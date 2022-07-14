快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

《兒子使用說明書》孩子失敗時，該如何處理？

聯合新聞網／ 時報出版
書名：《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》 作者：黑川伊保子（Ihoko Kurokawa） 出版社：時報出版 出版日期：2022年4月22日
書名：《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》
作者：黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）
出版社：時報出版
出版日期：2022年4月22日

文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）

我們根本不需要害怕失敗，反而應該要歡迎失敗。沒必要追著孩子叮嚀「小心不要失敗」。

我希望大人偶爾在小孩子面前展現失敗的模樣；在孩子面前坦率地表現失望、小小抱怨也可以。這麼做能讓孩子理解到：「失敗是家常便飯」。

現在，實際看到小孩子失敗了的時候，父母又該怎麼做才好呢？

如果叫你不要責備、也不要失望，是否就不知道該如何回應了呢？

「早知道我也○○就好了」，這麼說就行了。

比方說，模擬考試的前一天，明明告訴孩子：「睡覺前要仔細準備。一一確認你需要的東西喔。」隔天一早，孩子突然說：「糟糕，竟然要帶拖鞋耶！」一時之間催著母親幫忙。

這種情況，凡是做母親的都想怒罵：「我不是跟你說了嗎！」可是這瞬間更是要說反話：「媽媽要是也陪你一起看學校發的單子就好了。」一邊說一邊忙著找拖鞋。

這句話會讓母親與孩子共有這個失敗經驗，在這一瞬間，媽媽在孩子眼中會變成「與自己分擔心痛的人」。

在世上，還有什麼比能夠分擔心裡的痛的媽媽更珍貴的？

失敗是好事。

家長若害怕失敗，孩子的動力就會減弱

我們可能會聽到對教育過度投入的家長這麼說：「你啊，那一次還有這次都在這個地方犯錯了。下一次也可能會再錯，一定要小心。」可惜的是，那個孩子十之八九會重複同樣的錯誤。

原因就在於，孩子頭腦的失敗迴路仍然活躍，就再次被送上場。

孩子身邊如果跟著害怕失敗的指導者，就沒辦法成才。

孩子的腦袋一旦受到父母親的恐懼影響，就會容易分泌恐懼的荷爾蒙—–去甲腎上腺素，它是用來減弱頭腦訊號的荷爾蒙，可說是頭腦的煞車功能。簡而言之，不停重述過去的失敗，就會導致動力的訊號衰減。

正式上場之前，如果被人一直嘮叨碎念關於失敗的種種，不僅在臺上慘遭失敗的可能性會相對提高，連行動力也無法維持。

到最後，當父母輸給了害怕失敗的恐懼，回過頭還責備孩子「缺乏動力」，或者自己先踩了煞車又教訓「速度太慢」等，這些話對頭腦就像有毒的驅動程式。孩子沒有罪，全是父母親的責任。

首先，做父母的需要把自己從績效導向的「成果主義」中釋放出來。

對失敗不苛責，對成功不洋洋得意，與孩子共同分擔心裡的痛。即使是孩子失敗了的時候，還是能夠對他說出讚美的話：「那個策略很棒」、「我為你不輕言放棄的精神感到驕傲」。

稀世天才藤井聰太棋聖說過：「只要比賽將棋，勝敗就會一直圍繞著你。一喜一憂的起落並無可厚非。」我們給孩子的教養也應該朝著這樣的境界前進才是。

●本文摘自時報出版之《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》。


父母 時報出版 閱讀風向球 親子教養

延伸閱讀

桃園8歲童打第二劑BNT後猝逝 父不捨獨生女：要真相

花系列小生22歲女傳墜樓 經紀人火速闢謠吐真相

澎湖觀音亭海域釣魚遺留拖鞋消失 陸海空搜救失蹤漁民

天下沒有贏得過孩子的父母 但孩子其實也一樣

相關新聞

《挺在疫浪的前線》臺北慈濟醫院疫情海嘯中的醫護之愛

在世紀大疫下，不放棄任何一個病人，以愛承擔搶救生命的希望工程。 善的循環，讓愛延續愛。

《許歷農傳》老兵精神不死．和平希望永存

走過歷經戰火蹂躪的歲月，見證近代中國跌宕歷史的壯闊人生。細數百歲將軍許歷農逾一世紀為國效忠的點滴，以及其追求和平的生平與心路歷程。

《在成為凶手之前》恐怖份子的心理活動究竟為何？

本書透過專業的「犯罪心理學」剖析凶殘背後的各種樣貌，提供比媒體更深入且客觀的報導，使讀者明白迥異的案例之間皆有可觀察之規律及成因。他更首度於書中揭露家族中的黑暗秘密，揭開司法程序的面紗並持續對社會拋出我們不忍直視的探問──我們究竟何時才能真正理解最黑暗的人類行為？為什麼理解這些「惡」對我們而言至關重要？我們該如何與「惡」共處，並維持平衡？

沒時間盯盤、不會選股、不敢停損停利《零基礎入門的Python自動化投資》讓問題一勞永逸

程式邏輯就像是泡茶，熱水加上茶葉就能泡出一壺熱茶，至於泡多久、用什麼茶葉、用哪種水都是其次，對於新手而言，知道如何煮開熱水，並把茶葉丟進熱水，泡出一壺茶即可。 寫程式也是一樣，了解如何下載和安裝軟體，建置出程式環境，並實際寫出屬於自己的程式語言，這些過程對新手來說，就是最大的成就。因此學習程式語言，可以先學會複製程式碼邏輯，再慢慢練習上手。

悲傷，提醒我們逝去的愛有多美

我們都會經歷痛失至親的悲傷，但不應該困在情緒之中，悲傷其實是在提醒我們當初愛得多深、逝去的愛有多美。擁抱悲傷，我們才能活出更有意義的人生。

蔡英文讀《拔地而起的力量》—無論在體制內外始終如一的南投女兒

唯有讓南投成為青年願意留下、扎根、生養下一代的地方， 我們引以為傲的人情味、山水地景、豐美物產才有可能代代延續。 行動，才能帶來改變。 ——蔡培慧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。