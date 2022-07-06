快訊

陷論文門風暴 林智堅批藍潑髒水：早知有「毀林小組」

失敗怪戰機／消失的神祕戰機F-19 被跳過號碼只因數字不響亮？

《了不起的人體》疫病時代必備之書！了解我們的免疫系統如何應敵

聯合新聞網／ 圓神出版
書名：《了不起的人體：如此精妙，如此有趣，說不定還能救你一命》 作者：山本健人 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2022年7月1日
書名：《了不起的人體：如此精妙，如此有趣，說不定還能救你一命》
作者：山本健人
出版社：如何／圓神出版
出版時間：2022年7月1日

文／山本健人

二種免疫方法

夏天高溫潮濕，食物馬上就會發霉、餿掉不能食用。如果不使用冰箱，大概家裡很多有機物都會腐敗，飄散惡臭。

在這種環境下，卻有絕對不會腐敗的巨大有機物在家裡，那就是我們的身體。只要健康，我們的身體是不會發霉腐敗。 所謂的腐敗，是微生物分解有機物的生命活動的結果，但為什麼微生物不會分解我們的身體呢？

當然因為我們的身體有免疫功能。所謂的免疫，是可以排除入侵身體微生物等異物的能力。免疫系統具備可以分辨「自己人」，然後只針對「非我族類」的物質進行攻擊。

如前所述，我們是與無數的細菌、病毒、真菌（黴菌的朋友）共存。這些並不會讓我們生病，因為有免疫力抑制其活動。

免疫系統大致可區分二大方法來應敵。

第一是「自然免疫」。我們的身體天生就具備在最前線直接攻擊（吞噬）入侵者的能力，使之被排拒在體外。擔任此任務的是白血球的一種，稱之為嗜中性顆粒白血球，亦稱作巨噬細胞。

第二種是「獲得免疫」，會記憶曾遇到的敵人，並練就最有效果的攻擊法。下次遇到相同的敵人，就會使出絕招來殲滅對方。擔任此任務的是淋巴球細胞──T細胞（T淋巴球）、B細胞（B淋巴球）二大類型。

你可以想像成為了避免被曾經交手過的對手撂倒，而學會正確的記住敵人的眼睛、鼻子等外型。而這個眼睛、鼻子這些敵人的特徵就是「抗原」，是存在於微生物表面的物質。

獲得免疫也有二大戰術。一為免疫細胞本身與敵人的抗原直接連結攻擊，另一種是製造抗體這種武器，然後結合抗原去攻擊。抗體是配合敵人抗原的客製化武器。就像是對付蚊子用蚊香、對付蟑螂用殺蟑劑一樣，配合對手的性質，拿出特殊的武器來攻擊，是非常強的機制。

疫苗的機制

自古大家就知道像麻疹、德國麻疹這類型的疾病，「得過一次就不會再得第二次」，這就是前面所提到的獲得免疫作用。

換言之就是「允許敵人攻擊一次」。但是假使對手太強，第一次攻擊可能就會造成致命傷。即使在臨界點剛好存活下來，或許還會留下嚴重的後遺症。

其實有方法可以不用跟敵人交手，就能記住對方外型，並事前備妥武器。即使從來沒有看過蚊子，只要有人正確地告訴他蚊子的特徵，就知道要準備蚊香，這就是疫苗的機制。

將失去毒性的細菌、病毒，或是經過特別處理讓病原性消失，將毒素取出無害化後注射到人體，讓身體記住敵人的特徵。

近期世界上使用的新冠肺炎疫苗中，有一種新型態的「mRNA疫苗」。mRNA是病毒抗原的「設計圖」。免疫的機制是將設計圖注射到人體，然後在體內製造抗原，再針對此抗原產生抗體。

利用免疫機制，讓敵人連攻擊一次的機會都沒有的強力武器，就是疫苗。

●本文摘自如何出版之《了不起的人體：如此精妙，如此有趣，說不定還能救你一命》。


疫苗 淋巴 圓神出版 閱讀風向球

延伸閱讀

北市Novavax疫苗2管道接種 醫院擬8日開打

Novavax疫苗來了 北市醫院門診預計7月8日開打

看過來！7月1日起 哪「8類族群」可打第4劑？　

18歲以下打Novavax有望 李秉穎：食藥署已要求藥廠補件

相關新聞

大疫、戰爭、氣候災難，兩位諾貝爾奬得主回答人類永恆的問題

兩位深受全球景仰的心靈導師，卻同樣經歷一生的苦難。達賴喇嘛二十四歲就被迫流亡，近六十年無法回家，卻仍擁有最有感染力的笑聲。屠圖大主教一生對抗種族隔離暴行，目睹人性的醜陋與絕望，卻堅定帶領南非走向寬恕的漫漫療傷之路。 籌劃一年，以慶生為由，他們兩人在印度達蘭薩拉相聚五天，這可能是一生最後一次相見，他們卻選擇毫無保留地回答來自全球上千個關於喜悅的問題。作者之一的道格拉斯・亞伯拉姆正是參與這趟相遇旅程的主要紀錄者。 《最後一次相遇，我們只談喜悅》（暢銷新版）書中新增作者訪談與彩頁，首次公開達賴與屠圖會面旅程珍藏照片。除了兩人時而幽默逗趣，時而深刻感動的對談，分享他們對人生的體悟與許多真實故事，也從探討喜悅的本質、結合科學實證分享跨越負面情緒的方法──嫉妒、恐懼、孤獨、焦慮、失去的苦痛等，到獲得喜悅的八大心靈支柱，分享他們穿越苦痛的智慧。同時列出他們日常安頓內心的功課，讓讀者也能練習感受喜悅。

