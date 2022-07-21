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新經濟形態下的勞工有保障嗎？企業共享利潤外需共擔職場安全責任嗎？

聯合新聞網／ 創意市集出版
（圖／unsplash）
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文／亞莉珊卓．拉弗奈爾（Alexandrea J. Ravenelle）

新經濟形態下的勞工保障

　　這些故事顯示，所謂的共享經濟不僅提高了職災風險，也導致勞工在受傷或財產毀損時，必須自行擔負所有財務責任。但是，這並不是唯一的經營之道，也並非所有共享服務都以這種獨立承攬模式經營。譬如有些新創公司就決定將契約型零工全都視為員工，並給予同等的薪酬與保障，而且事實上，這些企業的商業模型也並未因此崩壞。

　　位在紐約的隨需型清潔服務MyClean就是一個例子。這個平台原本是與雇用W-2員工的本地清潔公司簽約合作，但很快就改為自行聘雇清潔人員，該網站上的一篇部落格文章指出，MyClean原本是一間欠缺資源、單打獨鬥的新創公司，但開始雇請員工後，得以將清潔團隊拓展至100多人，並在短短三年內讓每月收益從15000增加至30 萬美元。

　　此外，契約工得到與員工相同的薪酬後，顧客滿意度也有所提升，進一步降低了客戶獲取成本，並強化了公司的架構與聲譽。MyClean的執行長麥可• 夏夫（Michael Scharf）解釋道：「我們認為獨立契約工在法律上有風險，而且也希望能掌控─這麼說或許不是最貼切，但意思是我們想要親自負責管理、派遣、訓練等工作，並制定相關流程，以確保服務品質優異且穩定一致。」

　　此外，食物外送平台Munchery也是將獨立承攬人員視為員工，而且把工程師和外送員等所有職缺都列在網站的同一個頁面，不像Uber、TaskRabbit和Airbnb那樣，把外包工作全都放在獨立的網站。此外，每個職缺旁也都有註明，「我們和某些載客、外送平台不同，Munchery的每一位成員都是員工，不是契約工，也都能享受員工的所有福利與補貼！」

　　某些新創公司並未完全將承攬人員視為員工，但也已開始導入職災保護措施。在2014年7月，共享型配送平台Postmates就宣布將為快遞員提供完整的綜合責任險、汽車超額責任險，以及給付職災費用的工作意外險。Uber 和Lyft等多數載客與外送服務的確也有綜合責任險沒錯，但在本文寫成時，Postmates的工作意外險仍是業界唯一，沒有任何競爭者能與之匹敵。這項保險的限額為50000美元，只要是因工作受傷而產生的醫療費用，都算在給付範圍內。

　　非裔美籍的男性快遞員寇弟現年22歲，在我們進行訪談的幾個月前曾發生腳踏車意外，但幸運的是，他當時是在替Postmates 送東西。「我人在第五大道上，要轉2街。那條街是直行車道，所以我得切到外線⋯⋯但你也知道曼哈頓的人就是這樣，老是喜歡在變綠燈前就先走，還覺得不會有事。」相關資料早有記錄他說的這種現象，基本上就是紐約人喜歡在行人燈號亮起前就先過馬路。「所以我只好朝一對情侶大喊：『走開！』結果男生馬上跑到對街，女生卻站在原地不動。」

　　寇弟試著閃她，「我往左，結果她也往左，我往右，她又跟著往右，後來我終於完全煞住，但腳踏車還是有殘留的衝力，所以就撞到她了。我把她抓住，以免她撲倒在地上，可是拉著她調頭時，自己也後腦勺著地，還好我頭髮很多，沒有摔得太嚴重，不過她還是昏倒了。」

　　「當時我旁邊還有一台車，所以如果我撞到她，代表車子也會一起撞上去，那可就嚴重了，」寇弟解釋他為什麼要帶著那個女生轉向，「所以我才要拉她。我撞到她以後，就趕緊把她拉起來調頭，但也因為這樣而把背撞到地上。」

　　雖然他在沒戴安全帽的情況下頭和背著地，但受傷最嚴重的反而是腿。寇弟跌倒時，腳卡到輪胎並因此向後折，導致韌帶拉傷，讓他在醫院待了兩天，而且後來的兩個月都得使用硬梆梆的膝關節護具。那次意外後，他不僅單車壞掉，戴護具也根本沒辦法騎，等於同時喪失了收入來源和到大學上課的交通工具，就連走路都得用拐杖。

　　「我只能搭公車，但上車又很困難，其他乘客還會一直要我趕快，」他說。寇弟有做物理治療並嘗試針灸，最後也不顧腳痛地再度開始騎車，當作休閒活動。「物理治療師說：『會痛的話就告訴我，』我說：『是會痛沒錯，但我不想承認。』他說這樣很不好，不過我回他：『我知道不好，但我這輩子都是這樣的，因為我是足球員。』我上場後不會因為腳痛就隨便下來⋯⋯一定得撐到比賽結束才行。」

書名：《接單人生：兼差、斜槓、自由工作，零工世代的職場樣貌與實況記錄》作者：亞莉珊卓．拉弗奈爾（Alexandrea J. Ravenelle）出版社：創意市集出版出版日期：2022年5月23日
書名：《接單人生：兼差、斜槓、自由工作，零工世代的職場樣貌與實況記錄》
作者：亞莉珊卓．拉弗奈爾（Alexandrea J. Ravenelle）
出版社：創意市集出版
出版日期：2022年5月23日

　　現年22歲的寇弟是全職學生，在母親保單的適用範圍內，另外也有Postmates的保險，所以治療費用是由母親的醫療險和Postmates共同給付。「Postmates有幫我們保險，所以如果工作時出了意外，要趕快寫電子郵件給公司；要是有人想告你，他們也會幫忙處理，」他說，「畢竟我們替平台工作，當然要有保障。」

　　反對為零工賦予員工身分的人經常主張這麼做會限縮自由度，導致接案人員每週必須工作40小時，或者得為了輪班而調整個人生活作息等等，但從寇弟騎單車為共享服務Postmates送貨的經驗來看，為職災提供保險給付，與這種工作型態最吸引人的「彈性」並沒有衝突。套句寇弟的話，「我們替平台送貨時如果發生了什麼事，所有相關需求他們都得負責幫忙處理。」

　　共享經濟非但沒有推動勞工權益進步，反而還使零工彷彿退回工業時代早期；幾乎毫無職場安全保險，即使在工作時受傷，也無法針對身體損害與收入損失來尋求救濟。不僅如此，在面對性騷擾時同樣沒有任何保護措施。「分享就是關懷」這話說得好聽，也有許多人聲稱這是他們使用免費或廉價共享服務的動機，但某些人卻認為「共享」一詞代表他們有權以帶有性意味的手段侵犯他人，導致工作者陷入不自在的窘境。在這樣的情況下，共享經濟真的還有關懷的成分存在嗎？

●本文摘選自創意市集出版之《接單人生：兼差、斜槓、自由工作，零工世代的職場樣貌與實況記錄》


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