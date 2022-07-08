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車票、傳單不要丟！頑童教師林彥佑教孩子用日常素材學寫作！

聯合新聞網／ 聯經出版
（圖／聯經出版提供）
（圖／聯經出版提供）

文／林彥佑

如果各位師長有關心「閱讀界」的話，大概會發現，這幾年來，教育部積極推動閱讀教育、閱讀理解、閱讀素養，也因此，在閱讀教育上（包含寫作教育），有著很大的變革。就以「閱讀文本」來說，以前的文本，大多是一篇文章，接著搭配幾題選擇題來檢測學生的閱讀成效。但現在的文本，已經越來越廣了，包括本單元所提的車票，或是流程圖、地圖、廣告單、菜單，都可以成為閱讀的一部分。

所以，身為師長的我們，不要小看一張車票，其實車票上面有一些資訊是我們不見得清楚的；但矛盾的是，有時候，即使資訊不清楚，我們也未必會去弄清楚它的意思。當然，車票，就是要讓我們乘車用的，只要能看清楚主要的資訊就足夠了。但是如果從「閱讀車票」的概念出發，每一個所記載的訊息，都很有趣，都是閱讀與推論的素材，也都可以延伸出不同的想法喔！

讀車票培養文本力。（圖／聯經出版提供）
讀車票培養文本力。（圖／聯經出版提供）

有一屆，我帶著孩子自行規劃旅程，到高雄市區小旅行，地點包括高雄市總圖、愛河、百貨公司……等，最後再搭火車到橋頭；我請孩子規劃，該怎麼走，才能最省時又便利呢？

特別是從高雄到橋頭這一帶，當時還沒有捷運，我們只能用買車票、搭火車的方式抵達橋頭。印象很深的是，我

請一位四年級的小朋友，去向票務人員買票，但小朋友竟然回答我 :「老師，我不會買票。」而另一位則說 :「老師，我會買票，但我不敢買……」諸如此類，都讓我覺得很不可思議。

最後，買了票、大家都拿到票之後，先不急著搭車，我請全班在大廳等候，「我們一起來讀車票。」我請孩子說說看，在這張車票上，看到哪些訊息？孩子回答 :「我看到有區間車」、「我看到價錢」、「我看到時間」、「我看到地點」、「我看到很多小小的數字」……等。我繼續問，那這張車票如果過期可以再搭嗎？那這張票可以給大人搭嗎？我們到達的時間是什麼時候？……，我讓孩子對這張車票先有感，再引導到不同的閱讀面向。

書名：《讀寫生活好好玩：13則共學遊戲，用隨手可得的素材──車票、招牌、歌詞，玩出孩子的創造力！》作者：林彥佑出版社：聯經出版 出版日期：2022年6月23日
書名：《讀寫生活好好玩：13則共學遊戲，用隨手可得的素材──車票、招牌、歌詞，玩出孩子的創造力！》
作者：林彥佑
出版社：聯經出版
出版日期：2022年6月23日

之後我讓孩子用更完整的話，來呈現車票的內容，所以孩子的回答變成 :「這張票上有日期，所以可以提醒我們要在哪一天搭車」、「這張票上有時間，所以我們要在這個時間搭車」、「這張票是用信用卡買的」、「這張票的出發點和終點站分別是高雄和橋頭」、「這張是團體票」。孩子除了「眼睛讀訊息」之外，還學會「完整說出來」。

瞭解這些資訊之後，我提醒孩子，在生活中看到的任何一張紙、一個廣告招牌，甚至是一棵樹、一片彩霞，只要用心去看，多一點觀察與思考，一定可以看到別人看不到的東西。而「閱讀」就是如此，它已不再是單純的文字閱讀，而是延伸到生活中的各式閱讀。搭車的時間到了，我們魚貫進入月臺、車廂，我們的旅程，正要開始……。

●本文摘自聯經出版之《讀寫生活好好玩：13則共學遊戲，用隨手可得的素材──車票、招牌、歌詞，玩出孩子的創造力！》。


聯經出版 閱讀風向球

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