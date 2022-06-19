台股老先覺杜金龍教你五指標判定進出場買賣點！

文/杜金龍

價的計量化技術指標平均線（MA），重要的平均線為 60 日的季線及240 日的年線，年線爭奪戰為多空頭市場的分界點。台灣股市上市公司每一季公布財務報表，故季線相當重要。長期投資人看年線，中期投資人看季線，短線投資人則看10 日平均線。六條平均線（5日、10 日、20 日、60 日、120 日、240 日）糾結在高檔時個股股價會跌，加速趕底一波長黑暴跌行情；反之，六條平均線糾結在低檔突破時，個股股價會噴出一波多頭行情。兩條平均線交叉的買賣訊號，出現黃金交叉有時會先拉回後再走出多頭行情；反之，死亡交叉有時會先反彈再走入空頭行情。

價的計量化技術指標（MACD），參數為 12 日、26 日及 9 日的EMA，產生第一筆MACD 資料至少需要36 天資料，建議投資人於中長期的日K 線使用MACD 即可。在DIF 線的波段高點反轉向下時賣出股票，再以DIF 線跌破MACD 線，加以確認個股股價的向下跌勢；反之，在DIF 線的波段低點反轉向上時買進股票，再以DIF線突破MACD 線，加以確認個股股價的向上漲勢。配合DIF 線與MACD 線差距的柱狀圖正斜率買進股票，或負斜率賣出股票，則是個股使用MACD 技術指標的最佳買賣時機。

價的計量化技術指標（KD），參數為 9 日，須同時考慮日 K 線、周K 線及月K 線的KD 值。因KD 值只有9 天的資料，建議投資人使用短期的周KD 線，以減少無效的買賣交易次數，提高每筆買賣交易的報酬率。KD 指標有1交叉買賣訊號，2超買（9 日K 值80∼100）現象或超賣（9 日K 值為0∼20）現象，3牛市或熊市背離，及4趨勢線原理與價格型態的運用等四大功能。因在0∼100 之間的KD 技術指標常有鈍化、死角、遞延現象，當KD 失靈時，投資人不可再使用。

價的計量化技術指標 RSI，參數為 5 日、10 日、20 日，RSI 技術指標有1交叉買賣訊號，2超買或超賣現象，3牛市或熊市背離，及4趨勢線原理與價格型態的運用等四大功能。當5 日RSI 值在超賣區20 以下，且5 日RSI 值由下往上突破10 日RSI 值時，為買進股票時機；反之，5 日RSI 值在超買區80 以上時，5 日RSI 值由上往下跌破10 日RSI 值時，為賣出股票時機。因在0∼100 之間的RSI 指標常有鈍化、死角、遞延現象，當RSI 失靈，不可再使用。

量的計量化技術指標平均成交量（MV），參數目前仍以 5 日、10日、20 日MV 為主。價漲量增，價跌量縮為多頭徵兆；反之，價漲量縮，價跌量增為空頭徵兆。個股的周轉率宜在300% ∼500% 之間，若比整體市場周轉率高出太多，代表董監事逢高調節或籌碼浮動。個股在底部盤整一段相當久時間，突然冒大量常是突破量，若當日成交量為5 日平均成交量（MV）的兩倍以上，且個股股價收一根長紅日K 線，則為較佳的買進時機。在波段高檔區，冒大量收一根長黑日K 線，3 天之內不再見高價，代表是套牢量不是換手量，反彈時為最佳的賣出時機。 書名：《台股老先覺杜金龍的技術分析入門》作者：杜金龍出版社：今周刊出版社出版時間：2022年05月26日

時間的計量化技術指標股市周期循環，中秋節理論表示季節性的變化，春耕、夏耘、秋收、冬藏表示60 日季線的重要性，上市公司財務報表於每年3 月底前（年報）、5 月中旬（第一季報表）、8 月中旬（第二季報表）、11 月中旬（第三季報表）前公布。另外，季節性波段轉折點，多頭市場於中秋節附近，為波段高點的賣出訊號；空頭市場於中秋節附近，為波段低點的買進訊號。若是空頭市場後的中級反彈波，在元旦及中秋節附近，同時為買進訊號或是賣出訊號。國內股市一個周期循環常為89 個月或104 個月的時間。

●本文摘自今周刊出版社出版之《台股老先覺杜金龍的技術分析入門》。