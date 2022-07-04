大疫、戰爭、氣候災難，兩位諾貝爾奬得主回答人類永恆的問題

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聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／天下雜誌
圖／天下雜誌

文∕天下雜誌

下為天下雜誌採訪書籍作者道格拉斯・亞伯拉姆精華節選。

問：「如何在充滿苦難的世界尋得喜悅」這個問題在今天似乎變得更急迫。你覺得這本書可以如何幫助今天的讀者？

沒有比現在更需要喜悅了。這本書出版當時，世界面臨很多挑戰，而那些問題與挑戰，如今都變得更嚴重。政治的動盪與分化、法西斯主義興起、戰爭、全球疫病，當然還有持續加劇的氣候危機。今天的我們有更多事情要煩憂，也就更需要上一世紀的兩位傑出領袖的智慧。

達賴喇嘛與屠圖大主教在各自的人生旅程上、以及他們的社會與國家，都經歷過難以想像的苦難。他們兩位展現的精神與智慧，能指引我們在逆境、壓迫與痛苦中找到喜悅與希望。只有當我們擁有喜悅、懷抱希望，我們才有可能找到所有這些問題的解方。這本書就像是一個提醒，在這個全人類面臨諸多挑戰的當下，什麼才是最重要的事。

很多人告訴我，他們總是會不斷重讀這本書，甚至成為每天的功課。我認為這是因為這本書提醒了我們人性最美好的一面，也指引我們身為一個人、身為社群的一份子，應該往哪裡前進。

問：達賴喇嘛與屠圖大主教在達蘭薩拉相處的一週，除了寫出這本書，後來也製作成電影。可以分享電影背後的故事嗎？

我們都知道達賴喇嘛與屠圖大主教的那次會面很重要、極具歷史意義，所以電影製作人佩姬・卡拉漢與我們一起前往達蘭薩拉，記錄那幾天的對話。當時我們並不知道可以製作成電影。這本書是我們首次嘗試把那一週的寶貴經驗提煉成文字。我們詳細地整理出尋找喜悅過程中會碰到的阻礙、喜悅的八大支柱，以及分享兩人各自的喜悅練習。讀者可以透過這本書，深度地認識我們在那幾天得到的洞見。

有人說，一張照片可以傳達一千字的意象，那麼一部電影或許可以傳達百萬字的內容吧。能親眼見證兩人的情誼、領納他們的智慧，會是非常特別的體驗，就像是親見他們一般。電影以簡潔、濃縮的方式呈現了他們的友誼、他們的人生故事、他們發現喜悅的歷程。而書則是更詳盡細緻地傳達兩人深刻的洞見與他們在日常中的實踐。

書名：《最後一次相遇，我們只談喜悅（暢銷新版）》作者：達賴喇嘛、戴斯蒙‧屠圖、道格拉斯・亞伯拉姆出版社：天下雜誌出版時間：2022年7月6日
書名：《最後一次相遇，我們只談喜悅（暢銷新版）》
作者：達賴喇嘛、戴斯蒙‧屠圖、道格拉斯・亞伯拉姆
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年7月6日

這整個計畫，起源於在南非的一場慶生會。我與屠圖大主教以及達賴喇嘛基金會的會長一起共進午餐，我們聊到或許達賴喇嘛與大主教可以合寫一本書。我轉向大主教，問他：「嘿，主教，你想跟達賴喇嘛一起寫書嗎？」他看著我說：「要我跟他做任何事，我都願意。」結果大主教就寫了一封信給達賴喇嘛，邀請他一起寫書。

後來，我在華盛頓特區第一次見到達賴喇嘛，他對我說：「我收到屠圖大主教的來信時，有點興奮期待。」

我想，如果你的提案讓達賴喇嘛覺得有點期待，那應該是很不得了的事。那就是這本書、這部電影的起源故事。經過了數個月的規劃、確認大主教的身體狀況，我們終於能夠踏上旅程，讓兩人重逢，共度一段時光。而全世界都因那次旅程而變得更美好了。

這幾年，我們收到無數讀者對書的回饋，最近也聽到很多人告訴我們，電影對他們的啟發。這本書改變了很多人的生命、陪伴他們面對疾病、走出失去至親的傷痛、找到人生的目標與意義，以及活出喜悅。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《最後一次相遇，我們只談喜悅（暢銷新版）》


達賴喇嘛 電影 天下雜誌 閱讀風向球

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