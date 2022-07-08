宛如韓劇揪心宿命三角戀！《親愛的，小熊先生》虐心情緣深情上市

春光出版全新耽美書系—南風系系列最新作品—《親愛的，小熊先生》。作品為春光耽美原創小說大賽銀獎，新銳華文耽美作家Dear全新作品《親愛的，小熊先生》！故事中宛如韓劇《無法抗拒的他》揪心宿命三角戀，他與他與他之間難分難解虐心情緣深情上市。（編按）

文／Dear

林慶恩第一次看到杜之揚，便留下無比深刻、大概是此生都無法抹滅的印象。 那時他九歲，剛升上小學三年級。在住進溫雨溏家兩年後，樓上開始會不定時地傳來「砰砰砰」的聲音。 溫雨溏住在總共十二層樓高的電梯大樓當中的七樓，她家上方還有五個樓層，以至於她不能肯定聲音就是從她這一戶正上方傳導而下，也就不敢貿然衝到八樓按門鈴抗議。 忍受這樣的噪音三個月後，某次溫雨溏又在半夜被那擾人的噪音吵醒，理智線終於斷裂。

她當著林慶恩的面氣得破口大罵，嚇了睡眼惺忪的林慶恩好大一跳。 「小恩寶貝，阿姨不是在罵你，是在罵那個製造噪音的人。真的是很過分，有夠沒公德心的，都幾點了還在吵！」溫雨溏抱緊神色驚惶的林慶恩，臉上的表情又是憤怒又是自責。 林慶恩搖搖頭，小手指著天花板。 溫雨溏看著天花板的吸頂燈嘆息，「不一定是八樓的啊，要是讓我確定是八樓的，我就衝上去罵人……咦？燈？對耶！我請管理員幫我看看樓上有哪家是開著燈的，不就知道到底是誰了嘛！」 於是溫雨溏立刻打電話給大樓管理員，好巧不巧，她家樓上只有八樓還開著燈。確定噪音來源就是八樓後，她二話不說套上薄外套，也替林慶恩穿上小外套，氣沖沖地拉起他的手就往外走，「走！我們算帳去！」 才剛踏入八樓走廊，溫雨溏就聽見震耳欲聾的叫罵聲，更不斷傳來各種難聽的國罵。

溫雨溏腳步一頓，正想叫林慶恩先站在這裡等她，就看見正對著電梯的那戶人家微微開啟了門縫。 探頭出來的是一名婦人，一看到溫雨溏和林慶恩，就對著他們揮手，「快走！你們不要多管閒事，他每次都這樣，喝了酒就發酒瘋，也不知道是在摔東西還是在打人。」 溫雨溏不解地反問：「這樣你們還睡得著？我就住在他家正下方，不制止他這種行為，大家都不用睡了。」 「怎麼可能睡得著？我們也跟管委會反應過很多次了，但是每次主委來按門鈴的時候，那個男的都說自己起來上廁所，踢倒東西才會發出那些聲音，我們沒有證據也拿他沒辦法呀！」婦人看起來精神不太好，眼睛下方有著厚厚的黑眼圈。 溫雨溏思考了幾秒，鬆開了林慶恩的手，「阿姨，妳能不能幫我顧一下小孩，我去找他談談。」 「顧小孩是沒問題，但是妳真的要找他嗎？主委來談都沒用了，我是怕他發酒瘋打人，妳怎麼辦？」婦人矛盾地看著溫雨溏，她既期待能改變現狀，但又不希望看到有人受傷。

「不會的，他要打我，我也不會乖乖挨打。這個問題早晚要解決，逃避或坐視不管都不是辦法。」溫雨溏下定決心，甫一旋身沒走幾步，一隻溫暖的小手便緊緊握住她的手。 溫雨溏訝然低頭，對上的是林慶恩那雙清澈圓潤的眼睛。兩人對視了好幾秒，溫雨溏才敗下陣來，嘆了一口氣，牽著林慶恩繼續前行，「真拿你沒辦法，被嚇到就往回跑，跑去剛剛那個阿姨家知道嗎？」 林慶恩點了下頭，依舊沒有說話。 一大一小走到了走廊盡頭，站在厚重的大門前，咆哮怒吼聲更加明顯，那個男人彷彿就在門後。 溫雨溏深知這是一場硬仗，畢竟她無法跟一個發酒瘋的人講道理，於是她折了折雙手，再扭了扭脖子，暖身好了之後正準備拍門——

