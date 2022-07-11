暢銷作者宋亞樹高甜灑糖推坑之作《王子不順眼》，讓你有個臉紅心跳的夏天！

繼熱銷作品《神都聽見了嗎？》後，暢銷作者宋亞樹高甜灑糖推坑之作《王子不順眼》！暢銷美女作家宋亞樹曾為曾為影集《通靈少女》擔任影劇小說文字協力，其文字輕鬆幽默，擅長浪漫愛情題材。最新作品《王子不順眼》結合浪漫、喜劇元素，帶給讀者一場溫馨又爆笑的奇妙旅程！（編按）

文／宋亞樹

梁采菲覺得她一定是瘋了。

否則她怎會看見一座粉紅色的城堡？

怎麼可能？這裡雖然偏僻了些，但好歹也在市區裡......粉紅色的城堡？建造的人要不是童話浪漫得過頭，就是錢太多沒地方花吧？

不管了！她抓緊被大雨吹翻的摺傘，決定躲到城堡屋廊下避雨。無論眼前這座城堡是否充滿不對勁，在狂風暴雨的此刻裡，都是能為她遮風擋雨的不二選擇。

她衝到城堡大門前，收起摺傘，拍了拍髮上及肩上的水珠，不經意地抬頭一瞧，門上居然掛著個莫名其妙的牌匾，上頭寫著「樂樂美月老廟」。

樂樂美月老廟？

哈哈哈！這是什麼東西？

姑且不論城堡上掛著匾額這件事有多乖違，這廟名也太沒品味了吧？若不是擔心有冒犯神祇的疑慮，梁采菲真想放聲大笑。

嘎嘰——身後驀然傳來一道聲響。

梁采菲回首，便看見城堡大門在她眼前緩緩開啟。別鬧了！誰會貿然走進一座莫名其妙的城堡裡啊？《糖果屋》的故事沒聽過嗎？ 「嚇啊啊啊啊啊！」她都還沒腹誹完，卻猛然被一股力道拍進城堡裡。

怎麼回事？這也太邪門了吧？她驚慌失措地穩住腳步，城堡大門卻在她背後砰一聲關上！好吧，這很顯然是一道真的邪「門」，快放她出去呀啊啊啊！ 「嘿！外頭有人嗎？有沒有人能幫我開門？」無論她怎麼推，門都推不開，她只好猛烈拍起門扉，扯嗓叫喊。

沒有，什麼也沒有。沒有人回應她的呼喚，大門也文風未動......怎麼辦？

對！手機！她還有手機！

她連忙將包包內的手機拿出來，但是不管拿上拿下、拿左拿右，都沒有收訊。真是叫天天不應，叫地地不靈，不如先試著找尋別的出口，或許屋主等等就出現了？

梁采菲隨手抹了把臉，抓緊手中摺傘，心想若有什麼突發狀況，好歹能拿來防身；她深呼吸了幾口，強迫自己寧定心神，四處探看，可又不敢闖入太深，小心翼翼地張望。

淺粉紅色的廊柱、深粉紅色的天花板、粉白色的窗櫺布幔......入眼所見皆是各種不同深淺的粉紅，椅子上甚至還有幾隻不同尺寸的泰迪熊，與她叫不出名稱的絨毛娃娃，擺設夢幻粉嫩得不得了，根本怎麼看也不像什麼月老廟嘛！

