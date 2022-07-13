《許歷農傳》老兵精神不死．和平希望永存

文／高希均（遠見．天下文化事業群創辦人）

（一）歷史可以是希望之帳

一個時代的歷史，是由一些革命家、思想家、政治人物及追隨者與反對者，以血、淚、汗所共同塑造的。其中有國家命運的顛簸起伏，有社會結構的解體與重建，有經濟的停滯與飛騰，更有人間的悲歡與離合。

百年來我們中國人的歷史及台灣的命運，正就徘徊在絕望與希望之中，毀滅與重生之中，失敗與成功之中。歷史是一本舊帳。但讀史的積極動機，不是在算舊帳；而是在擷取教訓，避免悲劇的重演。歷史更可以是一本希望之帳，記錄這二代人超過半世紀來在台灣的奮鬥與成就，鼓舞下一代，以民族自尊與信心，在21 世紀開拓一個兩岸共創和平繁榮的時代。以傳播進步觀念為己任的「天下文化」，自1982 年創辦以來，先後出版了實際參與改變國家命運與台灣發展重要人士的相關著作。這些人士都是廣義的英雄，他們或有英雄的志業、或有英雄的功績、或有英雄的失落。在發表的文集、傳記、回憶錄中，這些黨國元老、軍事將領、政治人物、企業家、專家學者，以歷史的見證，細述他們的經歷軌跡與成敗得失。

就他們所撰述的，我們尊重；如果因此引起的爭論，我們同樣尊重。我們的態度是：以專業水準出版他們的著述，不以自己的價值判斷來評論對錯。在翻騰的歷史長河中，蓋棺也已無法論定，誰也難以掌握最後的真理。我們所希望的是，每一位人物寫下他們的經歷、觀察，甚至後見之明。他們的貢獻，是為歷史留下紀錄；他們的挑戰，是為未來接受檢驗。

（二）許將軍：「零缺點的將領」

「真實且持久的勝利是和平，而非戰爭。」美國思想家愛默生早在百年前，就曾以此勸勉世人和平的可貴。對照愛默生的疾呼，戎馬一生、二級上將的許歷農對於戰爭的體悟及和平的渴望，則始自1937 年日本軍閥引發七七盧溝橋事變。出生於安徽貴池年僅18歲的他，即勇敢響應號召，懷著滿腔熱血，毅然從軍。從皖南戰役到浙贛戰役，許歷農這位年輕戰士用自己的生命，見證了戰爭對人類安定生活的摧殘，這就種下了他以後幾十年不斷地尋求台海和平兩岸共榮。

今年是「天下文化」40 週年，台灣經歷了逾半世紀的演變，此時此刻出版許將軍的回憶錄格外珍貴。我自己好幾次聽到郝柏村院長公開稱讚：「許歷農是一位零缺點的將領。」當郝柏村院長於101 歲高齡去世，在2020 年8 月23日舉辦追悼會時，許將軍、馬英九前總統、民進黨前主席施明德都坐在第一排，這是台灣民主進程中一個美麗的場景，展現出四位人物政治信念中「異中求同」的相互尊重。許將軍歷任政戰學校校長、陸軍軍官學校校長、金門防衛部司令官、總政戰部主任及退輔會主委等要職，受人尊稱的「許老爹」，在其逾半世紀的軍旅生涯中，曾擔任過這些建構國家精神戰力的關鍵角色，晚年則以長期照顧榮民為己任，不但贏得袍澤與民眾的敬重，一言一行更是彰顯愛國愛民的典範。

《許歷農傳：從戰爭到和平》一書包括〈軍旅篇〉、〈政黨事務篇〉、〈家庭與思想篇〉三大部分，共計十五章，記錄了許將軍跨越兩岸的軍旅經歷，尤其〈政黨事務篇〉包括九章，細述對李總統的失望，加入新黨，創立新同盟會，以及出任國統會副主委，推助兩岸軍事互信機制，促進兩岸和平統一會議等等，內容豐富。最後三章敘述家庭生活，長壽之道及晚年公開發表的論述。

本書忠實地還原了親身經歷過的對日抗戰，政府遷台後兩岸關係的演變，以及民主政治的起伏。在史料價值上本書彌足珍貴，為讀者推開一扇歷史之窗，得以窺見兩岸和平路之遙遠及台灣民主路之艱辛。

作者紀欣女士與許將軍相識多年，對其訪談、論述，曾進行長時間系統化的整理，可說是為本書執筆的理想人選。

（三）戰爭可怕‧ 和平可貴

美國總統艾森豪曾說：「只有親身經歷過戰爭的可怕，才會瞭解到和平的可貴。」許歷農28歲時即因國共內戰妻離子散，40多年後才再見到自己的大女兒。凡是戰爭的受害者，都會是強烈的和平渴望者。

他在演講中常講到，近40年來台灣年輕人沒有經歷過戰爭的殘酷。一旦發生，「多少父母失去子女，多少子女失去父母」、「造成多少孤兒、寡婦、老母」。「愛台灣就應該努力終止兩岸敵對狀態，結束兩岸政治分歧」。 書名：《許歷農傳》 作者：紀欣出版社：天下文化 出版日期：2022年6月30日

此刻的台海烏雲密布，中美關係緊張，西方媒體認為台灣是世界上最危險的地區。兩岸領導人必須要全心全力運用智慧與理性做到：中國人不打自己人，中國人要幫自己人。進一步說：台灣朝野要努力取得共識，至少應當包括：

（1）台灣不打仗，人民無死傷。看看過去的阿富汗與當前的烏克蘭。

（2）不做美國馬前卒，不捲入戰爭，不把台海變成戰場或墳場。

（3）兩岸展開全面交流：經貿、醫療、科技、數位、教育、文化、環保、體育。蔡總統與賴副總統的任期還有二年，尚未完成的事太多，要以大智慧與大魄力，加快推動「醫」食住行育樂「和」的七大生活品質指標。簡化地說，就是要加速擴大「開放」、提升「文明」、贏得「和平」。

（四）深厚的中華情懷

我們何其幸運，高齡104 歲的許老爹，還持續在媒體分享他的論述。最近發表了〈以俄烏為鑑，台灣別輕信他國挑撥〉（聯合報2022.4.29），思路清晰，憂國愛民；並且不斷提醒國人，為了2300 萬人民的身家性命，要慎防美日兩國加於台灣的枷鎖。

綜觀許將軍，許老爹的一生（1919 －），31 年在大陸，73 年在台灣，他堅持大是大非，始終展現了深厚的中華情懷。他的一生：

忠誠 屬於中華民族

信念 融入中華文化

溫情 留給錦繡河山

願望 獻給兩岸和平

老兵精神不死，和平希望永存。

●本文摘選自天下文化出版之《許歷農傳》，未經同意禁止轉載。