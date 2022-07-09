台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色

日本前首相安倍晉三，不只是戰後日本任期最長的首相，可能也是對日本及亞洲影響最深遠的當代政治家。他在第二次任職首相期間（2012－2020）設計和主導推動的日本大戰略，將日本的國家利益防線從東亞大陸轉移至印度—太平洋，旨在帶領日本由傳統的陸權國家轉型為海權國家，堪稱是戰後日本的戰略大轉變，也是明治維新開國以來前所未有的大變革。 「台灣有事等同於日本有事，更是日美同盟有事」是安倍晉三發表於二〇二一年的宣言，更是安倍大戰略的最佳注解。安倍晉三不只明確表達美日同盟捍衛台灣安全的立場，更凸顯了維護台海和平不再只是美國的義務，也成為日本的國家利益所在。面對中國稱霸的野心，台灣及日本透過安倍大戰略的連結，已經形成新的命運共同體。然而問題在於，這一表述中的台灣依舊是被動的存在。（編按）

文／渡部悅和 尾上定正 小野田治 矢野一樹

■ 美中競爭恐怕將會長期持續下去

影響當前國際局勢的最大要素，大概就屬「美中競爭」了。不管是經濟面還是軍事面，美國及中國都分居全世界的第一名及第二名。發生在這兩個國家之間的貿易戰，對全世界的經濟及其他各方面的領域都造成了莫大的影響。這場貿易戰並非僅涉及貿易，同時更是左右未來世界趨勢的高科技（如運用AI人工智慧及機器人的無人化技術，以及量子技術、生化技術等等）的霸權之爭。

打從二○一八年起，美國的川普總統就對中國表現出了檯面化對峙的態度。換句話說，正式的美中競爭可以追溯至二○一八年。過去每一屆的美國總統，對中國採取的都是「交往政策」（Engagement Policy，參見第二章），也就是重視與中國的交流，邀請中國加入世界貿易組織（WTO）等國際組織，期許中國能夠成為一個負責任的民主大國。但是這樣的做法，卻帶來了截然相反的結果。中國完全不採行自由民主，堅持認為以中國共產黨進行獨裁統治的權威主義才是最佳體制。

只要中國國家主席習近平沒有放棄他的「中國夢」，印度洋——太平洋海域（Indo-Pacific）的緊張局勢就會持續下去。美中競爭的背景，就在於習近平主席提出了「中華民族的偉大復興」。習近平聲稱將在二○四九年（中華人民共和國建國一百週年）之前，讓中國超越美國，成為「綜合國力和國際影響力領先全世界的『社會主義現代化強國』」。這可說是名副其實的「世界第一宣言」。

關於「中華民族的偉大復興」，習近平提出了許許多多的夢想。例如海洋強國的夢想、宇宙強國的夢想、航空強國的夢想、科技強國的夢想等等，展現出在每個領域都實現世界第一的企圖心。

在美國總統川普發動美中貿易戰的初期，習近平有些處於挨打的局面，但近來習近平似乎有了抗戰到底的覺悟。他似乎是打算在川普任職期間（最長會到第二任期結束的二○二五年）暫時隱忍，並獲得最終的勝利。

另一方面，川普在二○一七年十二月發表《國家安全戰略報告》，緊接著又在二○一八年一月發表《國防戰略報告》，報告中明確指出中、俄兩國是對美國最具威脅的國家，尤其對中國表現出了嚴厲的對峙立場。這在美國對中政策的歷史上，可說是個劃時代的轉捩點。

川普下令在南海發動「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operations, FONOP），否定中國單方面的主權主張，同時在二○一八年四月宣布對於有著多次違法前科的中國高科技企業「中興通訊」（ZTE）發動制裁（禁止高通、Google等美國企業將製造智慧型手機及通訊儀器所不可或缺的零件販賣給中興通訊），幾乎導致中興通訊無法維持營運而倒閉。除此之外，川普亦主導發動美中貿易戰，多次對中國進行經濟制裁（第一次對汽車、機器人等價值約三百四十億美金的八百一十八項商品課徵二五％的關稅，第二次對半導體等價值約一百六十億美金的二百七十九項商品課徵二五％的關稅，第三次對家電、家具、衣物等價值約兩千億美金的五千七百四十五項商品課徵最高二五％的關稅，第四次對家電、衣物等價值約一千一百億美金的三千二百四十三項商品課徵一五％的追加關稅），讓原本就岌岌可危的中國經濟更是雪上加霜。此外川普還禁止世界最大通訊裝置公司「華為」的產品進入美國市場（理由是基於安全考量，詳見第一章），並且禁止美國企業提供華為產品所需要的核心軟硬體。川普如連珠砲般祭出這多種的對抗及制裁政策，足見他有極大的決心要正式展開美中競爭。

