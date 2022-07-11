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悲傷，提醒我們逝去的愛有多美

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／天下雜誌
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文∕道格拉斯・亞伯拉姆

在很多方面，悲傷這種情緒讓我們願意尋求彼此的支持和扶助。大主教闡述這一點時形容得很美，他說：「如果因為凡事順心如意，我們才有今天的交情，那我們不算真正親近彼此。是那些困頓的時光、那些痛苦的時刻，是悲傷和哀愁，將我們緊密交織在一起。」因為悲傷而使親族凝聚在一起，喪禮或許是最明顯的例子，但就連平常的眼淚，其實也是向他人暗示我們需要安慰和善意，我們也有脆弱的時刻需要幫助。

我們費盡心力想把喜悅和悲傷區別開來，但大主教和達賴喇嘛告訴我們，這兩者牽繫在一起是免不了的。他們兩人提倡的都不是那種倏忽即逝的快樂，那往往又被稱為享樂主義的快樂（hedonic happiness），只求正面狀態，把悲傷等感受放逐到情緒的邊緣。他們形容的那種快樂通常被稱為真幸褔（eudemonic happiness），特點是自覺、意義、成長和接納，即使是人生中避免不了的煎熬、悲傷和哀痛也都包含在內

世上沒有無死之家

「我常常被問到一個問題，」達賴喇嘛說：「發問者多半剛剛失去好友、父母，甚至是自己的孩子。他們總會問我：『我該怎麼辦？』」

「我和他們分享自己的經驗。我摯愛的導師，也是為我剃度受戒的人去世時，悲傷真的淹沒了我。老師在世的時候，我總覺得他像一塊磐石，在我背後讓我依靠。所以他去世的時候，我真的覺得非常、非常傷心，滿心悲痛。

要走過痛失至親帶來的悲傷和哀愁，只能夠化失落為動力，從內心深處萌生出目標。我的導師去世以後那陣子我常常想，現在我有更大的責任要實現他的願望，心裡的悲傷因此轉化成更多熱忱、更多決心。我跟那些失去至親或好友的人說：是的，一定很傷心，但應該把悲傷的心情轉化成更大的決心去實現他們的願望。假如逝去的人看得到，看你意志堅定充滿希望，他們也會開心。人懷抱著因失去造成的巨大悲傷，反倒能活出更有意義的人生。

「悲傷和哀愁當然是人失落時的自然反應，但若能專心想著那位你逝去的摯愛，心情比較不會走向絕望。相反地，假如在悲傷之中，你的注意力多半放在自己身上——『我現在該怎麼辦？我要怎麼應付？』那樣的話，就大有危險走上憂鬱與絕望。所以老話一句，很多事情取決於我們對失落或悲傷的經驗有怎樣的反應。」

書名：《最後一次相遇，我們只談喜悅（暢銷新版）》作者：達賴喇嘛、 戴斯蒙‧屠圖、 道格拉斯・亞伯拉姆出版社：天下雜誌出版時間：2022年7月6日
書名：《最後一次相遇，我們只談喜悅（暢銷新版）》
作者：達賴喇嘛、 戴斯蒙‧屠圖、 道格拉斯・亞伯拉姆
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年7月6日

達賴喇嘛提起一則有名的佛教故事，一名痛失愛子的女人始終無法自悲傷中平復，於是她背著死去的孩子上山下海，但求有人能治癒她的孩子。途中她遇到佛，懇求佛幫助她。佛告訴女人，她去收集芥子當作藥引，就可以幫她。女人立刻答應了，但佛接著說，這些芥子必須出自從沒被死亡造訪過的人家。女人挨家挨戶尋找能治療她孩子的芥子，發現沒有一戶人家沒遇過喪事，有的失去父母，有的失去配偶，也有的是失去幼子。明白自己的痛苦並不特別以後，女人終於得以釋懷，放下哀痛，在森林裡埋葬了她的孩子。

我的朋友、心理學家戈登．惠勒（Gordon Wheeler）說，悲傷是為了提醒我們愛得多深。沒有愛，不會感到悲傷。因此當我們感覺到自己的悲傷，儘管不安、儘管心痛，但它其實是在提醒你，如今已逝的那份愛當初有多美。我永遠記得有一次，我在旅行途中打電話給戈登，聽見他說他的一位好友走了，他自己一個人在外頭吃飯，說「這樣才感受得到悲傷」。他知道生活忙碌紛擾，輕易就能抹去前一刻發生的事，往下一刻前進。徘徊在眷戀、失落和思念當中，可以感受人生的豐富紋理，那些時刻就像碎散的織錦，散落在這個不斷被撕裂再重組的世界之中。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《最後一次相遇，我們只談喜悅（暢銷新版）》


達賴喇嘛 父母 天下雜誌 閱讀風向球

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