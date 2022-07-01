快訊

雲林國中生「背著」阿嬤徒步環島 對網友批評他不再沉默

世界盃資格賽／一度僅輸4分 中華隊下半場斷電不敵中國

見友人被電梯門夾到…酒醉男為難8旬翁 他下秒反遭圍毆暴打

COVID-19高死亡率帶來經濟高衰退率？陳建仁新書《因果螺旋》這樣解釋

聯合新聞網／ 圓神出版
書名：《因果螺旋：跨越時空的探索與思辨》 作者：陳建仁 出版社：圓神出版 出版時間：2022年7月1日
書名：《因果螺旋：跨越時空的探索與思辨》
作者：陳建仁
出版社：圓神出版
出版時間：2022年7月1日

文／陳建仁

2020年，臺灣的COVID-19防疫相當成功，7月20日彭博社公布了75個新興及前沿經濟體的防疫評比結果，該評比是以三大指標做為評量依據：公共衛生，過去30天內確診COVID-19死亡率；經濟活動，零售業、工作場所等活動的變化；公共政策，公共債務、撥備覆蓋率、信用評比等。臺灣高居冠軍，其次是波札那、南韓、泰國。

7月21日，《新聞週刊日本版（Newsweek Japan）》電子版，刊登了日本生命保險公司的智庫（日生基礎研究所），評估全球49個國家因應COVID-19的防疫成績。該研究所是根據疫情受害程度與經濟受損程度進行評估。疫情受害程度是以累積的確診人數、感染擴大率（6月16日至6月30日之間的新增確診病例對累積確診病例的比例）、致死率進行評比；經濟受損程度是以國內生產毛額（GDP）損失（計算疫前的預估與疫後的展望）進行評比。臺灣位居第1、馬來西亞第2、香港第3、泰國第4、中國、韓國並列第5、澳洲第7、紐西蘭第8、日本第9、挪威第10。義大利40名、美國與瑞典並列41名、英國與比利時並列第43名、最後一名是秘魯。

到了9月，英國牛津大學馬丁學院的Our World in Data網站，公布全世界38個國家的2020年第二季GDP衰退狀況，臺灣衰退最少（0.6％），其次是韓國的3％、立陶宛的3.7％；秘魯衰退最多，超過30％，西班牙、英國、突尼西亞也衰退20％以上。該網站也公布同期COVID-19死亡率與GDP衰退百分比的分布圖，如圖一所示。整體而言，COVID-19死亡率越高的國家，經濟衰退的情況也越嚴重。像秘魯、英國、法國、義大利都是高死亡率、高衰退率的國家；臺灣則是低死亡率、低衰退率的國家。亞洲國家（綠色圓圈）雖然COVID-19死亡率偏低，但是經濟衰退情況也相當嚴重。

圖一／圓神出版《因果螺旋》
圖一／圓神出版《因果螺旋》

2020年10月，美國國家經濟研究所（National Bureau of Economic Research）也發表了疫情對總體經濟影響的研究結果，同樣發現COVID-19死亡率越低的國家，GDP損失也越小。臺灣則是在40個國家當中，COVID-19死亡率最低的國家，也是唯一沒有GDP損失（經濟正成長）的國家。

上述四項數據很明顯地說明COVID-19死亡率與經濟衰退的相關性，然而，究竟是經濟衰退導致死亡率增加，還是死亡率增加導致經濟衰退呢？到底哪個是因、哪個是果？或者死亡率和經濟衰退之間，並無因果關係存在，而是其他因素造成的？

Our World in Data網站也公布了世界各國的「防疫嚴格指數（Stringency Index）」。嚴格指數代表一個國家為了因應疫情，所採取的管制政策的嚴格度。例如封城、禁止上班上課、禁止國內旅遊等等，分數介於0～100（分數越高越嚴格，分數越低越接近正常生活）。

比較臺灣和47個G20和OECD國家的2020年平均防疫嚴格指數，臺灣的平均嚴格指數是48國之中最低，其次是日本、紐西蘭、愛沙尼亞、芬蘭和冰島；平均嚴格指數最高的國家是阿根廷、印度、智利、哥倫比亞、墨西哥。

進一步分析2020年的平均防疫嚴格指數和GDP成長率的相關性，結果發現兩者間有很顯著的負相關：嚴格指數越高的國家，經濟成長率越低，經濟衰退越嚴重，如圖二所示。很可能封城、停止上班、禁止群聚造成了生產的停滯和消費的低迷。陳建仁認為，採取了封城、停班、停市等嚴格措施，是導致經濟成長下降的主因。

