在感情中總是自卑，覺得配不上對方？三個方向改善自卑情結，找回愛自己的能力！

文／小妮子（Anny）

戀愛中總是自卑，覺得自己配不上對方？

婷安在一次的小酌中，聊起了最近的暗戀對象G。G的出現對婷安來說，是一個嶄新的生活動力，婷安一直默默喜歡、遠遠觀察著G，後來因為一起辦活動的關係，G和另一位女孩分配到同個支援小組，常常在完成自己工作後，額外花時間幫忙女孩。

在一旁看著兩人互動的婷安，默默在心裡下了一個結論，認為G對女孩有好感，因而感到心灰意冷，忍不住想：「或許對方真的比我好吧！」

在使用牌卡引導婷安的過程中， 她所抽到的牌是「恐懼」與「自卑」。婷安才終於鬆口說出她一直以來都是缺乏自信的，坦承這與她展現出來的外在形象有相當大的落差，而且更多時候，她都專注在扮演「他人眼中的自己」。

不僅如此，婷安的家世背景也讓她承受比別人更大的壓力，陷入了「理想我」與「真實我」之間的拉鋸。「我花了許多心力以符合世俗的審美與成就表現，卻永遠不夠。」外人眼中活潑自信的她，內心深處其實深受自卑所苦。

你是愛他這個人，還是愛他身上的光環？

自我價值低落，也影響著婷安的交友關係。為了增加自我認同感，婷安會刻意參與光鮮亮麗的群體，從學生時代，便努力想融入班上成為「核心人物」，盡可能接觸有才華、受歡迎的人，與他們成為朋友。同時，婷安也愛慕著在這些群體中耀眼的異性。

然而，當婷安真正跨出去，和感興趣的對象相處之後，才發現許多時候，她都在討好對方，為了不被人看到脆弱又難堪的一面，而盡全力保持形象。

「這樣的我其實一直覺得自己不被重視、不被愛，也總是很羨慕那些條件好的人。」婷安認為自己所仰慕的對象，正是她想要交往的「理想型伴侶」。有時候，我們眼中所謂的「條件好」，會過度聚焦在外顯特徵上，像是工作成就、外表形象。透過認同他們，甚至接近他們、進而發展關係，以補償自我的價值感，也可能是因為她在對方身上，看見了自己最匱乏的部分。

劍橋大學心理系教授埃弗里特（Everitt, B.J.）和羅賓斯（Robbins, T.W.），曾經寫過一篇研究， 提到人們在自我價值感長期低落之下， 容易出現「討好型人格」， 他們會想盡辦法滿足別人的需求， 來避免正面衝突， 甚至藉此來獲得安全感。

（圖／悅知文化提供）

阿德勒在《自卑與超越》一書裡提到：

我們每個人都有不同程度的自卑感，因為我們想讓自己更優秀，讓自己過上更好的生活，若我們能一直保持勇氣，便能以直接與實際的方法改變生活，逐漸擺脫自卑感。

你是否有過持續想要「向他人證明自己」的行為呢？比如在社群媒體或言行中，展現個人成就、興趣、才華和人脈關係等等。然而，阿德勒談到自卑情結的成因時，指出任何一種凌駕於他人之上的行為，本質都有著潛藏的自卑感存在。有時候，正是害怕被看輕，才必須向別人證明自己的特別之處。

自卑所影響的不只是自我認同， 更包含同儕、工作、家庭層面的關係互動，當這些層面存在著超越別人的競爭意識，倘若運用得當，的確可以讓你獲得跳躍般的成長。但是，愛情裡若存在著「比較」心態，反而是在傷害自己， 用補償心態來擇偶，可能會導致你的自尊感更加低落。

除此之外，一篇探討伴侶間吸引力的研究（Bruch & Newman, 2018）發現，不論男性或女性， 都會意識到自己的「 條件等級」， 並相應地調整擇偶標準，同時競爭更理想的伴侶。有些人會追求「各方面比自己優秀」的人，而誤認為這樣的差距有助於激勵個人成長。等真正進入關係後才意識到， 自己內心的「自卑感」並沒有消除，反而讓雙方陷入更加不平衡的狀態。

（圖／悅知文化提供）

沒有什麼比無條件愛自己更重要。

在結束一段失落的感情經驗之後，我也建議婷安可以試著從三個方向著手，來改善自卑情結。

⒈改善自我認知：向朋友詢問自己的優點、寫下你每天做得不錯的地方。

⒉接納自身的不足：接受每個人都是獨一無二的，必然會有你不擅長的事。

⒊遠離讓你自卑的環境：離開會貶低你的主管、同儕或伴侶。

婷安已經開始學習看見自己的優點，珍惜所擁有的潛能並好好發揮，而不只是著重於外在形象，更包含提升內在涵養，從裡到外、相輔相成地築起真正的自信。

透過自我探索，你將更明白自己的特質。當你找到擅長的事情，有毅力地精進與行動，就不再活得越用力、越失落。至於自卑感所召喚那些不適合你的情感投射，在心碎以前，你需要學習和它們共處。

書名：《那些愛情裡，我們所受過的傷》作者：小妮子（Anny）出版社：悅知文化出版時間：2022年5月23日

療傷悄悄話

進入戀愛關係之前，更需要覺察自卑感， 這可以從改善與自己的相處方式做起：

1 覺察源自於自卑的優越感

為了逃避那些真正綑綁著自己的自卑感，你很可能會去尋求更多的優越感來補償自己，可惜的是，那只是短暫的麻痹。要與自卑感和諧共處，你需要先意識到讓自己感到自卑的那些問題是什麼，而不是盲目尋求一個超理想型伴侶來提升優越感。

2 記錄那些讓你陷入自卑的時刻，去除過多自我評價

通常一天之中，你會在哪些時刻陷入自卑的焦慮？是滑社群軟體時、開會時，還是看著他人發表意見時？試著了解當下的情緒及感受，先不去評價，而是釐清讓你自卑的情境是否存在你的錯誤認知。

3 重新定位自我與能量來源

正因為自卑感存在，我們才有進步的動力，比起找尋一個讓自己看起來很強大的環境，你更需要的是讓自己真正堅強起來。每天寫下一件值得自我肯定的事，可以是新的突破，也可以是一個讓自己身心狀態良好的習慣維持。

4 遠離那些讓你陷入比較的情境

你應該也有遇過一些在言談時，總會散發出一股「優越感」的人。尤其在談論伴侶時，如果沒有意識到這點，本來不想刻意攀比的人也會很容易被拉入比較模式之中。切記讓自己遠離，或者不要一再陷入這樣的對話模式，提醒自己：「或許對方也正是自卑心在作祟。」當個禮貌的聆聽者即可。

●本文摘選自悅知文化出版之《那些愛情裡，我們所受過的傷》。