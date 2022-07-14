《當下的釋放》修復身心傷害，走出失去所愛的痛苦與悲傷

文／劉素珍

失去所愛。我們看到這四個字的時候，有什麼感覺？有什麼想法？低落，沉悶，心痛……類似的感覺立刻一一出現，過去的悲傷、過去的痛苦，隱隱地探出頭來，是嗎？由此可見，人很有趣，很容易受到周遭事物的影響。

失去所愛是非常重大的課題，我們慢慢來瞭解它。只要能夠多瞭解一些，對我們的生命、生活、關係，都會有所幫助。

從洞悉擁有來認識失去

撇開枝微末節不談，失去所愛的重點在於「擁有」。擁有是什麼感覺？失去是什麼感覺？想要理解擁有，必須從失去著手；反之亦然。我們擁有的時候，對於這兩個字是無感的。當我們擁有美貌的時候，不會覺得美貌有多好，等到有一天我們變得不漂亮了，才會知道這個擁有的感覺。

擁有的時候，會開心，會有安全感，以及幸福的感覺。我們所有的追求與努力，都是為了擁有。擁有成功，受到別人尊敬；擁有財富，生活不虞匱乏；擁有別人的忠誠，不怕遭到背叛。有沒有注意到，它是如何左右我們的生命呢？

歸根究柢，擁有所帶來的快樂、滿足、幸福感，讓我們覺得自己「有力量」。很有才能時，覺得自己有權勢的力量；很有錢時，覺得自己有支配的力量；家人、配偶很忠誠時，覺得自己有掌控的力量。

然而，只要我們體會過「有力量」的滋味，就會害怕失去它。一旦我們害怕失去，就會開始拚命抓取。患得患失的下場，就是耗盡自己的能量。當我們陷入這個狀態中，就沒有能力解脫了。

「失去」到底是什麼？

失去幸福，失去所愛，當我們失去的時候，會感覺到孤單無助，會覺得害怕，會覺得沒有歸屬。那麼，我們失去的到底是什麼？

事實上，我們只不過是把注意力放在那個給我們幸福感的人或事上，而那些人事物受到挑戰或失去的時候，我們只是把注意力放回了原本害怕、孤單的地方。其實我們一直是恐懼、孤單的，只是當我們擁有自己認為的幸福時，暫時忘記了，以為自己安全了。然而，幸福的我們和害怕的我們，是一樣的。我們擁有的事物不存在了，我們掉回原來的洞穴裡。我們從一開始就在這個洞穴裡了，而且是一直在這裡；只是直到「失去」的時候，我們才終於發現：「我在洞穴裡面。」

所以，我們在生命中會經歷這些傷痛，是因為我們還無法看到真相。為什麼看不到呢？是不是因為我們一直在抓取各種能讓我們忘記身處洞穴的人事物？是不是這樣的態度導致我們看不見自己一直在洞穴裡？這就是「失去」。它不是「失去」，它是「本來如此」。

放下的那一刻即是永恆

失去親人的時候，釋放可以讓我們體會，不是放下就一切都沒有了，而是放下的那一刻，我們能和對方更靠近、沒有距離、甚至合而為一，反而「在」的感覺更強烈。這是很難言喻的愛，跟「認為放下就失去一切的感覺」很不同，感覺對方沒有離開，那種狀態更勝擁有，因為少了擁有背後的擔心跟害怕。

原來放下這麼美，那一刻應該是真正的永恆。心中充滿感激，感激對方曾經給予的照顧跟疼惜。這份感激會讓我們覺得：這是永恆的愛。如果不願意放下，就永遠無法體會這種至高無上的福！

累世以來我們一再經歷失去的痛苦，所以會帶著很多的恐懼，這些恐懼讓我們奮力抓取，結果就是充滿挫折與衝突。體驗愛的無限與寬廣，這些恐懼便會自然脫落，我們就不會再抓取。

愛的無限與寬廣，能讓我們展開新的人生。

因此，釋放不是要得到什麼、成就什麼、達到什麼，而是讓阻礙我們體驗愛的能量剝落，回到我們原來的樣子。

釋放失去的練習 注意現在內心的感受、內心的反應。 是不是我們的生命裡面、我們的靈魂裡面，重複失去所愛的人，重複累積悲傷，我們一直沒有辦法跨越過去？到底是什麼原因，讓我們一直困在這裡，重複經歷這種痛苦、經歷這種悲傷？ 嘴巴對著胸口 請別離開我 請不要離開我 求求你不要離開我 請你不要離開我 我需要你 請你別丟下我 我需要你 請你別丟下我 請你留下來，我需要你 請你不要丟下我，我需要你 求求你別留下我一個人 別留下我一個人，我需要你 釋放被丟下的能量 釋放被丟下的能量 釋放心痛的能量 釋放被丟下的心痛能量 釋放被丟下的心痛能量 釋放被丟下的人 釋放被丟下的人 釋放被遺棄的能量 釋放被遺棄的憤怒 釋放被遺棄的憤怒能量 釋放憤怒的能量 釋放憤怒的能量 釋放憤怒的人 憤怒的人是誰 憤怒的人是誰 憤怒的人是誰 釋放失去一切的人 釋放失去一切的人 釋放絕望的能量 釋放絕望的人 再也回不來，我已經失去了你 釋放絕望的人 釋放絕望的人 釋放絕望的人 釋放失去依靠的能量 失去依靠的人是誰 掌心保持相對 釋放失去依靠的人 失去依靠的人是誰 掌心保持相對 失去依靠的人是誰 釋放內心徬徨無助的人 釋放徬徨無助的能量 釋放孤單無助的能量 釋放空虛不足的能量 釋放空虛不足的能量 釋放受苦的人 釋放受苦的人 釋放受苦的人 受苦的人是誰 釋放寂寞的人 釋放渴望得到安慰的人 跟渴望得到安慰的人在一起 跟渴望得到愛的人在一起 跟孤單寂寞的人在一起 跟什麼都不是的人在一起 跟他在一起 釋放空虛的能量 釋放空虛的能量 跟空虛的人在一起 跟空虛的人在一起，讓他向你訴說一切 跟空虛在一起，讓它向你展現一切 跟空虛在一起，讓它向你展現 注意生起的念頭 注意對念頭生出的反應 注意你對它的反應

●本文摘自木馬文化出版之《當下的釋放： 解身體的痛，療心裡的傷。釋放的盡頭就是愛》。