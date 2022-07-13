頻道訂閱數從8萬到130萬！韓國理財YouTuber這樣做

文／金度潤

我剛開始經營YouTube頻道時與其他頻道主不同的地方，是我為了執筆《YouTube年輕富豪》這本書，深度訪問過YouTube「兒童台、理財、娛樂、ASMR」等領域最知名的單人頻道主共23人。我的採訪經驗和經常看到在大眾媒體上看到的內容有很大的不同，光是詢問收益這一項，得到的回答就不是籠統地說能賺很多錢，而是可以聽到他們明確的說出數字，有的頻道主甚至直接拿出從Google分到的YouTube收益到帳明細。其中一位在2015年7月賺了14萬韓元、2016年7月214萬韓元、2017年7月498萬韓元，而過了整整四年，到了2019年7月賺了5,300萬韓元，而且當月還只算到21日，還不到月底，所以這位頻道主一個月收益大概有7,000萬韓元（約台幣165萬元）。世上有哪種職業可以讓一個人四年後的月收入成長379倍？甚至這一切所需要準備的資本，只有一支智慧型手機內建的相機和一副麥克風而已。那天，我對這世界的認知有一部分被打破了。

在此之前，我從來沒想過一個沒有名校學歷、沒有知名職場工作經歷、也不是大企業經營者的人，竟然能賺那麼多的錢。我總以為成功人士和我不同，是非常特別的人，但事實並非如此。過去的我一直活在作家與講師的世界裡，在這小小的世界裡過日子也沒什麼不方便的地方。然而那天，當我偶然看到一位頻道主的YouTube收益之後，一扇通往新世界的大門就此開啟。

2018年10月29日，我在YouTube上傳了第一支影片，對訂閱人數為0的我來說，訂閱者10萬、30萬這樣的數字，實在是太過遙遠。坦白說，當時我自己也不相信能藉由YouTube賺到錢。就這樣時間倏忽而過，3個月之後，也就是2019年1月我從YouTube賺到了第一筆收益40,000韓元（約台幣1,000元），不管金額的多寡，我確定自己真的可以藉由上傳影片賺到錢，這就是我的開始。而這項收益在2月份成了40萬韓元，三月份為140萬韓元，到八月份就創下465萬韓元（約台幣11萬元）的紀錄。

然而，從我2018年上傳第一支影片到2019年底，過了一年多的時間，頻道訂閱人數好不容易才達到8萬人。到了2020年，我覺得繼續這樣下去不會有成長，應該要改變策略了，當時韓國人對理財越來越有興趣，我也開始逐步上傳理財相關的影片。2020年1月20日，韓國國內出現了第一個新冠病毒確診者，沒多久股市就開始暴跌。當時我的資產也下跌超過30%，民眾對股市的關注也越來越高，我相信自己感到不安和焦躁，其他人也有同樣感受。那時因為理財影片讓我的YouTube頻道訂閱人數成長到10萬人，算是小有基礎，我開始思考該投入什麼樣的努力，可以呼應當前的局勢，得到更巨大的成長。

以前我都是在外面的攝影工作室進行拍攝，得背著一堆攝影裝備到工作室去，拍完之後再收拾裝備回家，表面上只有拍攝時需付工作室按小時計費的租金，但這種方式卻無形中增加費用與時間支出，像是開始拍攝前的準備器材時間都需要花錢，來回通勤也需要花費額外的時間，導致拍一次影片就要花掉一整天。於是我想成立自己的攝影工作室，節省通勤、架設攝影裝備等非必要的時間，再把這些時間拿來拍更多影片。所以我在麻浦地鐵站租了一間24坪大、月租金200萬韓元（約台幣4.7萬元）的商務公寓。當時我的YouTube收益不算很高，扣掉這一大筆月租金及影片編輯人員的薪水就所剩無幾，等於是賭上拍影片做白工的風險。