圖二／圓神出版《因果螺旋》
圖二／圓神出版《因果螺旋》

●本文摘自圓神出版《因果螺旋：跨越時空的探索與思辨》。


死亡率 COVID-19 陳建仁 圓神出版 閱讀風向球

延伸閱讀

不是羅致政 媒體人爆料：民進黨新北市長在等「他」

咖啡豆之亂 吳子嘉爆：陳建仁自己提入黨 賴清德沒問過

【即時短評】2024賴鄭之爭？陳建仁、賴清德先擦出火花

【即時短評】兩包咖啡豆引爆 賴清德、陳建仁競爭開跑

相關新聞

COVID-19高死亡率帶來經濟高衰退率？陳建仁新書《因果螺旋》這樣解釋

前副總統、中研院院士陳建仁，致力流行病學研究，創建「因果螺旋理論」逾三十年，於今年七月由圓神出版新書《因果螺旋》，介紹常見的因果推論謬誤，分享在醫學史上重要的病因探索與醫藥研發的故事，建立因果關係的法則。帶領讀者透過釐清因果關係，探索流行疾病的病因、思考如何有效管控疫情蔓延，同時剖析日常事件中的前因後果，思辨問題的真相與本質。

從激昂的「一億玉碎」到飢餓青春，《螢火蟲之墓》原著中的戰爭面貌

我希望，我們這個世代的人， 是親眼見證戰爭的最後一代。 ──野坂昭如 B29轟炸機在日本上空持續盤旋的那個夏天，十四歲的清太帶著四歲的妹妹節子前往親戚家避難。在飢餓和冷淡人情的折磨之中，清太仍盡心照顧日漸衰弱的妹妹。看在天真的節子眼裡，夜空中的軍機就像螢火蟲一般絢爛明亮。她曾經捧著螢火蟲的死屍，對清太說：「我要幫螢火蟲做墳墓，媽媽不是也在墳墓裡嗎？」清太決定，一定要好好照顧妹妹，直到最後…… 濕疹、跳蚤、權充照明的螢火蟲、眼神呆滯的飢餓孩童……這些都是作者野坂昭如二次大戰期間的真實經歷。他一生始終為當年未能悉心照料妹妹的往事後悔，因此自我期許：「希望至少在小說中，讓哥哥直到最後

「你可以選老闆，但不需要挑同事！」斜槓企業家黃冠華：為同事負氣離職，大可不必

《讓別人贏》呈現了Sunny的價值觀「先利他，才能利己」。這樣的第二代企業家，讓人尊敬，也喜歡。——商周集團執行長 郭奕伶 耕耘傳統紡織企業的斜槓企業家、《商業周刊》專欄作家黃冠華，歷經多領域的經驗總結出成功的處世哲學，在本書分享他在工作與生活的獨到覺察及修煉智慧。

張忠謀：「強勢的CEO，會有弱勢的董事會！」奇異市值蒸發8成，其實有跡可循？

1.奇異在上個世紀的美國，是管理學界的典範。其中，傑克威爾許更被《財星》評為20世紀最偉大的CEO。 2.1999年，奇異的股價在18年間大漲30倍，市值5千億美元，成為當時全世界市值最高的公司。 3.奇異能夠在美國製造業稱霸百年，關鍵在它能吸收美國中西部最好的人才，但網路興起後，人才都往西部走，奇異的人才優勢不再。缺乏人才加上一連串的決策錯誤，造成奇異的殞落。 4.從奇異隕落的案例可以看出，最該負責任的是董事，但張忠謀曾提醒：強勢的CEO，會有弱勢的董事會。董事會不會去管績效好的CEO，等到積非成是，犯下重大錯誤，已為時太晚。

國際名導蔡明亮推薦！《三分鐘，創世紀》看見電影大師一生的追求

這本書的主線，聚焦在時間長度一部只有一百分鐘的電影《浮光掠影——每個人心中的電影院》，而這部電影是法國坎城影展成立六十周年時，邀請三十三位大師以三分鐘左右的短片形式呈現自己心目中的電影院，將成果匯集而成。 這些短片是侯孝賢、王家衛、北野武、阿巴斯與大衛‧科能堡等舉世聞名的電影大師們寫給電影史、電影院、和電影迷的情書，也是他們施展精確布局、實驗藝術精神的最佳媒介。 這些短片都有一個相當重要的共通點：都以各種或深或淺的方式向經典作品與電影本身致敬。這些短片有些引述布列松、高達、費里尼這些為人稱道的大師經典，有些以導演自身的作品作為反思的引子，有些則以電影院和影迷的視野向電影本身致意。

現代達悟族作家的重層帝國逆寫—《沒有信箱的男人》簡評

文／劉威廷 （國立彰化師範大學台灣文學研究所助理教授） 那些基固客立上旗幟之後，沒有一位部落的人接近他們，當然也沒有一位可以說「北京話」，語言的不通，就是說明了他們與他們是不同民族，都住在不同的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。