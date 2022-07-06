《了不起的人體》疫病時代必備之書！了解我們的免疫系統如何應敵

文／山本健人

二種免疫方法

夏天高溫潮濕，食物馬上就會發霉、餿掉不能食用。如果不使用冰箱，大概家裡很多有機物都會腐敗，飄散惡臭。

在這種環境下，卻有絕對不會腐敗的巨大有機物在家裡，那就是我們的身體。只要健康，我們的身體是不會發霉腐敗。 所謂的腐敗，是微生物分解有機物的生命活動的結果，但為什麼微生物不會分解我們的身體呢？

當然因為我們的身體有免疫功能。所謂的免疫，是可以排除入侵身體微生物等異物的能力。免疫系統具備可以分辨「自己人」，然後只針對「非我族類」的物質進行攻擊。

如前所述，我們是與無數的細菌、病毒、真菌（黴菌的朋友）共存。這些並不會讓我們生病，因為有免疫力抑制其活動。

免疫系統大致可區分二大方法來應敵。

第一是「自然免疫」。我們的身體天生就具備在最前線直接攻擊（吞噬）入侵者的能力，使之被排拒在體外。擔任此任務的是白血球的一種，稱之為嗜中性顆粒白血球，亦稱作巨噬細胞。

第二種是「獲得免疫」，會記憶曾遇到的敵人，並練就最有效果的攻擊法。下次遇到相同的敵人，就會使出絕招來殲滅對方。擔任此任務的是淋巴球細胞──T細胞（T淋巴球）、B細胞（B淋巴球）二大類型。

你可以想像成為了避免被曾經交手過的對手撂倒，而學會正確的記住敵人的眼睛、鼻子等外型。而這個眼睛、鼻子這些敵人的特徵就是「抗原」，是存在於微生物表面的物質。

獲得免疫也有二大戰術。一為免疫細胞本身與敵人的抗原直接連結攻擊，另一種是製造抗體這種武器，然後結合抗原去攻擊。抗體是配合敵人抗原的客製化武器。就像是對付蚊子用蚊香、對付蟑螂用殺蟑劑一樣，配合對手的性質，拿出特殊的武器來攻擊，是非常強的機制。

疫苗的機制

自古大家就知道像麻疹、德國麻疹這類型的疾病，「得過一次就不會再得第二次」，這就是前面所提到的獲得免疫作用。

換言之就是「允許敵人攻擊一次」。但是假使對手太強，第一次攻擊可能就會造成致命傷。即使在臨界點剛好存活下來，或許還會留下嚴重的後遺症。

其實有方法可以不用跟敵人交手，就能記住對方外型，並事前備妥武器。即使從來沒有看過蚊子，只要有人正確地告訴他蚊子的特徵，就知道要準備蚊香，這就是疫苗的機制。

將失去毒性的細菌、病毒，或是經過特別處理讓病原性消失，將毒素取出無害化後注射到人體，讓身體記住敵人的特徵。

近期世界上使用的新冠肺炎疫苗中，有一種新型態的「mRNA疫苗」。mRNA是病毒抗原的「設計圖」。免疫的機制是將設計圖注射到人體，然後在體內製造抗原，再針對此抗原產生抗體。

利用免疫機制，讓敵人連攻擊一次的機會都沒有的強力武器，就是疫苗。

●本文摘自如何出版之《了不起的人體：如此精妙，如此有趣，說不定還能救你一命》。