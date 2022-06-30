「你可以選老闆，但不需要挑同事！」斜槓企業家黃冠華：為同事負氣離職，大可不必

文/黃冠華

我和朋友成立的「識富天使會」，這些年媒合了數十家新創，我也同時扮演顧問的角色，為新創企業家們傳道解惑。有位新創團隊執行長找我諮商，希望我跟他手下大將聊聊，因為人際問題，這位大將提出辭呈。我聽完前因後果後，問這位當事人，你喜歡這位老闆嗎？他說，我非常欣賞老闆，而且真的很喜歡這間公司，但是我跟某某某就是沒辦法相處。我又問，你覺得某某某他一輩子都會和你一起工作嗎？他沉默了一下，回答說，應該不會。

選老闆？挑同事？先搞清誰是真正的「伯樂」

對了，這就是我要的答案。你可以選老闆，但不需要挑同事。如果你在一間大企業服務，老闆天高皇帝遠，和你可能沒什麼關係；但如果你在一間新創公司，老闆（通常是創業者）通常和你命運相連，他的格局、氣度、視野，往往決定公司的未來，所以跟對人很重要，千里馬需要伯樂，人才需要舞台！

同事則不一樣，大家來自五湖四海，不同家庭或教育背景形塑出每個人不一樣的價值觀（連同父母生的手足都差異極大，更何況是萍水相逢的工作夥伴）。在職場如果能遇到肝膽相照、相知相惜的夥伴，那真是天上掉下來的福氣；但不論何種環境，總會有幾位不是那麼對盤的同事，這絕對是辦公室的常態。

職場生涯就如同一趟火車旅程，每個人上下車的站點不同，有人早下車、有人晚下車，只有極少數人會和你一起從頭坐到尾！

選老闆很重要，因為他決定了你未來是否能大展鴻圖；但挑同事，甚至因某同事而負氣離職，則大可不必，因為他和你可能只是短暫的交集，也許他會先離開，也許你表現傑出，成為他的上司。未來有太多種變化，同事只是人生的過客，合拍則多多交流，不合就保持工作往來即可，要理解這只是一個過程。 書名：《讓別人贏：在人生多重角色中，55個修煉與覺察的智慧》作者：黃冠華Sunny Huang出版社：商業周刊出版出版時間：2022年5月12日

聽完我的說明，那位大將打消了離職念頭，在工作上發揮得非常好，而和他那位不對盤的人，則因為人際方面的障礙，一段時間後就自請離職了。

人生的競爭，其實就是觀念的競爭。一念之間，天差地別，當你觀念正確，往往天助人助；觀念不正確，就會離目標越來越遠，與大家共勉之。

PS：「你應該要選老闆，但不用挑同事」這句話其實是我那位有智慧的老爹傳授的心法。老爹提到，在發生事情的當下，你就把思考的時間縱軸拉長，用五年後的你，甚至十年後的你的心態來回頭看現在，很多時候，答案往往就很清晰了。

●本文摘自商業周刊出版之《讓別人贏：在人生多重角色中，55個修煉與覺察的智慧》