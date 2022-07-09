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大蒜是演員的天敵？——《孤獨的美食家》松重豐的演員日常

聯合新聞網／ 臉譜出版
（圖／臉譜出版提供）
（圖／臉譜出版提供）

「好的刑警、壞的刑警、熱血刑警、老練刑警、溫情派刑警、智慧派刑警、行動派刑警、被打入冷宮的刑警、比流氓更流氓的暴力刑警、只負責在搜查會議上進行報告的刑警、一登場就死的刑警、跟故事沒有太大關係的刑警。以上這些，我全部都演過。」———松重豐。

孤獨的美食家》松重豐在日本疫情延燒的拍片空擋，出版生涯首部創作《空洞的內在》，前半部是以演員為主角的虛構連作短篇小說，看似通篇抱怨與碎念，轉折處又不禁令人嘴角失守的奇想之作。後半部則是個人散文集，是他自己作為演員的日常觀察，是所有喜愛日劇或是松重豐的粉絲讀來都能心生共鳴的作品。

文/松重豐

〈吃了一堆大蒜的隔天拍臨終鏡頭，不曉得一同入鏡的那些人做何感想？〉

到目前為止，我殺過幾個人？死過多少次？

一個角色在同一部作品裡殺超過兩個人是很有可能的事，但不可能在同一部作品裡死兩次（除非是喪屍）。所以我殺人的次數一定比我死的次數多，呵呵。

在一般的情況下，不論拍攝任何作品或演任何舞臺劇，在拍攝或練習之前，一定會找來專業人士（醫生、律師等）來進行演技指導。

但不管是殺人的人，還是被殺的人，都不存在所謂的專業人士。不，這麼說也不對，實際上當然有專業人士，例如殺手或是有過瀕死經驗的人。但是像這樣的人，絕對不會到拍攝現場來指導我們，我們唯一能仰賴的只有自己的想像力。

在殺人方面，不管是古裝劇還是現代劇，至少還有一些武打師能夠提供我們一些意見。但是死的方式，絕對不會有人教我們該怎麼做才對。刺死、勒死、毒死、炸死，以及各種不同形式的自殺，我到底該怎麼死才對？

說起讓人頭疼的問題，還有另外一點，那就是應該睜著眼睛死，還是閉著眼睛死，這也必須事先向導演確認。

這是我不久前的親身經驗。我為了拍一部以美食為主題的電視劇，被迫吃了大量的大蒜料理。他們警告我，大蒜的味道可能會臭到隔天。

當時我以開玩笑的口吻說了一句：「幸好明天沒有接吻的鏡頭。」但說完之後我才想起來，明天要拍大河劇，而且一大早就有臨終的鏡頭。

書名：《空洞的內在》作者：松重豐出版社：臉譜出版／城邦文化出版時間：2022年6月28日
書名：《空洞的內在》
作者：松重豐
出版社：臉譜出版／城邦文化
出版時間：2022年6月28日

一看劇本，我竟然是在三位美女的包圍下斷氣，而且我還有臺詞。即便我想盡了一切辦法，還是沒有辦法消除大蒜的臭味。嗚呼哀哉，我只能屏著呼吸把臺詞說完，然後屏著呼吸演到完全斷氣為止。痛苦到我自己幾乎快流下眼淚。

即使如此，我還是不能移動半分。我一動，就糟蹋了身旁三位美女的眼淚。

●本文摘選自臉譜出版《空洞的內在》


孤獨的美食家 殺人 臉譜出版 閱讀風向球 書摘

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大蒜是演員的天敵？——《孤獨的美食家》松重豐的演員日常

演員松重豐，利用疫情期間拍攝空檔推出了首部創作集《空洞的內在》，前半部是以演員為主角的短篇小說。描寫一名上了年紀又不甚知名的二線演員，一日至京都拍戲，偶遇一名歐吉桑向他開示：「佛陀與演員內在都是中空的」。自此之後，一再接演刑警、黑道、法官、醫師等眾多配角的主人公，不僅在戲內不斷搞混自己所扮演的角色，連在戲外也分不清現實生活與劇中生活的界線。看似通篇抱怨與碎念，轉折處又不禁令人嘴角失守的奇想之作。 後半部集結松重豐連載於《SUNDAY每日》的散文小品。讓喜歡松重豐的讀者，得以一窺他出名以前的生活樣貌，以及大多圍繞著吃食的片場花絮及日常觀察。隨著蜷川幸雄的劇團遠赴海外，卻因爲太想吃壽司而誤入傳教現場；常被人問要吃什麼才能長那麼高，身為演員身高太高反而是一種困擾；私底下用餐，老闆與店員竟退至一旁，默默觀察他是否如同井之頭五郎一般，會將餐點都津津有味地吃完……

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