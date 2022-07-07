小說家高翊峰專心當父親與兒子於夏《聊聊》，新書分享會於台中、台北精彩登場！

文／新經典文化編輯部

夏天來臨！小說家高翊峰推出新作《聊聊》，從一位時尚雜誌總編、舞者、編劇、品酒愛好者，到成為一個兒子的新手父親，因為只有一個兒子，將永永遠遠是7歲孩子的新手父親、17歲孩子的新手父親......如此新手下去，一如琢磨文字、品味甘露那樣，醇淨地記錄下與兒子「聊聊」的點滴。高翊峰離開小說不離開文字，記錄下父子間最溫暖的心意，珍貴的對話文集將由新經典文化於7月6日出版上市。

年輕世代的爸爸是如何和孩子聊聊的呢？作家小野作為最早閱讀本書的推薦人之一，寫下的推薦語提出其中的可貴：「聊聊是一種溝通，是分享，也是尊重，更是民主。年輕世代的爸爸是如何和孩子聊聊的呢？話題或許是相似的，但是要如何具有創造力卻是難的。」肯定小說家選擇以散文集記錄的美好。

《聊聊》書名來自高翊峰與兒子高於夏的日常，作家回憶，應該是從兒子小學一年級正式開始的──他，時而天真至極，時而成熟至極，總會迸出驚人之語，以自己的方式整理自己與世界的關係，他們稱之為「聊聊」。與孩子聊天，是傾聽，是愛，是陪伴，需要兩人出於自願，與彼此持續地聊下去，展現了這個時代與過去小說家與自己的父親，截然不同的父子交流。

新經典邀請到作家葉揚與李崇建同台對談。以《薩提爾的對話練習》打動無數讀者，熟悉諮商和教育的作家李崇建，與高翊峰是寫作的老戰友，他形容李崇建「是一位可以把『對話』交託給他的朋友」，將在台中誠品書店相見，分享兩人所珍視的「對話」關係；深受網友喜愛的羅比總裁的媽媽，葉揚，據說也是夏的粉絲，將出席活動與好友高翊峰聊聊新書，並分享她所閱讀及家庭的日常觀察中，關於父 vs.子宇宙間的奧秘。

演員李李仁和藍鈞天皆以父親角色力挺《聊聊》，藍鈞天感性表示：「再次成為『新手』爸爸的我，這次面對『兒子』全新物種。慶幸有高老師與夏的故事，陪我重新開始。」作家蔡詩萍、宇文正，及專職兒少行為的諮商心理師陳品皓一同掛名推薦，願《聊聊》以父子對話為起點，深入細品生活的況味。

《聊聊》兩場新書發表會，歡迎免費參加，敬請報名 (圖／新經典文化提供) 💟台中場7.16（六）14:30-16:00 對話可以抵達的地方 主講：高翊峰 x 李崇建（作家。著有《薩提爾的對話練習》） 地點：誠品中友店11F環形書區 報名：https://forms.gle/UhfZKrSEm1f51kks5 (圖／新經典文化提供) 💟台北場7.17（日）14:30-16:00 聊聊：在父 vs. 子宇宙間流動的點點星火 主講：高翊峰 x 葉揚（作家。著有《總裁獅子頭》） 地點：何嘉仁民權店8F 報名：https://forms.gle/Gc6HdL1uTzyQsL4r8

●本文推薦好書由新經典文化出版之《聊聊》。