欸？才正這麼想的時候，她的注意力卻被桌子上的東西吸引住——

紅線、鉛錢，和喜糖？

居然真有這種在月老廟才會出現的供品？這串紅線很特別，上頭還束著粉紅色的繩結......哪個女人對紅線不好奇？誰都希望自己的戀情順利。

就像她，雖然有著人人稱羨的交往對象，可還是不禁會想，男友是否就是她命定的另一半？他們是否能夠平平穩穩、步入婚姻，順利邁向人生下一個階段？紅線是否能保佑她呢？

她忍不住伸手觸碰擺放在托盤中的紅線。

「妳想偷拿紅線嗎？」身旁陡然傳來一道稚嫩童音，嚇得梁采菲趕緊縮手。

「我只是想看看，並沒有要偷拿。」不對，她這麼急著解釋，豈不顯得很心虛嗎？

梁采菲還想多說幾句為自己辯白，轉頭一瞧，身旁根本沒人。

不對，怎麼可能沒有？

她緩緩將目光往下移，一個有著粉紅色頭髮，綁著雙馬尾的小女孩身影映入她眼簾。 「咦？」她微微後退，很明顯嚇了一跳。

小女孩皮膚白皙、臉頰膨軟、雙眼明亮，看起來很討人喜歡，但粉紅色頭髮是怎麼回事？ Cosplay中毒嗎？她是屋主的小孩嗎？

「小妹妹，這裡是妳家嗎？對不起，我不是故意闖進來的。外頭雨很大，我本來只是想避雨，可是——」

「既然妳都誠心誠意地祈求戀情順利了，我就大發慈悲地成全妳吧。」小女孩猝不及防打斷她的話。 「什麼？」梁采菲呆住。

什麼誠心誠意？什麼大發慈悲？火箭隊嗎？她還以為神奇寶貝早就不流行了呢。

不對，這不是重點，一定是這座城堡太奇怪，她才跟著奇怪了起來。

她搖了搖頭，試圖搖去雜亂的心思，不過，就算她把頭搖昏，接下來的發展仍然越來越奇怪了。 「來，妳只要在這邊投下香油錢，我就可以實現妳的願望，還可以讓妳把紅線帶回去。」小女孩興致高昂地將一個粉紅色的小豬撲滿，舉高到梁采菲眼前。「投多少香油錢都可以，看！我很好心吧！」 什麼跟什麼啊？想賺零用錢也不是這樣的吧？梁采菲的嘴角不禁抽動了兩下。 「小妹妹，妳這樣惡作劇是不對的。」梁采菲將粉紅色小豬撲滿拍下去，對小女孩曉以大義。「擅自跑進妳家是我不對，但我真的不是故意的，妳不應該這樣向陌生人討零用錢，假如妳有想買的東西，應該向妳爸爸、媽媽說。再有，跟這些事情比起來，妳更應該先幫我打開大門，讓我出——」 「誰在惡作劇？誰又是小妹妹了？梁采菲，我警告妳，我可是月老，妳再對我不敬，當心我把妳小指頭上的紅線剪了！」

女孩個頭小歸小，說起話來卻架式十足、氣勢驚人，單手做出剪刀狀在梁采菲面前揮呀揮，一副真要剪她紅線的模樣。

「妳為什麼知道我叫梁采菲？」梁采菲下意識縮緊小指，再度嚇壞。

「我不只知道妳叫梁采菲，我還知道妳有個剛交往不久的男朋友呢。」 太可怕了，這座城堡不只門很邪，就連小女孩也很邪啊！

「我要回去了，快幫我開門。」梁采菲已經不想管小女孩為何會知道她的姓名與男友這些事了，只想趕緊離開這個鬼地方。

「門不就開著嗎？」小女孩滿臉莫名其妙。 「咦？」梁采菲抬眸一看，果不其然，城堡大門不知何時早已打開。 媽媽，我想回家，這裡真的太詭異了！梁采菲毫不猶豫，回身便走。

「紅線不要了嗎？」小女孩追在她身後。

「當然不要！」誰敢拿啊？還嫌不夠弔詭嗎？梁采菲搖頭搖得跟波浪鼓似的。「算了，這次就當免費送妳吧，要記得幫我介紹信徒哦！還有，要記得請信徒給我香油錢。」小女孩法外開恩的口吻。

又是香油錢？還來啊？

梁采菲已經不想理小女孩了，根本沒把她的話當一回事，只想盡速離開這個鬼地方。 「對了，假如妳想找我，只要對著天空大喊『樂樂美』，我心情好的話就會出現的。」小女孩再度補上一句。

誰會做這種白癡的事？梁采菲頭也不回地走出城堡。

彩虹懸掛天際，幸好大雨已經停了。

她小心翼翼地回首探望，城堡還好端端矗立在那裡，並沒有像任何鬼故事裡的客棧或寺廟那樣消失，成為一片廢墟之類。

該說謝天謝地嗎？

她有些慶幸地拍了拍胸口，赫然摸到胸前掛著的工作識別證，上面清清楚楚寫著「梁采菲」三個大字。

對，她怎會忘了，她今天回總公司開會，識別證還在身上呢！

難怪小女孩知道她的名字，至於有個剛交往不久的男友這件事，大概是隨口胡謅，恰好矇到吧。

真是的，她幹麼自己嚇自己呀？

梁采菲安心了，想將傘收進包包，未料拉鍊才打開，便看見一束以粉紅色繩結固定的紅線，靜靜地躺在包包裡。

紅線？這不是方才托盤裡的那一條嗎？怎麼會在她包包裡？雖然那個粉紅色小女孩有說要送她紅線，但她並沒有答應，更何況，小女孩從頭到尾都沒碰到她的包包，紅線是怎麼跑進來的？ 鈴——她還在疑惑，行動電話卻響了。

