇見什麼？最後在小男孩回去後和同學分享的張張照片中，我們也從相機的拍攝，看見另外一個視角的觀察，讓整個故事更完整，也更加興致高昂的迫不及待想要再次進行像這樣的海底歷險。

　　把詮釋故事的空間開放給讀者，對大人而言可以是猜測、可以是想像、可以是解構圖像的魅力之處，孩子們則擁有看圖表達的機會，同時好像也能為孩子挖掘出那把埋在深海底的創造力鑰匙。

　　以下提供幾個閱讀《校外教學到海底》後，可和孩子一同進行的讀後活動：

延伸活動一

請爸爸媽媽帶著小朋友一起想一想，當你隨著深海校車到了海底，不小心落單，也掉進那個黑黑的洞裡，你會遇見什麼，會發生什麼事呢？請和小朋友一起說一說，也可以拿起筆用文字記錄下來喔！

延伸活動二

拿出一張大大的圖畫紙，選上你最愛的酷顏色！現在我們要準備出發去海底探險啦！請你也試著發明一台更酷的深海校車，和一件最適合你，又功能齊全的深海潛水衣。拿起筆，畫出設計圖，別忘了，標記出它們最棒的功能！（若是能和爸爸媽媽一起運用家裡的紙箱或是素材，實際把它做出來就更棒了！）

延伸活動三

看到小男童做的拍照紀錄！你是不是也覺得太有趣了呢？如果想要邀請一個同伴和你一起到深海歷險，你想和誰一同出發呢？用圖畫拍立得的方式把他們畫出來吧！

●本文摘選自小麥田出版之《校外教學到海底》。


校車 麥田出版 書摘 閱讀風向球

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