關於美中競爭的細節部分請見內文，值得注意的是美中競爭的本質源自於美國長久以來的基本戰略思維：「強權美國不允許其他國家成為另一個強權」。在這個前提之下，這場美中競爭很有可能會長期持續下去，不太可能在短時間之內結束。

■ 美國自二○一○年起就持續發表針對中國軍事實力增強的因應對策

本書的第二章，將會從戰略的角度說明美國如何因應中國快速增強的軍事實力。其內容主要包含針對人民解放軍的「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial, A2/AD）戰略（詳見第二章）採取了什麼樣的因應對策等。

在這第二章之中，除了說明構成美國戰略梗概的《國家安全戰略報告》及《國防戰略報告》之外，主要的介紹內容還有對抗中國A2／AD戰略的海空軍主導作戰構想「空海整體戰」（ASB：Air Sea Battle，發表於二○一○年，詳見第二章），以及美國陸軍為了與「空海整體戰」互別苗頭，委託蘭德公司構思的「反艦飛彈咽喉點防衛」構想（詳見第二章），還有由美國國防部在二○一九年六月一日發表的《印太戰略報告》（IPS: Indo-Pacific Strategy Report，詳見第二章），以及由智庫組織「戰略和預算評估中心」所發表與IPS有緊密關聯性的「海上壓力戰略」（Maritime Pressure Strategy，詳見第二章）等等。

尤其若能理解CSBA的「海上壓力戰略」，就能明白第一島鏈的重要性，亦能理解身為第一島鏈重要成員的日本及台灣在防衛上有著密不可分的關係。

■ 韓國漸趨危險而台灣相形重要

韓國與台灣是美中競爭局勢下最值得關注的兩個國家，兩國的狀況皆與日本的國家安全有著密不可分的關係。

韓國的文在寅總統站在「侮日、反美、親中、從北韓」的立場，追求的是建立「南北聯邦共和國」（北韓則提議建立「高麗民主聯邦共和國」）。當全世界都在關心北韓是否會全面廢除核武的時候，韓國政府所支持的並不是美國所提出的「完全、可驗證且不可逆的非核化」（Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization, CVID），而是北韓所追求的「階段性廢除與階段性解除經濟制裁」，由此可看出韓國與美國在立場上的不一致。這造成美韓關係惡化，甚至一度陷入駐韓美軍可能必須撤離的窘境。

如果美國真的撤離駐韓美軍，基本上就等同於美韓解除盟友關係。文在寅政府所追求的是南北韓統一，如果這種親北韓的左翼政策長久維持下去，美韓解除同盟遲早將變成事實。

文在寅政府的反日態度相當明顯，不管是針對慰安婦問題、徵用工問題、雷達鎖定問題，還是戰略物資輸出管理問題，都不斷提出情緒性的不理性主張，徹底與日本對立，彷彿把日本當成了韓國的最大敵人。

只要親北韓、反美又侮日的文在寅沒有下台，韓國勢必會脫離西方民主陣營。美國所追求的美日韓三國同盟關係終究只是一場夢而已，美日兩國都必須為美韓分道揚鑣這個最壞的結果預先做好準備。

中華民國（台灣）的情況，則恰巧與韓國截然相反。台灣本來就是一個親日的國家，自從蔡英文總統上台之後，台日關係一直維持在相當良好的狀態。如果美國撤離駐韓美軍，美軍的防衛線將轉移到第一島鏈上，而日本及台灣都是第一島鏈的重要成員。關於這個狀況，將在第二章之後詳細分析。

川普政府近來向台灣頻頻示好，而中國向來視台灣為最重要的核心利益。川普政府這樣的行為，可說是不斷觸動著中國的敏感神經。事實上川普這麼做，明顯是在為未來的美中角力戰鋪路，而這也意味著川普已能預見朝鮮半島上的美韓同盟未來將迎接什麼樣的結果。

