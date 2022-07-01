COVID-19高死亡率帶來經濟高衰退率？陳建仁新書《因果螺旋》這樣解釋

文／陳建仁

2020年，臺灣的COVID-19防疫相當成功，7月20日彭博社公布了75個新興及前沿經濟體的防疫評比結果，該評比是以三大指標做為評量依據：公共衛生，過去30天內確診COVID-19死亡率；經濟活動，零售業、工作場所等活動的變化；公共政策，公共債務、撥備覆蓋率、信用評比等。臺灣高居冠軍，其次是波札那、南韓、泰國。

7月21日，《新聞週刊日本版（Newsweek Japan）》電子版，刊登了日本生命保險公司的智庫（日生基礎研究所），評估全球49個國家因應COVID-19的防疫成績。該研究所是根據疫情受害程度與經濟受損程度進行評估。疫情受害程度是以累積的確診人數、感染擴大率（6月16日至6月30日之間的新增確診病例對累積確診病例的比例）、致死率進行評比；經濟受損程度是以國內生產毛額（GDP）損失（計算疫前的預估與疫後的展望）進行評比。臺灣位居第1、馬來西亞第2、香港第3、泰國第4、中國、韓國並列第5、澳洲第7、紐西蘭第8、日本第9、挪威第10。義大利40名、美國與瑞典並列41名、英國與比利時並列第43名、最後一名是秘魯。

到了9月，英國牛津大學馬丁學院的Our World in Data網站，公布全世界38個國家的2020年第二季GDP衰退狀況，臺灣衰退最少（0.6％），其次是韓國的3％、立陶宛的3.7％；秘魯衰退最多，超過30％，西班牙、英國、突尼西亞也衰退20％以上。該網站也公布同期COVID-19死亡率與GDP衰退百分比的分布圖，如圖一所示。整體而言，COVID-19死亡率越高的國家，經濟衰退的情況也越嚴重。像秘魯、英國、法國、義大利都是高死亡率、高衰退率的國家；臺灣則是低死亡率、低衰退率的國家。亞洲國家（綠色圓圈）雖然COVID-19死亡率偏低，但是經濟衰退情況也相當嚴重。

圖一／圓神出版《因果螺旋》

2020年10月，美國國家經濟研究所（National Bureau of Economic Research）也發表了疫情對總體經濟影響的研究結果，同樣發現COVID-19死亡率越低的國家，GDP損失也越小。臺灣則是在40個國家當中，COVID-19死亡率最低的國家，也是唯一沒有GDP損失（經濟正成長）的國家。

上述四項數據很明顯地說明COVID-19死亡率與經濟衰退的相關性，然而，究竟是經濟衰退導致死亡率增加，還是死亡率增加導致經濟衰退呢？到底哪個是因、哪個是果？或者死亡率和經濟衰退之間，並無因果關係存在，而是其他因素造成的？

Our World in Data網站也公布了世界各國的「防疫嚴格指數（Stringency Index）」。嚴格指數代表一個國家為了因應疫情，所採取的管制政策的嚴格度。例如封城、禁止上班上課、禁止國內旅遊等等，分數介於0～100（分數越高越嚴格，分數越低越接近正常生活）。

比較臺灣和47個G20和OECD國家的2020年平均防疫嚴格指數，臺灣的平均嚴格指數是48國之中最低，其次是日本、紐西蘭、愛沙尼亞、芬蘭和冰島；平均嚴格指數最高的國家是阿根廷、印度、智利、哥倫比亞、墨西哥。

進一步分析2020年的平均防疫嚴格指數和GDP成長率的相關性，結果發現兩者間有很顯著的負相關：嚴格指數越高的國家，經濟成長率越低，經濟衰退越嚴重，如圖二所示。很可能封城、停止上班、禁止群聚造成了生產的停滯和消費的低迷。陳建仁認為，採取了封城、停班、停市等嚴格措施，是導致經濟成長下降的主因。

圖二／圓神出版《因果螺旋》

●本文摘自圓神出版之《因果螺旋：跨越時空的探索與思辨》。