中國第一狗仔卓偉：「狗仔追的不是八卦，而是真相」

文∕卓偉

二○二一年年末即將到來之際，李靚蕾突然在個人微博發出痛揭與王力宏婚變內幕的長文，一時間在海內外公共社交平臺上掀起狂飆，因為長文中李靚蕾放出王力宏「嫖娼」的猛料，所以讓二○一六年報導過該新聞的台灣狗仔葛斯齊也趁機火了一把，很多人沒想到當年一個狗仔自覺的偷拍行動，竟險些揭開了優質偶像的真面目，眾多網友甚至驚呼「原來狗仔才是娛樂圈最可以相信的人」。

從事過新聞媒體報導工作的人，能夠更加體會到事實真相的重要和寶貴，維護大眾知情權的艱難，在我眼中那些歷經艱險探求真相的同行，包括拍到真實畫面的狗仔，他們就像給人間帶去聖火的普羅米修斯，真相的星星之火，可以照亮人們前行的路程。

在小葛與風行工作室合作的將近兩年時間裡，我認為他譜寫了職業生涯裡最華彩、最難忘的篇章，上演了許多他與各路明星藝人鬥智、鬥勇的新聞故事。他跟我講述自己追蹤發現王力宏生活「秘密」的曲折過程，新聞報導遭肢解後的不甘和委屈；他在東京銀座街頭跟拍鹿晗，被發現後鎮定應對，不落下風；為了追拍大陸女星劉亦菲，他和另一位同事在雲南梅里雪山上盤旋飛奔，汽車打滑撞到山崖邊上的安全島，險些跌落山澗，車毀人亡。現在我回想起來小葛的這些新聞幕後的故事和畫面，覺得他每每將狗仔的精神文化詮釋的那麼生動，那麼有血有肉。

我常常跟別人說，「外界對狗仔對有一個誤解，認為狗仔幹這個工作就是為了錢」，不認為狗仔也是新聞工作者，不相信狗仔也有新聞追求，不相信狗仔也有職業尊嚴和榮譽感。 書名:狗眼人間：昂首走在四面楚歌的過敏世界 作者:葛斯齊 出版社:暖暖書屋文化 出版日:2022年7/8

雖然我們報導的新聞影響最大，傳播面最廣，有時在維護社會公正和公眾知情權上也能發揮作用，但一直以來遭受到的誤解責駡和冷嘲熱諷也最多，偶有一位替我們說話的人便暗自竊喜，引為知己。我記得很多年前我們曝光某對超一線明星情侶的戀情，當時他們對拍攝到畫面的攝影師說「多少錢，我們買」，攝影師平淡地回答說「我們的新聞不是這樣運作的」，所幸就我認識的同行來說，堅守底線，不改初心，苦中作樂者為大多數，為了新聞真相「雖千萬人吾往矣」，我想這是記者和狗仔隊這個職業傳遞給社會的最大的正能量。

欣聞葛斯齊將從業多年來精彩紛呈的新聞故事和所思所想錄之成書，蒙他抬愛邀我作序，本人才疏學淺，何敢言序，略述從業一二感想於上，祝葛斯齊大作一紙風行，希望更多的朋友能夠通過他的書，真正瞭解、理解我們這個行業，多一份理解就多一份力量。

●本文摘自暖暖書屋出版《狗眼人間：昂首走在四面楚歌的過敏世界》中卓偉執筆推薦序〈真相終顯歲月中〉