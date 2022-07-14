10億元有多大？用「熟悉單位」拯救數字盲！

圖∕商業周刊

文∕奇普．希思、卡拉．史塔爾

參考看看以下用來幫助人們分辨100萬和10億的實驗：你和朋友都買了樂透，但倘若中獎，得獎者需要每天花掉獎金中的5萬美元，直到花光所有獎金為止。

你贏了100萬美元，你的朋友則是贏得10億美元。你們分別需要花多久時間才能把所有獎金用完呢？

身為一位全新的百萬富翁，你的財富其實消失的異常迅速，你在短短20天後便又孑然一身。若是你在感恩節（11月最後一個週四）得獎，在聖誕節前一週你就沒錢了。

但你那位贏得10億美元的朋友，能到處花錢的日子稍微長一些。若是他一天花掉5萬美元，他可以慢慢花55年，幾乎是14任總統的時間。

10億：1,000,000,000，我們或許自認理解這個數字，因為它和任何其他數字一樣會出現在白紙黑字上。但它有太多太多個零，導致我們的大腦變得一片空白。對我們來說，那代表的只剩下「很多」。

因此，我們會對它原來比100萬大上這麼多倍而感到驚訝。在強迫你想像每天看著朋友在55年的時間裡，每天花費5萬元後，你是否對該數字更有概念了？它不再只是個很大的數字，而你的羨慕嫉妒恨，是否也讓這數字更活靈活現的存在腦海中了？

言歸正傳，先來看些有效（和無效）解讀數字的實際案例。從一則讓人感到震驚的統計數字看起：「美國政府為了鼓勵孩子們每天吃至少5樣蔬果，開始了一個名為『一天5樣』（5 A Day campaign）的宣傳計畫，而麥當勞的宣傳花費比此計畫多了350倍。」

任何讀到上述文字的人，都會認為麥當勞的宣傳經費比美國政府多出太多了吧。畢竟那是我們唯一看到的資訊：350倍。我們知道速食餐飲業者有龐大的行銷經費，也知道他們花的比健康為導向的宣傳費用多了不少，但20倍、143倍，或350倍，到底差別在哪呢？

當數字越大，我們對數字的敏感度也會越來越低。心理學家稱此為「物質心理上的麻木感」（psychophysical numbness）。當數字從10跳到20時，這里程碑似乎顯得很重要。但當數字從340，來到350時，雖然增加的數目相同，但卻毫無感覺，這就是所謂的麻木。

用「熟悉單位」詮釋數字

這本書的目的正是想傳授數個克服麻木感的小技巧。我們相信你能用心理學原則來理解數字並做出正確判斷，而這就需要正確的詮釋數字。

有許多方式能翻譯不同的語言；有些方式能更有效的詮釋出原文的意義、有些方式可能更加精確、甚至有一些方式可能更加優美。在詮釋數字時也是如此，請看以下兩個對上述資訊不同的詮釋方式：

詮釋A：「麥當勞的宣傳花費比『一天5樣』宣傳計畫多了350倍。」

詮釋B：「在看電視時，當一個孩童平均看到5小時又50分鐘的麥當勞廣告時，他只會接觸到1分鐘的『一天5樣』宣傳廣告。」

詮釋B比較優秀。比起花費多少，我們在乎的重點是孩童。在轉換經費到時間後，以時間來詮釋350倍，似乎能讓我們更進入狀況。但詮釋B也還是有進步空間。

5小時又50分鐘是段很長的時間，而孩子通常不會一次看如此久的廣告。在看電視時，廣告並不是連續播放，而是夾在節目中，在領悟到這點後，以下的詮釋便包含了這樣的見解：「若是孩童每天都會在電視上看到麥當勞廣告，可能在一年內只會看過一次關於『一天5樣』的廣告。」

用天數來計算數字似乎比較容易理解。我們知道一天，也知道一年有多長。就連小朋友也知道在每次過生日之間，會經過非常久的時間。在任何時候，只要能將數字轉換成日期或天數，就能使用「早就了解的單位」來計算那些數字。畢竟每個人都了解日期吧。

如果你是少見的數學奇才、在孩子時代便非常熱衷於《金氏世界紀錄》，甚至多上了很多額外的數學課程（而且還滿喜歡的），你可以從這些原則當中學到可貴的經驗。

許多時候，專家們會因為太過於習慣自己的聰明才智，無法了解對其他人而言，要達到他們的程度簡直比登天還難。研究人員稱此為「知識的詛咒」，這正是導致溝通不良的原因。

當專家需要解釋深入了解的某一區域，例如音樂家表演某首歌曲、統計學家講解圖表、或當你的狗想引起你對於某個氣味的注意而不停吠叫，這些專家們往往過度高估受眾對於該領域的認知和專業。

數學能帶領我們跨越人腦的先天缺陷，學習世界的奧秘。若能使用數學，便多了一項可貴的技能；若能使用數學、還能清楚的向他人解釋那些看似模糊不清的數字，就等於擁有了超能力。超人能透視牆壁，但你卻能讓牆壁不見，好讓大家都能看清在另一端的東西。

而對於大多數人而言，學會如何解釋數字就像是學習柔道或跆拳道一樣，讓他們在面對最熱愛使用數字的人們時，有了一項防身利器。

學會「反問」擺脫數字攻擊

光是學會如何要求對方正確的解釋數字，例如：「你能用更具體的方式形容嗎？」、「那每個員工一天會得到多少？」或「若是這個圖表代表了我們的總預算，你可以另外單獨標出這個費用的金額是多少嗎？」對手就再也無法用一大堆數字壓垮你了。

而若是對方尚有良知，他會對擁有了一個值得的對手感到欣慰：沒想到看似文青的教授，竟然這麼懂數學！

對任何人而言，擁有了這項超能力都會是一件好事。

想像幾個場景：一位經理為了爭取更多的消費者試用經費而爭執；一位科學家在試著解釋宇宙中兩個點的位置；一位行銷人員在示範某個企畫的潛在觸及率；或有位教練在討論每天多練習幾分鐘的好處等。

世界正在逐漸充滿無法用直覺理解的數字，它們會出現在每一個商業領域（從研發到客服）和幾乎所有的人類活動（無論是科學、運動還是政府機構）。畢竟，我們生活在一個要達到成功，取決於能否學會運用數字力的世界中。

●本文摘自商業周刊出版之《用數字說出好故事》。