「喂？」她一手拿著紅線，一手按下通話鍵。

「采菲，妳在哪裡？到家了嗎？」說話的人是梁采菲的男友蔣均賢，同時也是她的前輩，任職於總公司。

奇怪……梁采菲狐疑地將手機拿遠，望了眼來電顯示，確認是蔣均賢沒錯，再度將電話放回耳邊。

「均賢？你的聲音怎麼怪怪的？感冒了？」梁采菲納悶地問。

是手機有什麼問題嗎？怎會突然覺得蔣均賢的聲音聽起來有點蒼老，還有點沙啞？ 「聲音怪怪？沒有啊，我沒有感冒，一切都很正常。先別管這些了，剛才雨好大，妳沒淋濕吧？我手邊工作已經忙完了，要不要去接妳？剛剛妳的電話一直打不通，我有點擔心，妳沒事吧？」 梁采菲今天回總公司開會，蔣均賢本想順便載她回家，沒想到臨時被公事纏身，一時間走不開。

「均賢，我跟你說，剛剛……」梁采菲看著手裡的紅線，本想告訴蔣均賢粉紅色城堡的事，想想又覺得有點荒謬，根本不知道該從何講起。

「采菲、采菲，妳有在聽嗎？」她猶在走神，電話那端陡然傳來幾聲輕喚。「啊？有，我有在聽。沒事，雨已經停了，不用來接我，大概剛剛經過收訊不好的地方，所以電話才會打不通。抱歉，讓你擔心了。」梁采菲連忙將飄遠的神思拉回來。

算了，還是別提好了。

瞧，蔣均賢這麼關心她，根本不需要什麼月老或紅線，她的戀情就已經進展得夠順利了，幹麼幫奇怪的粉紅色小女孩介紹信徒啊？

她本想將紅線扔進垃圾桶，又擔心犯了什麼忌諱，只好將紅線藏進包包最深處。

好，她知道她鴕鳥，鴕鳥又怎樣，反正沒事就好。 「那妳路上小心，到家之後再打通電話給我，知道嗎？」話筒彼端的蔣均賢叮囑。

「好，我知道了，真是的，老把我當小孩，總愛碎碎念。」梁采菲嘴上抱怨歸抱怨，出口的聲音卻甜膩膩的，心裡也甜蜜蜜的，步履輕快地邁步回家。

這時候的她還不知道，現在的一切只是暴風雨前的寧靜，她平靜的生活從明天開始，即將天、翻、地、覆——

***

不對勁，一切都很不對勁。怎麼會這樣？捷運站裡有很多穿西裝、打領帶，腳踩著皮鞋，趕著上班的小男孩，還有一些至少七、八十歲的老太太，卻做粉領 打扮，甚至還有些小學生，身上穿著捷運站務員的制服。

這一切都太詭異了，梁采菲驚慌失措地打量四周，彷彿置身異世界，飛也似地往公司狂奔。一定是她昨晚沒睡好，全都是幻覺，嚇不倒她的。

「梁小姐早，今天還是一樣漂亮哦。」走進辦公大樓，公司的保全警衛和她打招呼。

「早……」嘶——梁采菲抬眸的同時，硬生生吞下一聲驚呼，倒抽了好大一口氣。 居然連保全先生也是這樣！

明明保全先生昨天還是四十多歲的壯年男子，今日卻變成頂多國中年紀的青少年。

太詭異了！梁采菲匆匆朝保全先生點了個頭，驚魂未定地閃進電梯內，以最快的速度按下樓層鍵。

幸好她來得早，電梯內沒有別人，她還可以趁電梯上樓的時候冷靜一下，她……「啊啊啊啊啊！」她對著電梯內的鏡子尖叫！

怎麼回事？鏡子裡的女人看起來好老，那抬頭紋和法令紋是誰的 剛剛在家裡時，她就已經長這樣了嗎？看起來好可怕啊！媽——

怎麼辦？她是不是眼睛或是大腦出了什麼問題？是不是今天應該先請假回家？

●本文摘選自春光出版／城邦文化出版之《王子不順眼》。