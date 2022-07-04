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害怕「親密關係」：在恐懼面前重新找回關係的基礎，建立良好關係的步驟練習

聯合新聞網／ 采實文化
圖∕pexels
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文∕海倫．奧德斯基

當我們進入一段關係時，若是沒有設定清楚的界線，可能就會擔心被吞沒或失去自己。如果我們有這樣的恐懼，就會在情感或身體方面與伴侶保持距離、很少揭露關於自己的事情，或是躲藏在工作和其他活動背後。另一方面，也可能有人想要的是那種讓別人感到窒息的親密關係，沒有給伴侶留下多少自己的空間。或者，我們可能在「壓抑自己」和「過度奉獻」之間擺盪。

　　為了能繼續前進，在恐懼面前重新找回關係的基礎，我們必須面對自己的破壞性信念，那是過去形成而保留至今的無益信念。雖然在過去，這些信念可能保護我們不受傷害，但現在它們已經失去了作用，還成了使我們難以建立健康關係的阻礙。為了克服這些信念，我們必須先找出哪些信念是無益的。

看看以下的恐懼列表，看看你是否認同上面列出的恐懼。如果你的恐懼跟這些不一樣，就算差異很小，也請將它一字不漏地寫下來，完全按照你腦中浮現的聲音來寫。

下面是一些關於「親密關係」的恐懼：

如果我在一段關係中真實地表露自己，我會有被拒絕的感覺。

伴侶看待我的缺點的態度很苛刻、挑剔、批判。

我找不到我想要和需要的那種愛。

我註定孤獨。我可能永遠找不到對的人。

在一段關係中，我會感到被困住或窒息，再也無法滿足自己的需求。

當我談戀愛的時候，就會開始感覺不到自己，以及自己真正想要什麼和需要什麼。

如果我完全信任一個人，就會有被背叛，甚至心碎的風險，我害怕如果真的發生那樣的事，我會無法恢復。

我擔心我沒辦法選擇適合自己的伴侶，最後可能會落入一段讓我後悔的關係。

我害怕失去我的自由和獨立。

我有太多的「包袱」，我不認為我的伴侶能接受這一切。

我有太多缺點，我無法想像有人會願意接受它們。

關於親密關係的兩種信念

．恐懼的信念

我一定要自己處理所有的事情，不去依賴別人，否則就代表我缺乏獨立性。

如果我依賴他人，他們會怨恨我，覺得我是個負擔。

如果我詢問別人的回饋，我一定會感覺被撕成碎片般，受到嚴厲的批評、羞辱，或感覺非常尷尬。

如果我詢問別人的意見，他們會覺得我很軟弱，或對自己沒有信心。

如果我對別人太過敞開心扉，他們會毫不留情地拒絕或拋棄我。

如果我投入一段關係，我的伴侶一定會背叛我的信任，就像過去那些人一樣。

如果我無法控制伴侶和這段關係，我就會失控。

書名：《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸：讓你不再焦慮的三步驟練習，擺脫被控制的人生》作者：海倫．奧德斯基（Helen Odessky）出版社：采實文化出版日期：2022/06/30
書名：《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸：讓你不再焦慮的三步驟練習，擺脫被控制的人生》
作者：海倫．奧德斯基（Helen Odessky）
出版社：采實文化
出版日期：2022/06/30

．正視並處理恐懼的信念

我們都是獨立的個體，即使是獨立的人，有時候也會需要依賴他人來完成事情。

我能意識到潛在的怨恨，並在負面情緒出現時解決所有的緊繃或問題。我會檢視我的要求是不是不合理，並且與我要求的人好好解釋清楚。

我可以利用這個機會來提高我處理批判性回饋的能力，強化自己應對的肌肉。我也有能力只參考來自可信賴來源的回饋。

我無法控制他人的想法。我可以以冷靜和簡潔的方式尋求意見回饋，並從真誠和尊重的人們給我的意見中受益。

我可以對別人敞開心扉，逐漸對那些保持接受和非批判立場的人敞開心扉。

我可以更有選擇性，去選擇值得信賴、誠實、可靠的伴侶。

我唯一能控制的只有我自己、我在戀愛中如何表現，以及我選擇說什麼和做什麼。

本文摘自 采實文化　出版之《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》

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