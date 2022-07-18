《日日台中款》從美食到美景，蔡其昌向家鄉致意的代表作！

文／蔡其昌、瞿欣怡

鰲峰山

歷史比廟宇還久的，是鰲峰山。考古學家根據鰲峰山半山腰發現的出土遺跡，判定那是四千五百年前的史前遺跡，沿用清水舊名，被稱為「牛罵頭文化」。

鰲峰山一直是清水孩子的遊樂場。以前這裡是座荒山，孩子們在山裡亂跑亂玩，成群結隊去「鬼洞」探險。「鬼洞」是日本人留下來的防空洞，裡面有寢室、廚房、儲水槽、阻擊區、機槍堡等等，透過機槍堡的觀測孔，還可以看見遠處的高美海岸，是絕佳的防守區。孩子們進鬼洞探險，一有風吹草動，就大喊：「有鬼啊！」成群衝出洞外，拖鞋掉了都不敢撿，逃命重要。這無聊的探險把戲，山邊的小孩百玩不膩，每隔幾天總要拉幾個膽子大的，繼續探險。聽說日本人把金子藏在鬼洞裡，如果真的找到，不就發財了嗎？

我當民意代表後努力爭取，加上胡志強市長很給力地支持，現在的鰲峰山不一樣了，不只有觀景步道、親鳥步道、陽光草坪、音樂廣場，還有一座全亞洲最專業的自由車場。更厲害的是被《親子天下》譽為「全台最夯遊戲場」的親子公園。

園區有兩座遊樂場，「探索遊樂場」跟「競技體驗遊樂場」。最狂的是從德國引進的「星際蟲洞」，高二‧ 九公尺，用防曬防鏽的不鏽鋼材質製作，有溜滑梯，還有不同難度的挑戰，大小孩子搶著玩；「極限飛輪」得有平衡感才站得住，連大人也不一定能成功；「部落格子」仿照3D岩石，像攀岩，訓練臂力也訓練腿力，得手腳並用才能「攻頂」；「蜘蛛遊戲場」的中心，就是讓小孩樂翻天的沙坑。難度超高的「跑酷遊戲區」，足以讓孩子玩整個下午。

臺中清水鰲峰山公園競合運動場，好玩又能訓練體能。（圖∕聯合報系資料庫）

如果不想挑戰體能，可以玩「鳥巢鞦韆」，輕鬆愉快地盪鞦韆，還有中空的圓錐體，讓玩累的孩子可以躲在圓錐裡喘口氣，當成祕密基地。

每到週末下午，整座鰲峰山都迴盪著孩子的笑聲，免費、安全，又極具挑戰性的遊樂設施，讓父母們不遠千里，帶孩子來放電。情侶想約會， 也可以來鰲峰山， 步道很好走，「 鰲峰山觀景平台」更是欣賞夕陽跟夜景最棒的地點， 可以遠眺台中港跟高美濕地。喔，對了，鬼洞也還開著，現在加裝了LED燈，會隨著時間變化顏色，更加詭異。溫馨小提醒，下午三點之後就別去鬼洞玩了，因為當地人謠傳：「三點以後，鬼會跑出來喔！」

很久很久以後，久到我們都不在的以後，鬼洞的故事還會繼續流傳，未來的人也會用考古的眼光，看今日的運動公園，未來的考古學家應該會說：「台中的孩子真幸福，遊樂場真好玩。」

清水國小

在清水，可能一個家族好幾代人都從清水國小畢業。這話不誇張，從日治時期建立的清水國小，在一八九七年啟用，建校超過一二五年，孕育清水好幾代人，出過許多偉大的人物，包括日治時期台灣文化協會的蔡惠如，實業家楊肇嘉、創辦慈濟的證嚴法師、領導聯華電子的曹興誠，以及立法院副院長蔡其昌。

清水國小是台灣第一座古蹟小學，校舍的紅磚牆、腳踩的水泥地、頭頂上的綠色天棚、穿廊的白色列柱、教室的綠色木窗，甚至配合小朋友高度的磨石子洗手台，每一個物件，每一塊磚石，都被無數的小朋友撫摸碰觸過，收藏了一百年的笑聲與故事。

走在清水國小，連吹過的風都不一樣，因為風是從百年老樹的樹梢吹來的，老樹與紅磚牆一樣穩固，守護著每一個孩子。

台中市清水國小日式宿舍有如走入日本京都，拍起照來十分漂亮。（圖／台中市觀旅局提供）

清水國小真的是被守護的小學啊。在建校之初，原本是使用清朝文昌祠的東廂，新校舍興建時，地方正好邀請了日本最流行的「天勝大馬戲團」來演出，演出地點就是清水國小剛填好的校地，整個清水，甚至鄰近城鎮的人都來看馬戲表演，校地正好被壓實，省了一番功夫。

新校舍在一九三五年三月落成，不到一個月就發生「新竹－台中大地震」清水受災嚴重，校舍卻穩固如山，可見日本人施工之嚴謹，也唯有如此，校舍才能傳承上百年。

學校的大講堂，可容納五百人。講堂內部的藝術假樑、格子天花板，以及講台前方的拱形帶狀浮雕、壁面的浮雕裝飾壁龕，都是古蹟，見證了八十七屆孩子的畢業典禮。

走過大講堂，穿過小走道，會來到日式宿舍群。這裡是和洋折衷的建築，經過重修，已經恢復昔日模樣， 並改為「清水國小藝文園區」，除了有楊肇嘉紀念館外，還設立了「陽光書屋」、「音樂聚落」、「地板劇場」，成為孩子們的閱讀空間和才藝教室。最特別的是閱讀教室，因為清水國小的制服跟櫻桃小丸子撞衫，而櫻桃小丸子故事的場景，就在日本靜岡的清水市，美好的巧合，讓兩個清水市的小學有了交流，閱讀室裡也收藏了整套的《櫻桃小丸子》。下課時間， 孩子們在操場玩耍，在穿廊奔跑吵鬧。變動的世界裡，總還有什麼是不變的，校舍、老樹都還在，孩子的笑聲也從未止歇，真好。

●本文摘選自天下文化出版之《日日台中款》，未經同意禁止轉載。