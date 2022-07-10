害怕「他人想法」：事實上，他人不會那麼在意你想如何過生活

文∕海倫．奧德斯基

「真正重要的不是那些評論者，不是那些指出強者如何跌倒、行動者如何可以做得更好的人。榮譽屬於真正站在競技場上的人；屬於勇敢奮鬥的人；屬於犯了錯誤、一次又一次失敗的人──因為沒有錯誤和缺點，就沒有成就。重要的是真正努力去做這些事的人是把自己投入在有價值事業上的人；以及那些遇到最壞的情況而失敗的人，但即使如此，他至少也是在勇往直前中失敗的，這樣一來，他與那些不知勝利和失敗為何物的冷漠膽怯靈魂，是永遠不可同日而語的。」 ──美國前總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）的〈民主國家的公民權利〉（Citizenship in a Republic）演說

有多少次我們浪費了寶貴的時間去擔心別人對我們的看法？無論是關於我們穿著的服裝還是選擇的職業，我們開的車還是居住的社區，當我們的選擇都是根據朋友、鄰居，甚至完全陌生的人的想法時，我們通常就會習慣屈就於沒那麼滿意的事物，屈就於別人的選擇。

這樣一來，關於我們應該做什麼、應該如何過生活，我們很可能會變成無止境的資訊收集者，開始對自己說的話進行大量的編輯和檢查，只提供「安全的」意見，那些確定會被大家接受的意見。由於害怕被批評和嘲笑，我們可能會不敢提出最好的想法，放棄自己十分重要的特質，只是為了迎合當前的流行觀點或趨勢。

當我們太過擔心別人的想法時，就會變成這樣：

．為了適應社會，我們改變了自己個性的許多方面，最後表現得像個社交變色龍。

．我們變成了專業的建議收集者，不斷為自己的生活選擇尋求肯定，不管這些選擇有多微不足道。藏。

．我們經常事後懷疑自己做的決定，並反覆重現別人對我們的看法。

．為了避免負面的評價，我們會掩蓋自己所有獨特或與眾不同的地方。

．我們因為無法說「不」或表達自己的偏好，而變得很不舒服，於是開始迴避某些人或某些情況。

我們為什麼要這樣呢？看看下面的想法，這些內容聽起來是否很熟悉：

．「我害怕批評，不希望因為自己的選擇而被嘲笑、批判或羞辱。」

．「我想確保自己的選擇是『正確』或『對』的。」

．「我太常在讓步，使得它已成為一種習慣。因此，即使被人問起，我也不會說出自己的偏好。」

．「我不喜歡自己做選擇，所以經常依賴別人來指出正確的方向。」

．「我不喜歡太過顯眼或被人認為是『與眾不同的』，所以傾向於堅持自己認為是『安全』的選擇。」

．「我不信任自己的決策能力，所以讓群眾來引導我們的決定。」

．「我不喜歡衝突，所以經常隨波逐流，事後才又後悔自己所做的決定。」 書名：《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》作者：海倫．奧德斯基（Helen Odessky）出版社：采實文化出版時間：2022年6月30日

ＢＯＸ－克服恐懼的建議

．培養對自己需求的「自我同情」，並定期調整自己的需求。寫日記就是一個很好的方法。

．放棄完美主義，選擇「夠好」就好了。這個選項能為你創造卓越的可能性，並為成功奠定了基礎。

．在你的人際關係中，開始真誠地表達你對各種議題的真實意見與偏好。

．先做一些內省，優先考慮自己的價值觀，然後尋找其他志同道合的人，藉此找到你的族群。

．學會說「不」，把周圍的人跟你選擇做的事情劃清界限。

．承認你無論如何都不能控制別人的想法，但你絕對可以控制自己要做什麼，以及你決定如何過生活。

本文摘自 采實文化 出版之《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》。

別忘了還有舉辦贈書活動「【udn閱讀‧愛書任務】《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》抽免費贈書！」，7月13日23:59截止，投票次數越多，中獎機會越大！