快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

宋怡慧／享受無與倫比的「讀字」時光──讀《有情人間》

聯合新聞網／ 時報出版
書名：《有情人間：不遺忘的溫柔書寫》 作者：宋怡慧 出版社：時報出版 出版日期：2022年5月31日
書名：《有情人間：不遺忘的溫柔書寫》
作者：宋怡慧
出版社：時報出版
出版日期：2022年5月31日

文／宋怡慧

享受無與倫比的「讀字」時光

在學生面前，我從不諱言過去的自己，有些自暴自棄，也曾在身上自貼「魯蛇」的標籤，生活瀰漫著沮喪、悲傷的氛圍。但是，因為與書籍的美麗緣分，帶我走過迷惘不安的青澀年華，越過人生絕望的低谷。

愛上閱讀之後，麻木的感官仿若漸漸甦醒，邂逅四季遞嬗的美景，靜聽歲月浪漫的跫音，嗅聞時光流洩的芳馨，細品味蕾躍動的滋味。有時，走進扉頁敘寫的文本情景，就像和相交多年的老朋友靜靜地對望，不用言說，卻心有靈犀。人間行路，有書相伴，盪漾在記憶波光的春光翦影，如漣漪擴散，每個波圈都是深情款款的歲月餽禮。記憶襯底文字，清音朗朗於耳，慰人寂寥、撫人孤獨。

我相信，時序匆匆，在心底盪開的「讀享」時光紋路，讓我始終相信：閱讀是送給孩子最好的禮物。因而，我希冀面對每位踏進課堂的孩子，都能以一本書的緣分，作為我們初識的見面禮。每年，我都會為新生舉辦「認識圖書館」的闖關活動，起心動念是透過遊戲的形式，吸引學生找到自己的命定之書，進而親近閱讀、走進閱讀，感受閱讀熱情地迎接他們，以及殷殷企盼與他們展開對話的溫煦。

「與館長有約」的閱讀活動，是師生坐下來聊書的美麗濫觴，彼此共度一段悠閒愉快的課餘時間。與孩子面對面談書、說書，體驗書本與我們的生命連結，也是人生中無比幸福的時光。

陪伴孩子閱讀時，我會復刻青春的年輪，先想像十三至十八歲的孩子喜歡什麼話題？他們如何想像世界真實的模樣？儘管時代不同，對於閱讀的初衷始終如一，若能讓學生感受到：世界因書而有光亮的所在，即便偶爾遇到厭倦煩憂的時刻，仍感覺世界透著光，自己並不孤單。年輕的孩子，可以透過文字做白日夢，想像自己是《小婦人》裡的喬，嚮往獨立自主的璀璨未來；或是《魯賓遜漂流記》裡的主角，擁有一個荒島，得以墾拓出自己喜歡的自在生活。

有次，學生預約參觀圖書館，閱覽區的冷氣突然罷工，我們移師到三樓K書中心，現場沒有簡報和音響設備加持，我得靠「單純講述的聲情」來獨撐場面，並把說書焦點轉移到學生有感的生活體驗。

「你的字體好漂亮，真的好適合當一位寫作者……」

「你坐的姿勢很有氣質，很適合閱讀……」

「你選的這本書是世界名著《悲慘世界》，從經典為起點的閱讀，很有膽識且具挑戰性喔……」

突如其來的誇獎，讓學生感到有些驚訝也欣喜，他們回答我：

「老師，我的字體不好看，應該可以寫得再更好一點。」某個學生默默把幾個歪斜的字重謄，眼神炬然有光。

「老師，這個椅子比教室的好坐……」緩緩說完，閱讀的姿態更優雅了。

「老師，小學時期還讀過《老人與海》、《綠野仙蹤》……」這位學生開始與我分享他豐富的閱讀史。

聽到他們的回應，我繼續加碼向其他學生施展「你很棒」的讚美魔法。但我不是說他們有「多棒」，而是仔細觀察他們特出的優點，具體地說出：你的閱讀摘要具有關鍵概念、你的心得展現十足的聯想力、你的閱讀習慣良好，會節錄重點、畫出金句、寫出新意……

其他學生看到我們綿綿細語的互動，好像卸下心防似地，不斷舉手向我問問題，課室瀰漫溫馨的對談氛圍。

相信孩子可以做到，是師生相互信賴的正能量循環。孩子們臉上害羞的笑容，即時反饋的行動，讓我知道：循循引導學生，就能產生正向共學的力量。從觀察與欣賞出發的反饋，讓彼此都能理解對方的想法，尊重彼此的觀點。

出生在網路世代的孩子，或許不能立即體會書本所描繪的：先民們搴衣涉水、攀山越嶺的顛沛，卻能領略歲月無驚、田園靜好的寧靜溫馨。看到這群天真的孩子們不再追求閱讀的速度，開始分享獨特的讀後感，看似微小的改變，卻是多麼令人驚喜的課室日常！

有位可愛的學生寫道：「閱讀不用逐字逐句的爬梳，從你喜歡的文字出發，在你喜歡的篇章駐紮，然後在喜歡的句讀停泊，隨心讀到哪裡，就漂流到哪裡。」我忍不住要讚嘆這孩子的巧思與佳語。