害怕「親密關係」：在恐懼面前重新找回關係的基礎，建立良好關係的步驟練習

當我們進入一段關係時，若是沒有設定清楚的界線，可能就會擔心被吞沒或失去自己。如果我們有這樣的恐懼，就會在情感或身體方面與伴侶保持距離、很少揭露關於自己的事情，或是躲藏在工作和其他活動背後。另一方面，也可能有人想要的是那種讓別人感到窒息的親密關係，沒有給伴侶留下多少自己的空間。或者，我們可能在「壓抑自己」和「過度奉獻」之間擺盪。

mRNA疫苗之母，從備受質疑到締造奇蹟

一個人能夠好好活著，要感謝許多人默默的付出。 生物化學家卡里柯就是創造新冠疫苗奇蹟的靈魂人物之一。

《以你的名字呼喚我》作者最新力作！《紳士的等待》探討存在靈魂記憶體的永恆愛情

我們有可能一再重複愛上同一個人嗎？ •••••••••••••••••••••••••••• 一群多年好友相約出遊，卻因船隻故障，只好暫時住在南義大利的海灘上的豪華旅館。某個夜晚，一位優雅紳士拉烏爾走向他們。他把手放在其中一人受傷的肩上，剎那間，痛苦奇蹟般地消失了。更神奇的是，拉烏爾與他們素未謀面，卻正確無誤地指出每個人的人生過往，甚至能預知未來、帶人穿越時空。當眾人沉醉於他的話語，唯有天性直率不羈的米蘭達對拉烏爾的神祕力量特別不安，不僅與他針鋒相對，更當場發怒，氣沖沖離開。 不久，拉烏爾邀請她一起共進午餐，打算為自己的唐突賠罪。他告訴她，自己並非無所不能，面對情感反而相當笨拙。米蘭達慢慢感覺到兩人難以言喻的默契。他們一起走過南義大利絕美的海灘，以及全世界最寧靜的絕美祕境，也召喚出遙遠的回憶。原來兩人的邂逅既非起點，也並非終點……《以你的名字呼喚我》作者安德列‧艾席蒙自承寫作靈感來自莎士比亞的《暴風雨》，小說將人生比擬為一間「等候室」，凡人往復死生，只為在最好的時光與最熱烈的情感相遇。

歐威爾親歷西班牙內戰實錄《向加泰隆尼亞致敬》，為勞工階級掌權而戰之後！

1936年，第二次世界大戰前夕，西班牙發生了內戰，由蘇聯扶持的共產勢力，對抗佛朗哥將軍的親法西斯陣營，而著名的「反共、反極權代言人」喬治‧歐威爾竟曾因理念感召加入西班牙內戰中的共產左派陣營。 最初，他為陣營裡平等共享的氣氛所感動，一切宛如烏托邦美好。但漸漸地他發現戰爭背後的政治操弄、不實宣傳與派系鬥爭。最終這場內戰成為歐威爾的政治啟蒙，歐威爾也藉此瞭解到政治的真貌，開啟他對人性的洞察與反極權、強調平等的理念。此後，他改變了政治立場，從共產青年，轉為歌頌民主社會主義，關懷社會底層的聲音，並且終身反對極權體制。

筆名會發展出專屬「人格」？——卜洛克的作家養成之路

筆名在這過程中助益甚大。筆名，讓我能夠避開其他人可能的負面評價，賜給我無比的自在。只要別洩漏太多關於我的私事，愛怎麼下筆，都無需憂慮。絕大多數的讀者不知道作者是誰；而我的朋友心裡清楚，那只是我的遊戲文章，犯不著冠上我的真實姓名。此外，筆名也能讓我自己扮演一個角色。小說創作，自始至終，都在演戲，心思從軀殼釋放出來，進到小說角色裡面。最後，筆名會發展出自己的人格，讓這個偽裝成作家的人，再去偽裝成某個角色；在原本就戴著面具的臉上，再加上一層面具。我有幾個筆名，被歸類成「現代作家」。其中兩個——吉兒．艾默森（Jill Emerson）與約翰．華倫．威爾斯（John Warren Wells）曾經相互奉獻作品給對方。我發現我意圖把兩人送做堆，在《時代》上面刊登一則結婚啟事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。