然而，我觀察到這波正從遠處滾來的浪潮逐步逼近，並認為這是我畢生等待的大好機會，大浪來襲就要趕緊划槳，絕對不能錯過這個時機，為此我決定搬家，購買攝影裝備架攝影棚，還將影片編輯人員擴編為3個人，說我將當時的人生都押在YouTube上也不為過。於是我每天忙著拍片，邀請了Meritz資產管理公司代表JohnL ee（註1）、財經頻道「3ProTV」專家金東煥（註2）、Asset Plus資產管理公司董事長姜芳千（註3）等財經領域的傑出人士，每次上傳影片都能讓點閱數飆高，在此激勵下我又緊接著製作了超級散戶系列，這系列影片受歡迎的程度也遠超出我的預期。

從1月20日到3月19日不過短短2個月，韓國綜合股價指數（KOSPI）就從2,277點暴跌到1,439點。而在同一時間，《金作家TV》的訂閱人數則整整增加了10萬人。頻道創建之初，訂閱人數從0到1萬花了我6個月，但在此時平均只要3天就能增加1萬訂閱。2019年我花整整一年只增加了8萬訂閱，但在2020年，訂閱人數就增加了52萬，創下成長650%的紀錄，也因為當時在別人眼中的孤注一擲，才讓我的頻道成為韓國投資理財領域最大的頻道之一。

這的確是一種運氣，但為什麼我可以有一年增長六倍的好運？難道是正好碰上了YouTube的全盛時期嗎？若是如此，所有的YouTube頻道應該都有同等的成長才對，但在同一時間，大部分YouTube頻道卻沒有如此大幅的成長。我認為是過去十年透過大量訪問各行各業各領域的成功人士，累積出跨領域判斷的經驗和能力。而在YouTube經營上，也因為2019年持續經營頻道，像是企劃、拍攝、剪輯等技能做好一定程度的準備，也累積了10萬訂閱，才是能搭上順風車的基礎。

既然做好了準備，在時機來到時，唯有行動才能趁勢而起。大膽決定付諸行動需要決心，雖然承租月租金200萬韓元（約台幣4.7萬元）的商務公寓、購買攝影裝備、或是擴編影片編輯人員都帶來沉重的負擔，但我沒有過度遲疑，也正因為投入帶來的激勵，我比以前花費更多心思籌備影片，上傳影片的頻率增加了，想要掌握機會做到最好的心態也成長了，造成運氣的正向循環。

兩年半過去，我所經營的《金作家TV》頻道在不知不覺中訂閱人數已經突破130萬人。以2021年為準，我的年薪包括工作所得（YouTube收益、書籍版稅、演講費）和投資所得（證券投資）合計，已進入韓國前百分之一的高收入者，能夠賺到這些錢有很多秘訣，但如果只能挑一個最重要的秘訣分享，就是我已經親眼見證另一個世界的奇蹟，所以非投入不可。

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註1：韓裔美籍金融家，過去曾任美國Lazard資產管理公司的常務理事和高級投資組合經理，專門負責在韓國的投資，自1991年起管理「韓國基金」，為該基金取得了穩定而強勁的業績，證明了在韓國長期投資的成功。目前為Meritz資產管理公司代表的代表理事。

註2：英國伯明罕大學MBA，韓國漢陽大學經營學博士。36歲成為韓國HANA投資證券公司理事，41歲晉升專務理事，中間歷經韓國外匯危機和金融危機，離開證券公司。於2018年與另兩位志同道合者在YouTube開設「3ProTV」頻道（現在為韓國理財領域第一名的YouTube頻道），成為財經台《與經濟之神同在》節目主持人，目前也是E-Broadcasting理事會理事長。

註3：Asset Plus資產管理公司被評定為2022年韓國39個基金管理公司中效益最高的公司，董事長姜芳千曾經與巴菲特、彼得·林區、班傑明·葛拉漢等人一同獲選為「九十九位世界最偉大的投資者」，姜芳千是獲選名單中唯一的韓國人。

●本文摘自寫樂文化之《創運思維：滿手爛牌打到贏，解鎖致富、覆盤人生的七堂強運課》