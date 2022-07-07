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以動詞活著，才是真本事！善用心理學「是—做—有」理論，打造屬於你的美好人生

聯合新聞網／ 時報出版
書名：《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量》 作者：賴婷婷 出版社：時報出版 出版日期：2022年5月27日
書名：《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量》
作者：賴婷婷
出版社：時報出版
出版日期：2022年5月27日

文／賴婷婷

沒了頭銜的你，是否還值得被認識與聽見？

因為職業的關係，我在人生中遇過大量的人：採購時期遇到大量廠商、獵人頭時期遇到大量專業經理人、私募基金時期遇到大量新創夢想家、文創時期遇到大量惺惺相惜的同業、教練顧問時期遇到大量領導者。有時看見名片簿裡的各種人士，會覺得命運真奇妙，我何其有幸，竟然能與這麼多精彩的人有過一時半刻的交集。

在搬過幾次家後，名片都丟失了，再加上後來以應用程式數位管理名片，就幾乎不拿紙本名片了，但我對於兩張名片的印象很深刻：其中一張，是某個餐飲集團的創辦人，那是一張白色的直式名片，上面只有在正中央用標楷體印著他的中文名字，左邊則有中文數字的手機號碼，單調無趣卻霸氣十足。另一張，是某間公司的執行特助，橫式名片的正面，除了列出各種聯絡方式之外，背面則印著約十來個機構的職務，某國際協會理事長、某兩岸促進會創辦人……名號看起來都十足響亮，只是我一個都沒記得。

在離開業界之後，我開始以自我品牌走跳江湖，也花了一些時間適應「我就只是我自己」。我當然問過自己：「當我不再是某公司的某經理，我的意見還有多少價值？」現在能有機會寫下這些文字在書裡分享，當然，我是順利度過了這段自我懷疑時期，但我的確能清楚感受到，把自己放在某個頭銜後的安全感，是多麼令人著迷。

因為我認為自己沒貴人，所以一直很用力地活著。當然，太過用力會產生後遺症，我也付出了一些代價。但整體而言，我很慶幸過去不會狐假虎威地過度依賴某些名詞，例如我的公司是某知名企業、我的老闆是某董事長。我一直有為自己做好定向；我自己真實做到的事、確切走過的路，才是我能帶走的，也才是我真正的價值。帶著這些歷練，我成功地將知識變現，在分享經驗或建議時，心中感到踏實。

以「是—做—有」策略來發展自己

心理學界有個「暗示效應」（effect of hint）的理論，指的是在無對抗的條件下，用含蓄、抽象、誘導的方式，對人們的心理和行為產生影響。就像星座學一樣，某個狀態聽起來的確跟你本人很接近，但你不太確定是本性如此，還是因為從小看了很多的星座分析，導致潛意識與意識相互搭配，朝那個星座的行為靠攏。

倘若我們心中有一個想要變得更好的模樣，那麼透過自我暗示來得到力量，不是一種很好的途徑嗎？與其有意無意地受到外界不夠精準、甚至不夠友善的暗示，不如自己掌握這門技巧，並且形塑自己的心理與人生樣貌。身為一個熱愛工具的人，我要分享一個我學習到的威力強大的自我發展方法，叫做「是—做—有」（be-do-have）。

這個世界通常是以「有—做—是」（have-do-be）的方式在運作的，舉例來說：「當我擁有很多錢（have），就能去環遊世界（do），當我這麼做了，就會感到無比快樂（be）。」這邏輯很熟悉吧！然而，「是—做—有」則是相反的運作，其精神是：你先決定自己是什麼樣的人（be），你就會做什麼樣的事（do），你所想要的結果就會是自然而然的產物（have）。例如：「我是個快樂的人（be），因此無論做什麼，我都是抱著快樂的心情（do），那麼我與周遭的人就容易感到快樂（have），我根本無須汲汲營營地追求。」

有時候，我在教練或授課時會帶到這個觀念，有學員會問我：「我想要是個有錢人，但我就是沒錢啊，那要如何套用這個觀念？」我的回答是，你可以更有彈性地定義「有錢」，因為你想要的其實是財務自由或富足的感覺，所以你可以自我定向的是：「我是個富足的人（be），我做得到富足的人會做的事（do），因此我擁有身心靈的富足感（have）。」

我真的深深被這個概念影響著。接觸到這個工具時，我管理著三十幾個人，每天忙到焦頭爛額，不只與家人的互動很少，與自己的對話更少；我覺得自己不斷被任務追著跑，時間永遠不夠用。後來，我很有意識地練習「我是個富足的人」的概念，不以匱乏感出發，而是去建立我與富足感的關係。結果，除了原本的團隊外，我竟然陸續又接下兩間公司的營運，且還抽得出時間去當志工，更重要的是，幾乎每個週末，我都能帶女兒出門走走，這根本是之前的我不敢想像的日子。

「是—做—有」不算是個新鮮的概念，跟「吸引力法則」、「心想事成」有異曲同工之妙，但我認為此工具更強大的地方，是從人的身分去啟動事情的實現，比全然依靠宇宙能量來得具體、有感一些。想要調整成以「是—做—有」來主導自己的腦袋、心境與行為，這並不容易，過程中需要與強大的慣性持續進行拉扯及對抗，而我就是抱著「傻傻相信、傻傻做」的憨膽，興奮、虔誠且積極地鍛鍊著。

●本文摘自時報出版之《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量》。


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