喀！大門被猛然拉開，在溫雨溏錯愕的瞬間，一個不知名的東西砸上她的臉，而後滑落在地。 「你不是喜歡？那我就毀了它！怎樣，怎麼不搶了啊？啊！」 男人暴怒的叫囂與皮帶劃破空氣的破風聲同時響起，溫雨溏看了一眼掉在地上、被扯斷了一隻手的棕色小熊布偶，滿腹怒火蹭地一下子竄上腦門！ 而林慶恩則是完全原地呆滯，眼神定定地望著倒在他前方、蜷曲著身體、動也不動的男孩。 男孩身上全是鞭痕，臉上有著明顯的巴掌印，鮮血不停地從嘴角流出，沾滿了他的右側臉頰；那雙隨時會闔上的雙眼，眼神渙散，了無生氣，直勾勾地望向前方。

然後林慶恩看到了，男孩的嘴角微微上揚，很細微，細微到像是他的錯覺。 溫雨溏看見眼前的慘狀，放開林慶恩的手，立刻用盡全身力量將男人撞到一邊去，「你他媽的有病是不是！你怎麼下得了手！」 「幹！」男人爆了聲粗口，重心不穩地狠狠摔在地上，「哪裡來的瘋女人，給老子滾！欣妍，范欣妍，還不快扶老子起來！」 溫雨溏這才發現有個臉色蠟黃、毫無朝氣的女人站在沙發邊，一聽到男人的叫喚就匆忙跑過來扶他。 「你會不會太誇張？是有什麼深仇大恨要把孩子打成這樣？」溫雨溏簡直氣炸了，指著兩人就是一頓罵，「而妳居然不制止，還放任他這樣打孩子！」 「我打我的孩子還需要妳同意嗎？孩子犯錯本來就要教，關妳屁事？識相點就快滾！」濃烈的酒氣瀰漫在空氣中，男人的臉頰紅通通的，很顯然不是酒後失控就是借酒裝瘋。 「還教哩？照你這樣打根本就是虐待吧！你怎麼不來給我打打看？要不要我們現在就報警，請警察來評評理？」溫雨溏氣到渾身都在顫抖。 三個月，這樣的噪音持續了將近三個月。

溫雨溏只要一想到噪音出現時，就是這個男人對小男孩的施暴，而她卻放任這樣的聲音不管這麼久，心裡就無比難受！ 「幹！瘋女人，妳是在說三小！信不信老子打死妳！」男人面露凶光，迎面而來，揚手就往溫雨溏的臉招呼過來。 「還有，我就住在你家正樓下，從你家傳出噪音開始，我每天都有錄音，也可以當作證據交給警方，你有本事就打我，我傾家蕩產也要告死你！」溫雨溏不閃不躲，死死地瞪著男人，對著他放聲大吼。揮來的巴掌夾帶著強勁的風壓，硬生生停在她的耳根處。 「滾！妳給我滾！滾滾滾！」男人額上的青筋不停跳動，咬牙切齒地衝著溫雨溏叫吼，臉上的表情像是想掐死溫雨溏那樣猙獰。 「不用你說我也會走，這孩子我要帶去醫院。」 溫雨溏蹲下來就要抱起小男孩，可是男人卻一把抓住她的手，將她用力拽出門外，「妳沒資格管！」 男人丟下這句，旋即砰的一聲將大門甩上。 溫雨溏失去平衡，狼狽地倒地，根本來不及阻止男人關門。 可她也知道，她能做僅止於此，沒辦法立即改變什麼。若是逼急了那個男人，誰知道他會做出什麼瘋狂的事？她只希望剛才發生的一切能稍微牽制一下那個男人，讓他有所警惕，不要再任意對小男孩施暴。

一直到大門闔上，阻斷了與小男孩的對視，林慶恩才回過神來，趕緊去扶溫雨溏。 「阿姨沒事，你有沒有傷到哪裡？有沒有嚇到？」溫雨溏上下打量著林慶恩，就怕剛才險些失控的火爆場面波及到他。 林慶恩搖頭，隨即指著地上斷了手的小熊玩偶。 溫雨溏嘆了一口氣，撿起小熊玩偶和它那隻斷掉的手，心疼地說：「真可憐，拿玩偶出氣的人簡直就是王八蛋！打小孩的更他媽的不是人！」 溫雨溏完全沒有要克制自己聲量的意思，又對著大門威嚇了幾句，才將玩偶交給林慶恩，自己扶著牆走。她的腳應該是扭到了，痛得直抽氣。 「走，我們回家。」 走沒幾步，她發現林慶恩並沒跟上，而是站在原地愣愣看著手上的玩偶，眼眶裡還有淚水在打轉。

後來林慶恩才知道，那個男孩叫作杜之揚。

●本文摘選自春光出版／城邦文化出版之《親愛的，小熊先生》。