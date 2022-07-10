廖鴻基 / 一路走來

文∕廖鴻基

不少朋友對於阿料為什麼那麼喜歡魚，甚至還因而下海當漁夫，很有「意見」。阿料是這麼認為：「喜歡看魚、喜歡抓魚、喜歡吃魚，都不互相違背，也都是食物鏈高層的基本天性。」

想起小時候，放學後書包一丟，阿料就是提著竹簍子到附近的小圳溝裡「摸魚」。他小時候走在路上，眼睛時常放在路邊的田溝裡，若是發現出來納涼的泥鰍、土虱或鯽仔魚，阿料會立刻停下腳步，像一隻發現獵物的貓，伏著身子，躡手躡腳地悄悄接近河邊，同時，腦子裡盤算著如何進一步來伏襲獵物。儘管這幾種魚都不容易徒手捕獲，但阿料還是會因為這樣的伏襲想像而額頭冒汗、心情激動。

小時候有次清晨，阿料陪阿媽到北濱海邊看日出，那天風平浪靜，天亮後不久，阿料看見一條青藍色透明背鰭在浪緣款款擺動，看仔細了竟然是一條游近岸邊約兩尺長的魚。發現這條大膽的魚，「啊！啊！怎麼可以這樣！」阿料心中默喊兩聲，迅即蹲伏下來，眼睛盯緊魚鰭，悄悄伸手探摸身邊卵礫，心跳砰然，心中沙盤推演，如何以迅雷不及掩耳的飛快爆發力擲石突襲這條大魚。

青春時期年輕氣盛，阿料心中常有顛簸，他會來到海邊尋找平衡。有次與他相距不過兩公尺海面，忽然破浪跳出一條約一公尺長的大魚。儘管只是驚嘆號似地倉促一躍，但這條魚就維持這樣的姿勢，一輩子跳在阿料的心頭。

阿料下海捕魚後才曉得，捕魚能力是一種漫長的累進過程。從潮間帶而近海而遠洋，從原始粗獷的個體漁獵行為，一步步走到精密的團體漁業規模，每一步都在累積經驗和智慧，也都在開創。人類用了數千年的時間才學會開船下海捕魚。

阿料年輕時，有次走在海邊，那天浪大，忽然間一群小魚隨著拍岸碎浪衝上岸來，成群擱淺，成群翻跳在阿料腳邊。魚和人的關係，確實源遠流長，魚一直陪伴在我們身邊，甚至幫助過人類祖先度過生存環境嚴苛的冰河時期。當陸地上凍成一片冰天雪地不易獲取食物時，幸好還有潮間帶和河口的魚蝦蟹貝，提供人類存活下來的基本食物需求。

後來，阿料從人類學書中讀到，人類也是因為從艱困的荒野狩獵，直到發展出較為容易填飽肚子的濱海漁撈能力，才得到餘暇空檔來發展漁獵以外的其它文明。

每個人的一輩子，生活中的每個片段，都在形塑及累積自己這一生的生命型樣。阿料年輕時曾經因為生活遭遇了一些挫折，為了排解鬱悶，他很長一段日子在海邊流浪。有天傍晚，風雨欲來，烏雲滿天，一副末世絕望的景象橫在他眼前。心情苦悶吧，面對即將來襲的風暴，阿料不打算逃躲，他從背包裡拿出雨衣穿上，想說就蹲伏在灘上承接這場風暴。沒想到就這一刻，他眼前海面上一片湧滾的烏雲忽然裂出一道縫隙，一束斜光，從低空雲縫中照射下來，探照燈一樣圈照在岸緣海面上，仿若烏天暗地裡乍現了一道救贖的光。阿料抬頭望去，意外看見光圈照住的海面，魚鰭密密浮沉穿梭。

回想起來，這些「魚事件」似乎都是引示，一步步帶引著阿料走向與魚與海一輩子的因緣際會。 書名：《魚夢魚：阿料的魚故事》作者：廖鴻基出版社：有鹿文化出版日期：2022/06/17

可以這麼說，阿料是這座島上少數懂得看魚、懂得吃魚，也懂得如何抓魚的人。

有一次，阿料在海底礁縫間浮潛，忽然間，一群銀亮小魚不知何故莽撞地衝了起來。密密麻麻，那可是一群數萬條的小魚一起飛速向他衝奔而來。阿料驚覺眼前一團銀光迷濛，本能反應即刻立起身子，屈起單膝，雙掌張開，手臂前擋，想說多少禦擋住一些向他「奔襲而來的散彈」。但都來不及了，銀亮魚群流光般穿過阿料的指縫，梳過他隨流漂舞的髮際，成群滑過蛙鏡，穿越他的臉側、頸間、腋下和胯下，儘管沒有任何一條魚撞及他的身子，但他覺得，整個人被一團銀光刺穿，感覺身體和生命瞬間變得透明。從此，魚兒進入阿料的生命脈流，陪他一起呼吸，一起生活。

考古學者在全球各地發現貝塚；魚在三千多年前已游進甲骨文中，游進中文象形文字的源頭；幾乎所有的人類文明中都不難發現「魚文化」，包括魚幣、魚圖案、魚紋、魚裝飾和魚故事等等。一路走來，魚一直陪伴著人們，甚至好幾次改變了人類的歷史。阿料也是，他的確是因為魚而改變了生命走向。應該這麼說，他是受到魚和漁的許多恩惠，而且是從生存、生活到生命，全方位受到魚的影響。

阿料下海捕魚不久，就覺得應該為魚、為海寫一些文章，沒料到就這樣因緣際會成為作家。除了親身漁撈經驗，阿料也時常夢見魚。

成為作家許多年後，阿料又想，應該為他生命脈流意象中或夢中繽紛多樣的魚，寫一本魚和漁的故事。

像是養在阿料腦池子裡的魚，他一天撈出一條來觀察，一共用了五十二天寫成這本以五十二篇短篇小說組合成的《魚夢魚：阿料的魚故事》。

●本文摘自有鹿文化出版之廖鴻基《魚夢魚：阿料的魚故事》