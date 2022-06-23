《那些學校忘了教你的事》掌握情緒維度，八要點讓你不失控

文/人生學校

掌握情緒維度，八要點讓你不失控

我們是情緒的動物，也就是說，身為人類，我們對自身價值的感覺很容易出現異常波動，而且這種情況遠比我們願意接受和有時候意識到的還嚴重。

有時候，我們懂得如何對自己寬容、未來看似是友善的，我們可以承受別人眼中的自己，我們可以原諒自己以前的過錯。然後，在其他時候，我們情緒低落，為自己所做的多數事情感到悲痛，認為自己是上天鄙視的目標，我們覺得不配、內疚、無力，且正在走向報應和不幸。

要掌握我們情緒轉變的原因，其實很難。由活力和希望起始的一天，可以在午餐時以陷入自我憎恨和傷心流淚告終。就算我們最後有轉彎朝更好事物前進的確定感，這種感覺也很快就會被「我們是個宇宙錯誤」的確定性給取代。

我們顯然永遠無法阻止自己的情緒出現變化，但我們可以做的是—學習如何更有效地控管自身情緒變化，這樣子我們低潮時的情緒起伏可以小一點，也可以更能控制悲傷，然後在自己眼中，我們的善變也就不那麼令人可恥了。

以下幾點皆與我們反覆無常的情緒有關，或許我們應該學著對它們銘記在心。

❶意識到我們的脆弱

我們應該承認自己的情緒有多脆弱，很容易被所謂的「小事」干擾。我們是個極端敏感的物種，但這敏感也具有決定性；我們不應該期望一方面能欣賞莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）的詠嘆調或林布蘭（Rembrandt Harmenszoon van Rijn）的自畫像，一方面卻又不去煩惱愛人悶悶不樂的樣子或潛在客戶交談時略顯疏離的目光。

我們不應該因為臉皮很薄而責備自己，應該要調整自己，以適應我們卓越的「經驗開放性」 的全部結果。

❷修正我們的社交生活

我們很容易就能發現身邊某些人雖然自稱為我們的朋友，但對我們的情緒影響卻不是這麼一回事。

在善意的外表下，有些人帶著潛在敵意、極大的競爭心態、自私的歇斯底里或自命不凡的道德主義。開始當自己的朋友，代表著學會去判別究竟是哪些人讓我們覺得憤怒、氣餒或沮喪，並將他們從我們的社交生活之中剔除。

❸會安慰人的友誼

心情不好時，有人適當地陪伴是最好的安慰—知道如何讓我們安心、相信會難過是意料中之事，還有就算我們犯了錯，也永遠會有人憐惜

我們。

被安慰的靈魂會得到寬恕、會憎恨自己，但也能學會如何嘲笑生而為人的荒謬。最重要的是，當我們在他們面前表露心情不好時，他們知道如何優雅地邁出友誼最重要的下一步—例如：說出一、兩個他們自己心情不好的故事。

❹是身體的緣故

令人抓狂的是，我們情緒轉變的部分原因與身體有關。但不得不去接受我們對自己和對自身生活的看法，可能取決於身體因素—睡了多久、喝了多少水、正與什麼疾病奮戰—其實很丟臉。所以我們可能會堅決地認為，自己的想法必須完全是理智的產物。

有個較明智的解釋是—大部分我們思考過的事，在某些方面是取決於身體中發生的特定事件。在某些時候，事情並不是在說：「一切都結束了，而我們是世界上最糟糕的人，而其實只是我們需要躺個一小時，或是趕快喝杯柳橙汁。

❺忽視情緒

情緒是傲慢、專橫的東西。它們會冒出頭來，堅持它是在跟我們說明自己的身分和前景的必然狀況—也許是我們的戀情永遠不會有結果；或者工作狀況無法修正。

儘管如此，我們總是可以選擇主張它們只是虛張聲勢；察覺到它們不過是曇花一現的狀態，卻傲慢地假裝是我們的全部；而且我們可以鼓起勇氣禮貌地忽視它們，並改變話題。

如此一來我們可能會察覺到，但不會屈服於某種情緒，並將之與我們清醒的自我拉開一點距離。有時候，我們甚至能做出某種情緒要求我們不要做的事—不因為害羞就不去見某人、真的露面而非只是妄想、出去走走而非僅僅在家窩著。

❻讓情緒成為歷史

我們的悲傷情緒強烈暗示它們與我們面前的事物有關，但很多時候，它們之所以會存在，其實主要是因為困苦過往的症狀。它們源於對我們身邊的人的投射記憶，很久以前，身邊這些人以特別權威的態度告訴我們：我們不好、我們會失敗、我們應該以自己為恥、災難就在眼前。我們應該學會讓這些聲音成為歷史，並與眼前值得相信的意見區分開來。

情緒不好的原因，更多是與需要充分哀悼的過去有關，而不是害怕未來的理由。

❼善意的小燈

當我們被黑暗情緒震撼時，應該努力保持一點光亮。

頭腦清醒和自我仁慈的光芒可以告訴我們，就算突然爆發的情緒堅持不要那樣做，但我們才不怕，我們並沒有做什麼不可原諒的事，而且有權利那麼做。

我們可以努力為自己點亮一盞善意的小燈，直到更亮的太陽準備好再次升起。

❽什麼事都會過去

難過的情緒不僅會堅持自己是對的，還會試圖說服我們它們是永遠存在的。

然而，我們的自我意識是自然流動的，不管是現實上或暗喻裡的說法，我們很大部分是水組成的。

我們不應該讓錯誤的永恆觀念徒增自己的傷感。雖然我們可能無法轉變情緒，但至少可以辨識它們的本質，並且明白就先知無價的話語來說，在時間的幫忙下，什麼事都會過去……。

●本文摘自方舟文化/讀書共和國出版之《那些學校忘了教你的事： 艾倫‧狄波頓21堂人生哲學課，陪你梳理生活、情緒、感情、工作，找回內心自由和安全感》