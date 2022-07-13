《挺在疫浪的前線》臺北慈濟醫院疫情海嘯中的醫護之愛

文／趙有誠（臺北慈濟醫院院長）

二○二二年已是新冠病毒肆虐的第三年，全球確診病例超過五億，死亡人數超過六百萬，這是人類歷史上少見的重大疫災，有如一九一八年流感大疫。雖然現今醫學進步，科學家們很快找出致病元凶冠狀病毒，也在短時間內研發出檢驗方法、疫苗、治療藥物，以及公共衛生上的防疫策略，但是這數年來的疫情對全球經濟、民生、教育、交通、醫療都產生巨大的影響。

臺灣四面環海，疫情之初尚能堅守，直到二○二一年五月雙北疫情大爆發，每日數百位確診病人，紛紛湧入各大醫院急診室，讓醫護措手不及。雖然各級政府設置篩檢站、大型檢疫所，也啟動「北病南送」等應變計畫，但那段期間一線醫護同仁面對的是排山倒海而來的重症病人，除了搶救因嚴重肺炎呼吸衰竭的病人，還要嚴陣以待「快樂缺氧」病情的瞬息萬變。

更令人難忘的是病人的恐懼、驚慌與悲傷。許多家庭成員染疫後，被拆散分送入不同醫院，也有人下了救護車，才知道已身在南部縣市，只能透過手機彼此關懷鼓勵。幾天後有人孤獨的死去，親人們除了隔著手機哭泣，二十四小時內需火化的政令，也沒法靠近為摯愛的家人道別。

全人醫療的真諦

在那樣的疫情爆發之初，臺北慈濟醫院因應大量的病人，立即開設五間專責病房，外加三十三張加護病床，努力搶救、收容每一個送來急診室的病人，以及在其他醫院求救無門的患者。面對突然的巨變，醫護同仁能在第一時間迅速而努力承擔起來，這就是「良知」吧！

住在臺北慈濟醫院的新冠肺炎病人，不論是來自安養中心的失能長者、精神疾病患者、失智老人、待產孕婦、兒童、洗腎病人、街友、毒癮者，都受到醫護同仁無微不至的呵護。這些醫護同仁都才剛接種完第一劑AZ疫苗，穿著層層包覆，密不透風的防護衣帽，全身汗水濕透，除了餵飯、灌食、更換尿布、清理褥瘡、攙抱如廁、溫水清洗肛門、還主動為病人洗頭沐浴，傾聽撫慰，平復驚恐，處處展現出「全人醫療」的真諦。

臺北慈濟醫院擁有一千零一十三床的醫護人力，但在這波疫情中，醫護同仁照顧了九百零六位確診病人，人數是全國第一。也許觀世音菩薩「聞聲救苦」的精神，在慈濟創辦人證嚴法師言教身教之下，早已深植同仁心中。

更令人感動難忘的是，當證嚴法師宣布購買五百萬劑BNT疫苗為全民，特別是兒童防疫時，同仁們募心募愛，紛紛捐出防疫獎金或薪水，支持慈濟基金會龐大的負擔。臺北慈濟醫院共募得新臺幣七千多萬元！上下一心「甘願做，歡喜受」，院長真以身為團隊的一分子為榮，因為事情做出來，道理就已經完成了。

社區淪陷，急診超載

臺灣「全力圍堵，防疫清零」的政策，在二○二二年 Omicron 變異株病毒侵入後失守了。因為超強的傳染力讓確診人數暴增。雖然有接種疫苗後的保護力，輕症比例較高，死亡率也由前一波的百分之四下降到今年的約千分之一，但因分母數太大，醫院的急診室、加護病房以及專責病房，再度面臨疫情海嘯的挑戰。我們雖然身經百戰，還擁有過去兩年「院內零感染」難能可貴的防疫成績，但是今年真的很不一樣，我們也因應大勢做了一些調整。

由於社區淪陷已無法清零，待床病人快速增加，我們改變策略，已住院的病人治療觀察三、五天後，確認無需插管，無惡化成重症的危險，就讓病人先出院空出床位，轉由「居家照護」團隊接手，後續再視訊診療追蹤。

這樣的策略維持幾天後，很快遇上另一個挑戰，安養中心紛紛送來染疫又失能的長輩，透析中心也轉來需要定期洗腎的確診腎友，這樣的病人一旦入住，短期都出不了院。加上今年特別多幼兒病童及八十歲以上的長輩，沒幾天專責病房就床位吃緊了。那時急診作業量增到平日的四倍，平均兩分鐘就來一位病人，除了發燒合併呼吸道症狀的新冠病人，還有其他心肌梗塞、腦出血、胃穿孔、急產、車禍外傷的一般急診病人，要搶救又要防疫保護他們彼此不互相感染，一線同仁真的忙壞了。院長能做的，就是提供足夠的空床讓急診不致癱瘓。

還記得五月一日星期一早上，我親自致電衛福部石崇良次長，建議安養中心、康復之家等長照機構，以及血液透析中心的確診病人，應以原地安置為原則。石次長過去是急診專科醫師，很快掌握住重點，明快做出決定，第二天就發出公文讓所有醫療院所及機構「有法可循」。但縱使如此，救護車還是不斷送來安養中心染疫的住民。

為了妥善照顧這些染疫的住民，也保有專責病房床位的能量，我開創了「主動前接式」服務：只要任一安養中心有確診病人送至本院，我立刻派具有社工及護理雙背景的林資菁專員，主動電話關懷他們的困難與需求，並為他們安排VIP視訊門診，由徐榮源副院長負責。安養中心的護理師第一次接到醫院主動關懷的電話都哭了。

在二○二二年這一波疫情，我們共協助了四十二家安養中心。每一位有醫療需求的住民，都能得到照顧，後來安養中心也願意提前接回一些症狀已緩解的住民。染疫洗腎病人的安置，也是醫院面對的難題，我們除了在專責病房內特別建置幾套血液透析的機組，護理師還必須善用大夜班的空檔，消化確診腎友洗腎的需求。腎臟透析中心主任郭克林也主動與各洗腎中心聯絡，分享相關照顧資訊，並協助腎友轉回原院所。

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●本文摘選自天下文化出版之《挺在疫浪的前線》，未經同意禁止轉載。