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七年過後，他們還好嗎？自灰燼中綻放：一場名為八仙塵燃的震撼教育

聯合新聞網／ 聯經出版
書名：《自灰燼中綻放：一場名為八仙塵燃的震撼教育》 作者：財團法人賑災基金會 出版社：聯經出版 出版日期：2022年6月2日
書名：《自灰燼中綻放：一場名為八仙塵燃的震撼教育》
作者：財團法人賑災基金會
出版社：聯經出版
出版日期：2022年6月2日

文／聯經出版

《自灰燼中綻放》跟過去談論八仙事件的書籍不同，內容強調並非事件當下，而是事件過後如何痊癒與成長的過程。王鼎嘉臨床心理師分享在復健期過程中，面對個案的心理狀態需要有不同的應對模式，許多傷友常會質疑「為什麼是我？」「為什麼要做這麼多手術？」心理師引導病人去面對心中的恐懼、做出選擇的過程當中，王鼎嘉也發現傷友開始尋找痛苦和創傷「意義」，當傷痕不僅只是傷痕，而是認識自己的路，傷友們開始正視許多受傷前沒有機會了解的真實自我。谷德郁職能治療師說明，職能治療就是透過一次又一次的練習，讓傷友們能夠重回日常，「在復健過程當中，可以當傷友的朋友，當一位聆聽者。」治療師甚至也參與他們的人生，傾聽他們內心的煩惱，每年定期舉辦的「傷友回娘家」活動，除了治癒身體，也療癒心靈。

左起：傷友黃品慈之母吳霈華、職能治療師谷德郁、燒燙傷復健暨急性後期照護中心宋定宇主任醫師、臨床心理師王鼎嘉、賑災基金會執行長吳欣隆、聯經出版陳逸華副總編輯。（圖／聯經出版提供）
左起：傷友黃品慈之母吳霈華、職能治療師谷德郁、燒燙傷復健暨急性後期照護中心宋定宇主任醫師、臨床心理師王鼎嘉、賑災基金會執行長吳欣隆、聯經出版陳逸華副總編輯。（圖／聯經出版提供）

左圖：左起，新北市立聯合醫院：鄭百卿主任、項正川院長、蔡明足秘書右上：傷友林佩璇之母邱蕙娟。左下：講座現場。（圖／聯經出版提供）
左圖：左起，新北市立聯合醫院：鄭百卿主任、項正川院長、蔡明足秘書右上：傷友林佩璇之母邱蕙娟。左下：講座現場。（圖／聯經出版提供）

傷友品慈的媽媽也分享八仙塵燃過後至今的心路歷程，事件剛開始發生時，品慈媽媽度過多日以淚洗面的日子，但她相信唯有自己堅強，品慈才能夠醒過來度過難關，但看著醫院裡悲傷的氛圍，她認為這對受傷的孩子們來說也是另一種痛，她開始鼓勵其他的傷友家屬，熱心的了解其他孩子的傷勢，「在這場災難當中，我獲得了很多的孩子。」復原的路上，除了照護兒子品慈的傷勢，她更成為其他病友和家屬的大家長，把其他人的孩子也視如己出，看著每個孩子從哭泣到綻放笑容，也看著他們從結婚、生子走到創業、就職。

左起：職能治療師谷德郁、吳霈華(傷友黃品慈之母)、賑災基金會執行長吳欣隆、燒燙傷復健暨急性後期照護中心宋定宇主任醫師、臨床心理師王鼎嘉。（圖／聯經出版提供）
左起：職能治療師谷德郁、吳霈華(傷友黃品慈之母)、賑災基金會執行長吳欣隆、燒燙傷復健暨急性後期照護中心宋定宇主任醫師、臨床心理師王鼎嘉。（圖／聯經出版提供）

賑災基金會執行長吳欣隆說到，原本基金會只救援天災，但看見八仙塵燃帶來的傷痛，才修改章程以幫助事件的傷病友，救災的概念不斷的改變，基金會同時也建立了一個溝通網絡，讓遇到災害的朋友們彼此互動，知道自己是不孤單的。

就像品慈的媽媽所說：「只要有愛，就會往前走。」《自灰燼中綻放》這本書，就是所有人往前走的紀錄，讓八仙塵燃這場意外轉化成鼓動社會前進的力量，讓悲傷更有意義。

●本文摘自聯經出版之《自灰燼中綻放：一場名為八仙塵燃的震撼教育》。


八仙事件 復健 時報出版 閱讀風向球

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