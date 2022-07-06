《世界的觀光鐵道》台灣唯一榮登「世界文化資產鐵道」名錄──阿里山鐵路

文／蘇昭旭（火車博士）

阿里山森林鐵路誕生於1912年12月25日，1914年嘉義至沼平完成通車，當時全長71.9公里，72座隧道，114座橋梁，最大坡度66.7‰，從平地爬升到海拔2274公尺，沿途歷經熱、暖、溫三個林帶垂直分布，沿途風景美不勝收，享譽國際。它是台灣產業鐵道開發的歷史縮影，也是人類沿襲十九世紀產業鐵道技術的重要史蹟。該類登山鐵道，多半在二十世紀中葉因產業轉型而迅速沒落，阿里山森林鐵道歷經近百年營運迄今，等同人類登山鐵道技術的歷史縮影，深具保存之價值。

阿里山森林鐵路的祝山線，對高岳站旁可以望見玉山群峰。（圖／作者蘇昭旭提供）

回溯人類建造登山鐵路最密集的年代，大約是從1869年到1912年。隨著工業革命後期，原物料需求大增，1869年美國華盛頓山鐵路，全球第一條齒軌登山鐵道完工，緊接著1871年瑞士Rigibahnen通車，1881年印度大吉嶺鐵路，包含德國、奧地利，都是密集於這段時間完成。但隨著1903年飛機發明後，人類要跨越地形障礙有了更好的抉擇；1914至1918年，一次世界大戰爆發，航空器不但成為作戰武器，更促使民用航空業發展，坦克車與柴油引擎技術進展，汽車也大行其道。從此以後，全球登山鐵路的發展就沒落了。

因此，1914年一次世界大戰爆發前，這是全球登山鐵路的最後黃金時期，在當時日本帝國統治之下的台灣，為了林業資源開發，1912年12月25日通車的阿里山鐵路，除了齒軌之外，幾乎集合所有成熟的工法技術於一身。後來海拔高度還超越印度大吉嶺，1915年締造日本帝國鐵道最高點——塔山站2346公尺，以及1934年當時亞洲鐵道最高點——東埔站2584公尺，如今祝山站2451公尺，更是台灣鐵路最高點。與阿里山鐵路有著異曲同工之妙，就是1912年8月1日通車的瑞士少女峰鐵路。少女峰鐵路開業之初就沒有使用蒸汽火車，還創新使用三相交流電的齒軌電車，而且少女峰站3454公尺，改寫歐洲鐵路最高點迄今。換言之，台灣阿里山鐵路及瑞士少女峰鐵路，可以說是整個人類登山鐵道史，最後黃金時期的代表作。

這些年來，我總是在演講公開場合，呼籲政府務必重視台灣阿里山鐵路，是一條文化資產鐵道。我也在阿里山森林鐵路一百週年紀念文獻三本書裡面，完整提列全球百大登山鐵道的研究統計，阿里山森林鐵路有多項工程數據是名列前茅。在「海拔最高點」與「海拔落差」這兩項，超越目前所有聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產鐵路，它的普世價值，實在不應該被如此忽略。如今它是台灣的世界遺產潛力點，至2021年共有九條國際上的姐妹鐵道，成為台灣鐵道的國際亮點，但是台灣的文資法律，卻沒有文化資產鐵道的配套法規，只能以一般觀光鐵道來經營，面對天災與財務的風險，每每窒礙難行，十分可惜。

台灣鐵路最高點，海拔2451m的祝山站揭牌儀式。作者為左起第三位。（圖／作者蘇昭旭提供）

國人不甚了解阿里山森林鐵路，因為它的定位不清楚，所以命運多舛。過去政府只是把它當成交通工具或觀光鐵道，而非文化資產鐵道，在追求安全第一與避免虧損的環境下，2008年的民營化、2009年莫拉克風災摧殘、2010年政府收回阿里山鐵路開始修復，民營化宣告失敗。然而2011年4月27日，阿里山上的神木線，不幸發生邊坡的巨木側枝斷裂倒下，擊中列車車廂導致翻覆事故，造成7名旅客死亡，該事件造成阿里山鐵路再次被迫停駛。由於人事遭到凍結，2013年4月26日，行政院將阿里山鐵路的經營權移交台鐵，讓修復權歸林務局，雙頭馬車的政策，從此讓阿里山鐵路的重建之路，投下更多的變數。

阿里山森林鐵路原本為伐木用途，如今轉型為觀光用途。（圖／作者蘇昭旭提供）

2014年1月27日，阿里山鐵路嘉義至奮起湖路段，首度完成復駛，莫拉克風災的路段也陸續修復完成，2015年6月起陸續進行全線試車。為了迎接全線通車新時代，7月1日起阿里山鐵路還調高票價結構。原本阿里山鐵路，計畫於2015年12月25日從嘉義到阿里山全線通車，卻因為9月27日杜鵑颱風，造成屏遮那路段的42號隧道崩塌，而功虧一簣。在環保聲浪擴權之下，要求不再修復鐵路的聲音，此起彼落，眠月線從1999年中斷迄今，嘉義到阿里山全線何時修復通車，從此遙遙無期。

阿里山鐵路集森林鐵路、登山鐵路、高山鐵路三者的特色於一身，舉世罕見，被文建會列為台灣世界遺產潛力點的第一類，堪稱台灣的國寶。以國際觀點看阿里山鐵路，包含森林鐵路穿越三種林相、之字形路段、獨立山螺旋路段、使用古老Shay蒸汽火車等等，這些特色都足以讓這條鐵路立足國際。而且許多源自十九世紀森林鐵道技術與登山鐵路的工法，幸運的被留用至今。只是過去在缺乏文化資產鐵道與古蹟維護觀念之下，原始隧道與木構橋梁已被改建，路線被破壞，尤其以阿里山至塔塔加的東埔線鐵路，最高點海拔2584公尺，因公路開發而遭拆除，最為可惜。所幸今日阿里山鐵路保存四部Shay蒸汽機車復駛，彌足珍貴，成為台灣鐵路國際化與觀光景點的重要代表，也是台灣最為經典，世界級的文化資產鐵道。

阿里山鐵路的小火車穿越雲霧，這是高山鐵路獨有的浪漫。（圖／作者蘇昭旭提供）

書名：《世界鐵道大探索2 世界的觀光鐵道：精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道》作者：蘇昭旭出版社：木馬文化 出版日期：2022年6月1日

這些年來，阿里山鐵路的苦難不斷，每逢天災與事故，各界改成步道的聲音，此起彼落，其實並非這條鐵路不好，而是我們對於鐵道的國際觀認識不足。因此，鐵路的經營權，歷經民營化與委託台鐵經營，都是失敗收場。等待多年，歲月輪轉，2018年7月1日，阿里山林業鐵路及文化資產管理處正式成立。衷心期待新機關在權責合一下，能夠戮力以赴，保護鐵道文化資產，1999年中斷迄今的眠月線鐵路，2009年中斷迄今的登山本線，42號隧道，能夠盡快修復。讓天災的傷痛成為歷史，阿里山鐵路得以保存完整而永續經營，浴火重生。

●本文摘自木馬文化出版之《世界鐵道大探索2 世界的觀光鐵道：精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道》。