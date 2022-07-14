《兒子使用說明書》孩子失敗時，該如何處理？

文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）

我們根本不需要害怕失敗，反而應該要歡迎失敗。沒必要追著孩子叮嚀「小心不要失敗」。

我希望大人偶爾在小孩子面前展現失敗的模樣；在孩子面前坦率地表現失望、小小抱怨也可以。這麼做能讓孩子理解到：「失敗是家常便飯」。

現在，實際看到小孩子失敗了的時候，父母又該怎麼做才好呢？

如果叫你不要責備、也不要失望，是否就不知道該如何回應了呢？

「早知道我也○○就好了」，這麼說就行了。

比方說，模擬考試的前一天，明明告訴孩子：「睡覺前要仔細準備。一一確認你需要的東西喔。」隔天一早，孩子突然說：「糟糕，竟然要帶拖鞋耶！」一時之間催著母親幫忙。

這種情況，凡是做母親的都想怒罵：「我不是跟你說了嗎！」可是這瞬間更是要說反話：「媽媽要是也陪你一起看學校發的單子就好了。」一邊說一邊忙著找拖鞋。

這句話會讓母親與孩子共有這個失敗經驗，在這一瞬間，媽媽在孩子眼中會變成「與自己分擔心痛的人」。

在世上，還有什麼比能夠分擔心裡的痛的媽媽更珍貴的？

失敗是好事。

家長若害怕失敗，孩子的動力就會減弱。

我們可能會聽到對教育過度投入的家長這麼說：「你啊，那一次還有這次都在這個地方犯錯了。下一次也可能會再錯，一定要小心。」可惜的是，那個孩子十之八九會重複同樣的錯誤。

原因就在於，孩子頭腦的失敗迴路仍然活躍，就再次被送上場。

孩子身邊如果跟著害怕失敗的指導者，就沒辦法成才。

孩子的腦袋一旦受到父母親的恐懼影響，就會容易分泌恐懼的荷爾蒙—–去甲腎上腺素，它是用來減弱頭腦訊號的荷爾蒙，可說是頭腦的煞車功能。簡而言之，不停重述過去的失敗，就會導致動力的訊號衰減。

正式上場之前，如果被人一直嘮叨碎念關於失敗的種種，不僅在臺上慘遭失敗的可能性會相對提高，連行動力也無法維持。

到最後，當父母輸給了害怕失敗的恐懼，回過頭還責備孩子「缺乏動力」，或者自己先踩了煞車又教訓「速度太慢」等，這些話對頭腦就像有毒的驅動程式。孩子沒有罪，全是父母親的責任。

首先，做父母的需要把自己從績效導向的「成果主義」中釋放出來。

對失敗不苛責，對成功不洋洋得意，與孩子共同分擔心裡的痛。即使是孩子失敗了的時候，還是能夠對他說出讚美的話：「那個策略很棒」、「我為你不輕言放棄的精神感到驕傲」。

稀世天才藤井聰太棋聖說過：「只要比賽將棋，勝敗就會一直圍繞著你。一喜一憂的起落並無可厚非。」我們給孩子的教養也應該朝著這樣的境界前進才是。

●本文摘自時報出版之《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》。