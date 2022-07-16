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郭台銘《思考圖譜》推薦：思考「化繁為簡」，經驗與效率的寶典

聯合新聞網／ 天下文化
鴻海創辦人郭台銘。（圖∕聯合報系資料庫；陳添祿攝影）
鴻海創辦人郭台銘。（圖∕聯合報系資料庫；陳添祿攝影）

文／郭台銘（鴻海科技集團創辦人）

這是一個重視思考的年代，不論是職場亦或商場，唯有眼觀天下、掌握局勢，能判斷自身優劣勢、做出迅速且正確決策的一方，終可得勝。然而在思考的過程中，我們常常因為必須考量太多因素，而漸漸將問題複雜化，愈複雜的思考愈耗時，便容易錯失機先。感謝明智兄不吝分享自身經驗，將職場與商場常遇見的問題與盲點，透過淺顯易懂的圖像，簡化思考時間。這些經營與管理的思考圖像，都是由明智兄日積月累的實戰經驗中淬煉與驗證而來，書寫成冊除了深具傳承意涵，更有著擘劃創新的價值。

其實明智兄與我有著諸多相似之處，學業初成後都沒有繼續攻讀，而是選擇投入職場，年紀輕輕便勇於創業，初期篳路藍縷、披荊斬棘，然不輕易放棄的好勝心，讓我們在電子資通訊高科技行業勵精圖治、力爭上游。正因為我與明智兄有著類似的成長背景及工作的交集，彼此常有機會互相砌磋交流、集思廣益幫彼此的客户尋找方法解決問題。

除此之外，我與明智兄對電子產業發展也具備一致眼光，我們投資彼此，在聯發科初成立時，鴻海便率先投資，而群創由友達分拆出來後成立新公司，明智兄也參與投資；此外，明智兄帶領的聯電更培育許多業界尖兵，有多位聯電的優秀同仁已成為鴻海集團最重要的棟梁幹部，現任的鴻海董事長劉揚偉便是一例，顯見明智兄對於栽培業界領軍人才不遺餘力，讓人才翹楚成為台灣電子產業最堅實的基礎與量能。

書名：《思考圖譜》 作者：宣明智、燕珍宜出版社：天下文化 出版日期：2022年6月30日
書名：《思考圖譜》
作者：宣明智、燕珍宜
出版社：天下文化
出版日期：2022年6月30日

細數與明智兄相交數十載的情誼，我看見了他認真踏實的工作態度，更見識了他靈活與創新的恢弘智慧。創業維艱，步步為營，在鴻海日益壯大的過程中，我也必須面對商場賽局的競合，如何找到最佳的平衡點，向來是創業者致力追求的目標。與明智兄英雄所見略同的是，我也追求管理及思考上，必須化繁為簡，善用創意發想去解決複雜問題，而這也是我在多年創業路上精粹出獨到的思考邏輯及處事模式，如今大家何其有幸，明智兄在書中用創新的圖像思維，將數十年的創業經驗呈現在讀者眼前。

「思考圖譜」將推翻一成不變的教條式思考教學，透過線條圖像，輕鬆地顯現管理思考必須注意的關鍵點。透過圖像迅速吸收，也呼應了這個講求效率的科技時代需求。不論您身在職場或商場，務必請您細細品味明智兄這數十年的經驗積累與創新管理思維。

●本文摘選自天下文化出版之《思考圖譜》，未經同意禁止轉載。


創業 職場 天下文化 閱讀風向球 郭台銘

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