害怕「做決定」，你不可能總是完美的。

文／海倫．奧德斯基

到底發生了什麼？

根據我的專業經驗，當一個人害怕做決定時，通常是在害怕以下幾件事：第一，害怕做出不完美的決定。第二，害怕別人批判我們即將做出的決定。最後，是害怕後悔，我們可能會覺得如果這項決定的結果是不利的，我們將會很難原諒自己。接下來讓我們更詳細地探討每一點。

「做出一個完美的決定」，其實是個令人畏縮的前提，因為所有的決定都有其利弊，我們通常是面對幾個不完美的選擇，得在其中選一個出來。在每一種情況下，我們都有可能失去一些自己喜歡的東西，並選擇一個有明顯缺點的選項。從這個角度看來，我們所有的決定都是不完美的選擇。讓事情變得更加複雜的是，事後再回頭看時，我們甚至會覺得這些缺點根本是可以預測並且避免的，這是因為我們已經知道這個決定會產生怎樣的結果，是我們在一開始沒有的優勢。

既然所有的決定都是不完美的，那麼標準就必須改變，不需再堅持自己必須做出完美的決定，而是做出「夠好」的決定。如果不改變的話，好一點的結果是對自己的決定不甚滿意，壞一點的結果就是感覺自己很失敗。為了把自己從完美主義的魔爪中解救出來，請決定做一個不完美的決定。把你的決定看作處理過程中的一個點，而不是絕對的結果。除了引爆核彈或生孩子，幾乎沒有什麼決定是不可調整的。當然，有些決定需要更多時間考慮，像是尋找合適的結婚伴侶或投入某項事業時，進行長時間的物色和選擇，會是比較明智的作法。不過，若是決定買一台新的咖啡機或度假的地點，還是迅速解決比較好。

在做重要決定時，害怕別人的評判也會讓我們陷入困境。最近，我在協助莎曼珊，她是一位非常聰明、畢業於常春藤聯盟的年輕女性，她對自己在大企業內的工作越來越不滿。這份工作給了她豐厚的報酬，在智力方面也很有挑戰性，但她渴望對這個世界產生一些影響力，而這份工作缺乏這樣的機會。她的夢想是成為一名醫生，雖然她很清楚這是她明確想要追求的東西，但她很擔心別人覺得她很愚蠢。當然，不是每個人都適合離開利潤豐厚的大企業去追求醫學夢，但她很清楚自己的意念，所以我們必須解決的是她對批判的恐懼。

我問她：「這些批判是來自誰呢？你真正擔心的對象是誰？」她聳聳肩膀，停頓了一下，雙眼盯著一個虛無之處，好一會兒後才回答：「我好像想不出特定的對象，也許那是我自己的批判，也擔心別人會怎麼想。」

這種洞察力讓莎曼珊能夠掌控局面，並按照自己的決定向前邁進。莎曼珊和大部分人一樣，把自己害怕的東西投射到她認為別人可能會有的想法上。雖然我們無法保證別人不會批判我們的職業選擇，但我們也沒辦法控制別人的想法，我們所能控制的是我們對自己的評判。我鼓勵莎曼珊全心全意地投入她堅信的道路，也就是醫學夢，並讓其他的一切慢慢淡去。為了專注於自己的目標，莎曼珊想出一個過渡計畫，輔助她轉移到最適合自己的新工作。

處理後悔，是做決定的最後一個障礙。坦白說，我們不可能準確預見一個決定會如何發展，因為過程中必然會有許多無法控制的狀況。當我們回顧過去時，有時能拼湊出一幅看起來非常不同的畫面，但這是因為我們透過經驗獲得了更多資訊。在做決定的當下，你手邊通常不會有這些資訊。儘管如此，如果我們允許自己只要管理過程中已知的變數就好，我相信我們還是可以做出好的決定。如果後來才發現自己做出的決定沒那麼理想，我們還是有選擇，可以決定如何處理後悔的感覺。 書名：《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》作者：海倫．奧德斯基（Helen Odessky）出版社：采實文化出版時間：2022年6月30日

絕大部分的人都想把損失降到最低，所以很自然地，我們會竭盡全力把後悔降到最低。根據我的經驗，比起實際選擇去做的事情，更讓人後悔的，通常都是自己「沒有去追求的東西、沒有去承擔的任務或沒有說的話」。換句話說，我們對自己的無所作為、被動和逃避的後悔，多於對行動的後悔。雖然在我們面臨決定的當下，有時很難想起這一點，但我還是鼓勵你把它放在心上。

對於那些容易後悔的人，絕對不要去責備自己的行為。利用這個機會重新評估一下，整理一下手邊的資訊，看看是否能從不好的結果中記取或學到什麼，並抗拒怪罪自己的衝動。注意你對自己說的話，用一種同情的方式確實想一想，責備自己是否真有什麼益處。通常，伴隨自責而來的只有內疚和羞愧。如果你總是習慣這樣對自己說話，我鼓勵你改變一下，以一種更溫柔的方式自我對話。藉由對自己誠實和自我監督來負起責任，和發現犯錯或遇到困難時就殘酷地摧毀自己，這兩者之間有很大的差異。

為了打破責備和羞愧的迴圈，試著專注於事實並溫和地與自己對話。你一定要抵制所有辱駡，或堅稱「你應該知道」而你當時根本不會知道的事情。承認你對這種情況的感受，你感到氣餒、失望、震驚、受傷、沮喪、尷尬、羞愧、悲傷、生氣、害怕或其他感受嗎？允許自己去感受那些情緒，不要用嚴厲的話語告誡自己，並且提醒自己，你有能力抵禦挫折。如果學到什麼教訓，那就記取這教訓，放下其他的一切。讓自己學習在接受當前情況的同時，仍對自己的能力懷抱著希望，你就可以穿過這個困難，繼續前進。

ＢＯＸ－克服恐懼的建議

1. 我知道不行動也是一種決定。

2. 我決定做出決定。

3. 我可以接受錯誤。

4. 我是因為投入才制定應急計畫，而不是因為恐懼。

5. 我視決定為處理過程中的一個點，而不是絕對的結果。

6. 我會將不必要的責備和後悔降到最低。

「害怕做決定」背後的真相：

不採取行動、延遲或忽略某個決定，本身也是一個決定。

●本文摘自采實文化出版之《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》。