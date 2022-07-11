《魯蛇的翻轉人生計畫》改變現狀，發起你人生的微型革命

文／海星

不需要大革命，小小的革命就好

「這世界上的成功人士，都是一些本來就很厲害的人吧？」

一直以來我都是這麼認為的。雖然他們受訪時總是謙虛地說：「不不，我完完全全就是個平凡人。」但實際上……

．名校畢業

．曾任職於超大型企業

．社團活動曾晉級到全國大賽

．普通的事情做不來，但超擅長○○

．對於○○可以不眠不休地投入

不不不，你完完全全就不是平凡人啊！你本來就應該成功啊！

讀許多成功人士寫的書，聽他們說話，都讓我覺得，「總之他們就是擁有某些特質。」

唉，品味、學歷、職歷、人脈、擅長的事、投入的事……這些都沒有的平凡人，難道就沒有屬於我們的成功方法嗎……平凡的我想破了頭……

結論是，沒有。

「無人能及的豐功偉業」、「年收入十億日圓」、「靠被動收入就能悠哉度日」，這種生活對平凡人來說是很難的，不，應該說幾乎是不可能的。唯一的一線希望，就是抓住天大的好運吧。

但換個方向思考，拓展收入來源，讓自己的生活比現在更豐裕一些，則是平凡人也可能達成的目標。

這本書是不擁有以上任一特質、平凡無奇的我，為了「同為平凡人」的你，希望盡可能讓你的人生更富足，所寫下的書。如果你是懷著「想打造名留青史的豐功偉業」、「想賺三十億日圓」、「想創立一家上市公司」、「想在南方島嶼買別墅，在那裡生活」這般雄心壯志，很抱歉，這本書對你而言會很無趣，就此闔上也無妨。

（如果你已經不慎購買，我很抱歉。我……沒辦法退書喔……）

但如果你沒有那麼遠大的志向，只是希望：

．生活比現在更富足一些

．靠副業多賺五萬日圓

．擺脫厭煩的人際關係

．不用繼續做討厭的工作

．找到志同道合的朋友

那麼，這本書對你一定有所幫助。

這本書是以平凡人的視角，寫下為擁抱豐裕生活，所需要的心態和具體方法、靠副業或自由工作者賺錢的知識、能創造資產的輸出術。請以輕鬆的心情閱讀，輕鬆地著手進行。

工作、念書、運動都不會的我

總之，先來介紹我自己吧。我叫海星，一九九一年生，住在日本愛知縣，最討厭的一句話是「上班打卡制，下班責任制」。因為寫部落格開創了副業，讓我得以從討厭的公司離職。現在雖然成立了公司，仍過著相對自由的生活。

如今因為事業順利，人們開始說我「完全不是平凡人啊！」「他一定是天才！」，但至今為止，我的人生並沒有什麼特別與眾不同的部分，非常平凡。與其說平凡，就算說是「魯蛇」也不為過。具體來說：

．頭腦差，畢業自「三流大學」（入學門檻低，英文課是從「be動詞」開始教起）

．從來沒在運動或美術領域拿到好成績（在網球社時，大賽的勝率是0％）

．朋友中沒人創業，也不認識有錢人（人脈0）

．開始工作後，就是典型的「不擅工作的人」，每天都挨罵

．粗心大意、忘東忘西是家常便飯，不論學生時代，或出社會後，都常常因此挨罵

．挨罵時老是分心於其他的事，再度惹怒對方

就是這樣。到了這個田地，不免讓人期待有個「雖然平時欠缺專注力，但面對喜歡的事物就會全心投入！」的特質，但想當然耳，我並沒有那種能力。說自己是「平凡人」，還對平凡人有些失禮呢……我就是這麼糟糕的人。不過，我並沒有打算以「才華」來概括這一切，特別是學歷，那完全是努力念書的成果。

只是，我也不是沒有努力過。要是我放棄考試、念書，成天都在玩，那麼進三流大學也是理所當然的結果，但是我明明很認真準備考試，卻還是第一到第四志願全都落榜，連作為候補的大學也沒考上，最後只能進三流大學。怎麼會這樣呢？