每個人對文字的感知與觸發，因生活環境、成長背景、文化價值不同而有所差異。但，透過閱讀和書寫的累積，再微小的事，只要用心觀察，都能漸感天地柔情，無私為你我停格的時光。作者描繪的天光雲影、鑲嵌的良辰美景，讓孩子得以汲取靈犀之氣，對書中天寬地闊的世界心生嚮往。同時，閱讀最美麗的餘韻是—在文字細嚼中學習謙卑、獨立、勇敢卻溫柔的處事態度，持續在現實世界裡發酵著、改變著……

猶記每節在課堂與孩子共讀的時光，點點滴滴溫暖即時沁入心扉，交織成一道甜蜜的光影。期待品味文字雋永的美好與抒發幽微心事的情思，都會在他們未來的生命裡，不經意地串起生命美麗動人的珍珠。

我始終相信，圖書館是離天堂最近的地方，能夠陪伴孩子們走遍世界，無論是天涯還是海角。

●本文摘自時報出版之《有情人間：不遺忘的溫柔書寫》。


圖書館 宋怡慧 時報出版 閱讀風向球

延伸閱讀

國資圖與中信銀行首次棒籃強強聯手　2022閱讀全壘打贈萬張球票挺閱讀

宜市李科永圖書館夏知研習9門課 明起開放報名手腳要快

中醫大要求教師到校遠距還派人巡堂 師怒批「羞辱」

健行科大花3億建圖書館惹議 教部：定期監控私校財務

相關新聞

國際名導蔡明亮推薦！《三分鐘，創世紀》看見電影大師一生的追求

這本書的主線，聚焦在時間長度一部只有一百分鐘的電影《浮光掠影——每個人心中的電影院》，而這部電影是法國坎城影展成立六十周年時，邀請三十三位大師以三分鐘左右的短片形式呈現自己心目中的電影院，將成果匯集而成。 這些短片是侯孝賢、王家衛、北野武、阿巴斯與大衛‧科能堡等舉世聞名的電影大師們寫給電影史、電影院、和電影迷的情書，也是他們施展精確布局、實驗藝術精神的最佳媒介。 這些短片都有一個相當重要的共通點：都以各種或深或淺的方式向經典作品與電影本身致敬。這些短片有些引述布列松、高達、費里尼這些為人稱道的大師經典，有些以導演自身的作品作為反思的引子，有些則以電影院和影迷的視野向電影本身致意。

現代達悟族作家的重層帝國逆寫—《沒有信箱的男人》簡評

文／劉威廷 （國立彰化師範大學台灣文學研究所助理教授） 那些基固客立上旗幟之後，沒有一位部落的人接近他們，當然也沒有一位可以說「北京話」，語言的不通，就是說明了他們與他們是不同民族，都住在不同的

全美網路話題大作《艾苖的永生契約》，橫跨主流文學、催淚療癒的奇幻小說

十八世紀的法國女孩艾笛‧拉胡充滿好奇心與冒險精神，守舊落後的小鎮鄰人和親生父母卻只知逼迫她結婚生子、庸碌一生。她在心裡悄悄祈求自由，但回應她禱告的卻不是上帝或聖母，而是名為路克的古老黑暗之神，要她以靈魂為交易條件，簽下一份宛若美夢成真的契約：她可以脫離家鄉束縛、獨立生活而不受傷病侵襲，甚至能長生不老，擁有無限的自由和時間去探索世界。 然而，魔鬼的交易總是暗藏玄機，這份契約要艾笛付出的真正代價，是陷入永遠的孤寂。她固然不再受到約束與管控，不受制於任何人對她的企圖或期待，但她與周遭世界的每一絲連繫都被斬斷，更終將被每一個人忘記──不但家人和朋友再也不認得她，新認識的人也會在她離開眼前之後完全遺忘她的存在。

以合乎實證的高效技巧駕馭你的生活——《開啟高效人生的心理課》推薦專文

揚名老師是我的高中同學，從高中時期我們就是死黨，一直到出社會後還是互相扶持，彼此「吐槽」至今。 很多人看到揚名出好幾本書，寫各式各樣的專欄文章，還受邀到處演講，肯定是個飽讀詩書，文思泉湧的文藝青年。事實上完全不是那麼一回事，他愛看電影遠勝於看書，英文比中文好；他駕馭文字的能力可能只比高中生強一點，絕非天才型的創作者。那為何他今天能持之以恆維持超高產量的文字生產，還可以同時間在大學上課、帶兩個孩子和很多的學生、維持很不錯的運動習慣，以及擁有各種非常跟得上時代的數位技能呢？

專家都說不可能！喬治．盧卡斯如何催生星際大戰？

換上成功者的腦袋！美國管理協會（AMA）評選第一名企業領袖 約翰．麥斯威爾給你實用、具體、好讀的成功法則。 領導大師約翰．麥斯威爾告訴我們，成功者有三個特質： 一、宏觀思考：他們看得到自己的定位和長期目標的距離，還能把身邊的幫手組織起來。 二、專注思考：能夠在使人分心的雜音中靜下來，縮小範圍，集中在關鍵目標。 三、現實思考：不好高騖遠，而是認清現實、判斷利弊得失，並為負面後果做好準備。 他歸納出11種成功者的思考法，利用案例研究 × 生活應用 × 自我評估 × 行動計畫 × 日常練習，架構全方位解析。

蔡璧名／心，不要在不值得的地方停留！

莊子告訴我們應該「安時而處順」，你要覺得一切遭遇都是理當如此、自然如此。 人生此刻是處在順境抑或逆境端看你用什麼樣的心態來應對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。