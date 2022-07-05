低迷書市神逆轉！黃山料親簽新書 千本10秒完售

文／三采文化

凌晨開賣千人瘋搶 親簽版10秒完售

2021年宣布解散一手創辦的「一件襯衫」媒體團隊後，黃山料近年專注於作家與創作者的身分持續穩定創作，透過書寫療癒自己也療癒他人。推出首本散文作品《好好生活，慢慢相遇》榮獲誠品年度心理勵志作家銷售第一，持續攻佔各大書店暢銷排行榜已超過一年；2022年初出版首本青春戀愛小說《好好再見，不負遇見》更長達半年以上穩居誠品華文暢銷榜TOP1，創作力爆棚的黃山料，除了在自己的IG上發表生活、夢想、愛情等想法外，近日又推出最新小說《那女孩對我說》於6月26日深夜開放預購親筆簽名版本，即創下一開賣千本書搶購一空的驚人紀錄。

集結2000年代復古元素、超脫現實及時空交錯的愛情故事

繼上本《好好再見，不負遇見》寫下青春戀愛的遺憾，新作《那女孩對我說》中，黃山料突破以往創作風格，以超脫現實及時空交錯的故事線，寫下從主角從15歲初戀到告別的成長過程，故事劇情中出現的復古核心元素包含情歌金曲〈那女孩對我說〉、風靡一時的Sony Ericsson手機、手織圍巾等，更是喚起讀者2000年代的青春記憶與共鳴。讀者搶先試閱後紛紛驚喜反饋：「文筆讓人身歷其境，讀完像親身體驗一般！」「只要開始讀了，會上癮，再也停不下來！」「故事不斷反轉、充滿驚喜。」

短短半年內完成第二本小說作品，起源其實來自一場接續了20幾次的「連續夢」。在書中後記黃山料提及在一場夢中同步感知著女主角的情緒、情感及意識，並且在每一次的夢境裡都接續著上一場夢境的劇情：「我一點一點記錄夢中我所見的一切， 最初，完成了兩萬字的初稿。」隨著夢境結束，紀錄下來的故事也成為此次作品的雛型和初衷。

黃山料推出新作《那女孩對我說》 喚醒讀者初戀成長痛。（圖／三采文化提供）

寫下「女孩」最誠實的自白，喚醒讀者記憶中愛的「成長痛」

「這次的作品寫的是心痛、成長，以及那位第一次愛的人。」除了扣人心弦的緊湊劇情外，山料在書中也不忘扣準對愛的探問與矛盾──什麼才是「對的人」？對於愛的「執念」何錯之有？誓言相愛的人為什麼卻又傷害彼此最深？隨著劇情的伏線，山料以一句句動人、直擊人心的金句寫下溫柔但堅定的回應，以更加柔軟的姿態陪伴讀者回望自己的愛情──「對的人，是一份平靜而溫暖的陪伴，從容不迫的分享彼此日常，沒有提心吊膽、沒有等不到的晚安。」、「愛的兩人之間，一定得有其中一方，願意先變得柔軟，成為一座寧靜的池塘。只因為，我們都渴望自己的聲音，————被溫柔以待。」、「誰也不曉得，再一次遍體鱗傷後，轉角會不會就是攜手到老。」。在後記中，黃山料也為書中的結局及讀者寫下最動人結語：「因為我們所經歷的愛、曾奮不顧身的那些，都使我們成長，而曾經歷的每一個當下，都是我們的永遠。故事會結束，而有所成長的我們，人生才正要開始。」

《那女孩對我說》7月1日已於各大書店上市，挾帶《好好再見，不負遇見》霸榜威力，黃山料再度以一場轟轟烈烈的愛情故事，帶給讀者難以忘懷而充滿餘韻的感動！

《那女孩對我說》 作者：黃山料 心痛．成長．初戀 暢銷作家 黃山料，小說創作第二彈！ ★蝦皮書城熱銷TOP1作家 ★誠品華文創作TOP1作家 ★誠品年度心理勵志TOP1作家 挾帶《好好再見，不負遇見》霸榜威力，黃山料再寫一場轟轟烈烈的愛情故事。 這場戀愛，熱烈純淨、卻也撕心裂肺，我們練習著愛，誓言相愛一生，卻成了傷害彼此最深的那一個人。 ◤我以為交往那麼多年了，我們很穩定。◢ 約定好的求婚日，男孩突然人間蒸發，電話號碼不存在，再也找不到他的社群。 幾天前女孩還窩在他懷裡，溫暖的擁抱是真的，為什麼他卻不告而別？ 最後的線索，竟是監視器裡男孩的背影...... 暢銷作家黃山料喚醒你的成長痛，當你翻到最後一頁淚流不止...... 一定會回頭重新再看一次！

●本文推薦好書由三采文化出版之《那女孩對我說》。