但就算是我這樣的平凡人，也是有長處的。我可以告訴同為「平凡人」的大家許多「平凡人」也能做到的事。這本書是超級平凡的我，為同為「平凡人」的你而寫，希望你也能擁有更加豐裕的人生。

我們不需要改變世界的大革命，那種事就交給天才吧。像我們這樣的平凡人，只需要在自己和自己周邊發起小小的革命就行了。確實地、一步一步地讓自己比今天更幸福吧。

希望這本書能成為你發起人生微型革命的助力。

改變我人生的，是因興趣而開始的部落格與Twitter

首先，來說說我的微型革命吧。對我來說，起於因興趣而寫的「部落格」，以及一起辦的「Twitter（推特）」帳號。喜歡寫作的我，有一半是出於逃避現實，才開始寫部落格並使用Twitter的。

你可能會覺得：「原來如此，你有寫作的才華嘛！」但並沒有這回事（儘管我很想擁有這種才華）。我雖然高中時曾加入文學社，也比一般人喜歡寫作，但我參加寫作比賽沒得過半次獎，連一次入選佳作都沒有。

客觀來看，我的文章欠缺文采，這點是顯而易見的。雖然我曾夢想著「以後要當小說家」，但認清現實後也只能放棄，「這種作文是無法成為專業的」。

因興趣而開始寫的部落格，一開始只是日記罷了，抱怨一些工作的事、寫家裡養的狗有多可愛，或是沒意思的趣味文章，盡是一些毫無生產性的內容。

一開始雖然只有幾個熟人會看我的部落格，但為了填補上班的痛苦，我持續每天更新。

開始寫部落格一段時間後，有一天，一位在Twitter上認識的部落客向我介紹Google的廣告機制——「Adsense」。自此，我的人生大不相同。單純為興趣而寫的部落格成了收入來源，Twitter則是推進器。

詳情在此略過不提，總之，只要有人看我的部落格，就會轉換成金錢。當然，一開始只是微薄的收入，連零用錢都算不上。每天花好幾個小時寫部落格，一天卻只有數十日圓入袋。儘管如此，這不是公司的工作，也不是打工，「純粹因為想做而做的事」竟能轉換成金錢，這番體驗帶給我強烈的衝擊。

為了寫更多的部落格文章，我整頓生活、空出更多時間（詳細方法將在書中說明）。接著，我開始思考「怎麼做才能讓更多人來看我的部落格？」「這種文章大家會想看嗎？」做了各種嘗試，漸漸地，部落格收入增加到一萬日圓、五萬日圓，之後收入更是高速成長。

而我運氣也很好，一年後，每個月有二十萬日圓的收入；兩年後，每個月有超過一百萬日圓的收入（從那之後到現在，我的部落格收入不曾低於一百萬日圓）。

後來，我大大方方地從厭惡到不行的公司離職，以自由工作者的身分經營部落格。現在，我利用寫部落格所得到的知識開設公司、經營部落格和YouTube頻道，並擔任寫手、顧問，跨足經營共享工作空間等等，展開多元化經營。

在這本書中，我所要傳達的並不是「寫部落格就能改變人生！開始寫吧！這樣大家都能擁抱自由的人生，賺大錢！」很遺憾，這不是「只要模仿我，大家都會大成功！當大富豪！」的那種書。老實說，運氣也很重要。

當然，讀者之中應該也會有和我一樣適合成為部落客的人，但就算不適合，也不必擔心。經營部落格只是其中一種方式而已。

透過這本書，希望你能了解到，平凡人如我是怎麼發起微型革命，讓生活變得更富裕的，在這個過程中，我是「如何思考」且「著重於什麼事」。你不需要全盤接受或完全模仿，但至少，如果你讀到覺得「這想法還不錯」的部分，請務必將其應用到你現在的生活中。

我相信這麼做，對你的「翻轉人生計畫」一定會有所幫助。

●本文摘自大塊文化出版之《魯蛇的翻轉人生計畫：平凡也能出頭天！改變現狀、擁抱自由，創造更多可能的人生改革術》。