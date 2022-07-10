我不想要星期一到來《憂鬱的種類：關於陰暗情緒的希望指南》

文∕人生學校

週日晚間的憂鬱

憂鬱情緒通常約在下午五點至晚間七點半開始降臨，於六點達到高峰，此時天氣開始轉變，最後一道日光也將天空染成緋紅。

週日晚間的憂鬱感受常與工作有關，捨不得結束愉快的休息，不願返回辦公崗位。實際情況其實更為複雜，這個解釋無法完全說明。我們心情低迷的原因不只是明天有工作要做，而是因為那是不適合我們的工作，雖然我們也全然不知道適合自己的工作到底是什麼。

我們內心都有一個所謂的「工作的自我」，這個自我擁有一套偏好和能力，渴望向現實原料施展影響力。我們想要在工作之中注入自己的重要元素，確保能在我們所提供的服務及產品中看見自己的樣子。這就是我們認知中的合適工作，我們需要合適工作就像我們需要愛一樣理所當然、一樣強烈。找不到職業歸屬就和尋不得親密伴侶一樣令人心碎。覺得自己入錯行、找不到真正的使命不是什麼小問題，反而可能是人生的核心危機。

週間我們通常可以不太去想這個問題，那時我們過於忙碌，受金錢的急迫需求所驅使。不過週日晚間，我們開始為這個問題煩擾。這個危機彷彿飄盪於兩個世界間的鬼魂，求生不得，求死不能，因此只能猛敲意識的大門，要求一個答覆。我們感到傷心是因為，有一部分的自己意識到時間所剩不多，而我們現在的工作並不是餘生該做的事。週日晚間的痛苦來自意識的攪動，隱約叮嚀我們要在人生結束以前發揮更多潛力。

週日晚間有其歷史。一直到最近以前，過去幾百年，能否透過工作表達真正自我只是少數人的問題。多數人工作是為了生存，能有最低收入就感激涕零。但現在我們的期望變高，由於看過夠多例子，我們知道真的有人這麼做，也就是是說，自己其實可以在商業引擎中運用自身真摯的天賦。我們知道自己不必在職場中悶悶不樂，也因此我們的無所作為只是徒增羞愧。

我們不應該這麼嚴苛對待自己。目前還沒有機制能把所有工作與有意義的天命配對在一起。因此雖然我們很確定現在這份工作不適合自己，卻也對真正的使命在何處茫然無知。 書名：《憂鬱的種類》作者：人生學校出版社：方舟文化／讀書共和國出版時間：2022年7月6日

解決之道不外乎耐心與堅定的自我檢視。我們需要某些偵探技巧，或是學習考古學家拼湊破罐碎片的耐心。我們不該天真地用「週日憂鬱症」來解釋自己的煩憂，用喝酒和看影片來掩蓋這種情緒。我們應該將之視作一個核心問題，尋求埋藏在討好他人以及追逐地位與金錢等短期需求之下的真正自我。

換言之，我們不該只在週日晚間品嘗週日晚間的感受，而是應該把這些感受置於生活中心，用於敦促我們進行數月、甚至數年的持續探尋，鼓勵我們與自己、朋友、導師及專業人士對話討論。週日晚間的幾個小時中，悲傷與焦慮降臨是嚴重問題的徵兆。我們不只是因為兩天的休息即將告終而稍感困擾；我們難受的原因是：

週日晚間提醒著我們，必須在為時已晚之前發掘真正的自我，還我們的天賦一個公道。

●本文摘自方舟文化出版《憂鬱的種類：關於陰暗情緒的希望指南》