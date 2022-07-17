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《帝國記憶》一覽亞洲七大帝國的興衰史

聯合新聞網／ 聯經出版
書名：《帝國記憶：東方霸權的崛起與落幕，一部橫跨千年的亞洲帝國史》 作者：吉姆．馬賽羅（Jim Masselos） 譯者：廖彥博 出版社：聯經出版 出版時間：2022/7/7
書名：《帝國記憶：東方霸權的崛起與落幕，一部橫跨千年的亞洲帝國史》
作者：吉姆．馬賽羅（Jim Masselos）
譯者：廖彥博
出版社：聯經出版
出版時間：2022/7/7

曾經雄霸一方的亞洲，是否可能再次偉大？

過去千年以來，亞洲是好幾個強大帝國的發源地，與歐洲互動頻繁，雙方勢均力敵。曾經引領世界發展數百年的亞洲各大帝國，如何興起、為何沒落，對全球帶來哪些重大影響？隨著亞洲重新崛起，它們的遺產又將如何塑造亞洲大陸的未來？

聯經出版七月上市新書《帝國記憶：東方霸權的崛起與落幕，一部橫跨千年的亞洲帝國史》由世界知名學者組成撰述團隊，包含多位當代傑出藝術史和歷史專家，仔細審視亞洲七大帝國在形塑當今世界文明過程中發揮的關鍵作用，分析亞洲帝國的雄圖霸業，並聚焦在文化和開創層面。

◎ 9–20世紀的亞洲七大帝國：

蒙古帝國（1206–1405）

中國大明王朝（1368–1644）

高棉帝國（802–1566）

鄂圖曼帝國（1281–1922）

波斯薩非王朝（1501–1722）

印度蒙兀兒帝國（1526–1858）

明治維新後的日本帝國（1868–1945）

由開啟近代的十六世紀開始算起，西方歷史一直將歐洲擺在世界政治、經濟以及文化發展動能的中心位置。但是早在歐洲強權勢力開始蠶食鯨吞東方以前，亞洲本身就是好幾個大帝國的發源地。其中有些帝國威名顯赫，例如蒙古帝國、鄂圖曼帝國，至今仍被世人津津樂道。

全書以七大章節分述亞洲七大帝國，橫跨亞洲大陸的廣袤地帶，栩栩如生地重現了過往千年的歷史：從九世紀初東南亞的高棉帝國到一九四五年日本帝國霸業的終結。書中說明這些亞洲帝國如何主導全球的地緣政治，並且對歐洲國家形成挑戰（而非歐洲強權主導世界），同時搭配地圖、大事年表與插圖作為解說，更收錄精美彩圖，邀請讀者一起領略亞洲帝國珍貴的文化遺產。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

《帝國記憶》受到多位全臺灣史學研究學者的專業肯定，包含國立中央大學歷史學研究所副教授兼所長蔣竹山、（國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任葉高樹國立政治大學歷史系名譽教授陳鴻瑜、東吳大學歷史系教授、歷史教學學會理事長林慈淑、中央研究院歷史語言研究所助研究員孔令偉，以及東亞政經專家、《現代菲律賓政治的起源》作者江懷哲等人推薦。

另外，也有媒體《地理雜誌》（Geographical Magazine）盛讚本書內容：「直截了當，引人入勝……是一部對於迷人主題詳盡可靠又趣味橫生的介紹。」《牛津時報》（The Oxford Times）也予以肯定，認為《帝國記憶》充滿激情……作者群超越學術，對亞洲各大帝國進行了豐富詳實的審視與回顧。

●本文推薦書由聯經出版之《帝國記憶：東方霸權的崛起與落幕，一部橫跨千年的亞洲帝國史》


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