本書將會進一步舉出日本所主張的「自由且開放的印度太平洋戰略」，以及第一島鏈防衛等諸般理由，強調台灣的重要性。

■ 台灣在日本的戰略中遭到忽略

在本書的最後，則會談到「日本該採取什麼樣的戰略」。在美中競爭局勢之下，台灣顯然會成為國際間關注的焦點。因此在第四章中，我們將說明「台灣的重要性」。

美中的競爭到後來可能會演變成軍事衝突。近來川普政府所提出的親台政策之多，幾乎到了令人瞠目結舌的地步。諸如推動成立《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），促進美國政府與台灣政府間所有層級互相訪問；提議依據《國防授權法案》（National Defense Authorization Act, NDAA）讓美軍的艦艇定期停靠台灣的港口；在今年（二○一九年）六月一日所發表的《印太戰略報告》中大剌剌地將台灣與日本等獨立國家擺在一起，並且同意販售總額高達二十二億美金的武器給台灣（公布於隔年七月）等等，很顯然川普是將台灣當成了對抗中國的一張王牌。

然而中國向來視統一台灣為最重要的核心利益，美國的這些親台舉動當然會引發中國的強烈反彈，最終甚至可能引發美中的軍事衝突。

如果台海發生戰爭，日本該採取什麼樣的立場？雖然是發生在台海的戰爭，但日本有可能會遭到波及。為了避免臨陣驚慌，日本必須從現在就做好準備。而最重要的一點，就是必須修改日本的《憲法》第九條。如果不先修改《憲法》，讓行使集體自衛權不再具有一絲一毫法律上的疑義，當台海及日本進入戰爭狀態時，日本將無法採取最適當的措施。

關於這個部分，本書將在第五章介紹「第四次台灣海峽危機情境模擬」，並在第六章討論「日本的戰略」。

書名：《台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色》出版社：燎原出版作者：渡部悅和 尾上定正 小野田治 矢野一樹出版日期：2022年6月29日

■ 日本的國家安全充滿了危險漏洞

像日本這樣在國安上充滿危險漏洞的國家，綜觀全世界可說是少之又少。因二戰戰敗而增列的《憲法》第九條，讓戰後日本的國家安全議題陷入了極大的矛盾之中。《憲法》第九條打著和平主義的理想口號，明文規定放棄戰爭、不維持戰力、不擁有交戰權。正因為太過拘泥於這種極端的和平主義，讓日本的國家安全議題陷入一個極為愚蠢而不合理的窘境，成為全世界有識之士眼中的笑柄。

由於日本只能採取極度受限的防衛政策（專守防衛、最低限度的防衛力量、避免成為軍事大國、非核三原則等），所以才會被中國、北韓、俄羅斯這些以力量至上的國家輕視及威脅。

有些日本的憲法學者甚至公然聲稱「擁有自衛隊是違憲的行為」，一些左派的在野黨也常常以「自衛隊違憲論」為武器，阻撓國會針對國家安全議題進行合理討論。這些人反對修改《憲法》，反對修改《美日安全保障條約》，反對成立《間諜防治法》，反對保護特定機密的相關法律，反對和平安全法制，幾乎是反對所有改善日本國家安全體制的政策。

這讓日本成為世界知名的間諜大國，潛入日本的間諜都可以為所欲為而不受限制。此外，也使得北韓的武裝間諜船、漁船及中國海警局的公務船、漁船都敢一而再、再而三地侵犯日本的領海。這種充滿不利因素的日本國家安全現況如果不盡早從根本加以改善，日本人在面臨嚴苛困境時將不具備自救的能力。

美中兩國競爭世界第一的寶座，夾在中間的日本假如只能旁觀及任憑擺佈，實在是太窩囊了一點。日本經濟同友會的代表幹事小林喜光，將平成時代的三十年形容為「敗北與挫折的三十年」，我們衷心期盼從二○一九年五月開始的令和時代能夠搖身一變，成為「日本復甦的榮耀時代」。要實現日本復甦的願景，重新建立整個國家的體制是不可或缺的必經過程。

●本文摘自《台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色》，燎原出版