為什麼有閱讀，卻沒有一本書派上用場？

如果閱讀的目的是為了滿足個人興趣，那麼維持目前的閱讀習慣，享受閱讀到老，也並非壞事。然而有許多人之所以耗費大量精力與時間閱讀，背後存在著各種原因，其中一種是為了自我開發，活出成功、幸福的人生，過上更美好的生活。

對於帶著此目的閱讀的人來說，最棒的閱讀成就，不就是脫離讀者身分，躋升作家之列嗎？但事實上真正成功晉升作家，完成閱讀終極目標的讀者，卻是少之又少。閱讀效果會如此地天差地遠，原因在於每個人的閱讀技巧各不相同。

在正式介紹閱讀法之前，追溯閱讀法的起源，應該有一定的意義與幫助。

過去，由於書籍的數量有限，對讀書法的需求不如今日迫切，最早只能追溯到西元前三五〇年左右，希臘文學最興盛的時期，從狄摩西尼（Demosthenes）的學習法中發現類似閱讀法的痕跡。他認為閱讀的目的在於提升知識與發展智力，以反覆熟讀、默背的方式閱讀同一本書，無心在其他書上。

可以確定的是，在印刷機發明前，閱讀法的必要性相當低。在書籍數量相當少，甚至是貴族也難以接觸大量書籍的時代，最常見的閱讀法自然是反覆閱讀、背誦好不容易到手的書。然而，時代已經不同，今日書籍數量多得驚人，閱讀的技巧也應該有所改變。

改變人生的閱讀

在莫提默．艾德勒（Mortimer Adler）的閱讀法經典《如何閱讀一本書》（How To Read A Book）中，將閱讀的目的分為知識導向閱讀與理解導向閱讀，至今仍有許多讀者遵循這一套閱讀方式，進行知識導向或理解導向閱讀，然而期待透過閱讀改變人生的讀者，卻沒有以此方式閱讀。

比爾．蓋茲、賈伯斯、馬斯克、巴菲特等閱讀天才，都是以異於常人的技巧來閱讀，這正是本書所要談論的閱讀技巧。

閱讀分為兩種：

1.透過閱讀改變人生的閱讀。

2.無論再怎麼閱讀，也改變不了人生的閱讀。

為什麼怎麼閱讀，閱讀前、後依然沒有不同，人生也沒有改變呢？會造成這種差異，關鍵在於落實閱讀的方法，也就是「閱讀法」。比起只追求閱讀量而囫圇吞棗的人，採用最有效、最有系統、最策略性的閱讀方式的人，哪怕只是讀一本書，也有更大的機率改變人生。大量閱讀卻無法改變人生的閱讀，不過是為了傳統的知識與理解而閱讀。藉由閱讀改變人生的人，以及閱讀天才，都已經跳脫這種閱讀形式，進入更高層次的閱讀。

僅止於「看書」的閱讀vs為求改變與成長的閱讀

目的不同，閱讀的方法也要不同，終生學習的人是了不起的人，更了不起的是透過學習超越自我的人。為了追求更好的學業表現而閱讀並非壞事，不過既然開始閱讀了，挑戰更大的目標、更傑出的成就，不是更好嗎？你想要的是更會讀書的閱讀、只為學習的閱讀？還是超越學習、更高層次的閱讀？比爾．蓋茲從哈佛大學退學，賴利．佩吉（Larry Page）研究所休學，賈伯斯和祖克柏也中斷了學業。他們的閱讀超越了只為學習的學習，實現了改變人生的學習，最終創造出超越學習的成就。一般閱讀的目的在於獲得知識、理解內容。至今為止，普遍讀者都以一般的方式閱讀。閱讀本書的你，又用什麼樣的方式閱讀呢？是一般的閱讀方式？還是像比爾．蓋茲、賈伯斯、馬斯克一樣，進行改變人生、改變世界的閱讀呢？當然，成功的閱讀無法一蹴可幾，不過後者的閱讀方式，不一定比前者更辛苦、更困難，許多閱讀天才透過自身的生命證明，那樣的閱讀反而是更有趣、更快樂的閱讀。 書名：《一次讀10本書的串聯閱讀法》作者：金炳完（김병완）出版社：采實文化出版日期：2022/6/30

閱讀目的決定你的閱讀方式

必須盡快丟棄 「書只要拿來看就好」的想法，如果你的閱讀目的是看看書就已滿足，倒是沒有關係，然而你希望透過閱讀自我成長，並過上更好的生活，那麼不應該盲目閱讀。比起讀了幾本書，更重要的是「如何閱讀」的閱讀方法，改變人生的關鍵，不在於閱讀習慣或閱讀量，而是有效的閱讀技巧，相信這點再怎麼強調也不為過。

閱讀是相當重要且富有意義的行為，只追求大量閱讀，卻沒有任何改變或成長，還稱得上是真正的閱讀嗎？即使你讀了一萬本書，也沒有必要向別人炫耀，為了向他人炫耀而閱讀，人生也不會有任何改變。如果你讀完一萬本書，人生依然沒有改變或成長，那和只會念書的傻瓜沒有兩樣，直白地說，那無異於閱讀的奴隸。

當然，閱讀是沒有正確答案的，有人喜歡慢讀，花一整年的時間讀完一本書，有人偏好速讀法，五分鐘可以讀完一本書。無論你喜歡哪一種閱讀法，都沒有關係。只要根據閱讀的目的選擇閱讀方法，並真正去落實即可。希望改變人生、謀求變化與成長的人，卻一輩子在進行毫無幫助的閱讀，這就是問題。

●本書摘自采實文化出版之《一次讀10本書的串聯閱讀法》