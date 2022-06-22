【小確幸星期四】試著去追尋你喜歡的東西，要用跑的，用走的真的會來不及......

文/YOYO

雙親在你的人生中扮演了很重要的角色。不管是慈父嚴母還是慈母嚴父，他們都大大影響了你的人生，在心裡希望你好，希望你盡可能平安長大。

之前寫過一篇文章叫作：「長大後覺得爸媽好強，可以養活一個家，還可以給我零用錢，偶爾出去玩。」對於我的要求，老爸老媽總是盡量滿足。也許對他們來說，錢可以再賺，我的笑容更重要吧。

在我家，小時候我吵著要買玩具時，老爸都會把我拖去旁邊揍一頓。那時候我好討厭他，現在長大了，他卻變成我最堅強的依靠。他不會給太多建議，但每一句話都中肯。以前不喜歡老爸，現在希望可以變得跟他一樣帥氣。

「你什麼都給不了我，卻又什麼都給了我。」

老爸跟我說過最深刻的一句話，就是：「你以後不用養我，我也不會留東西給你。」

當時以為是錢這種表面的東西，現在卻發現是對生活的態度。也許你真的什麼都給不了我，但你卻在我每次的挫敗、迷惘中又把什麼都給了我。

你告訴我失敗了要重新站起來，這讓我有了面對挫折的勇氣。

你告訴我有興趣的東西要好好堅持，這讓我現在可以在這邊寫文章給你們看。

你告訴我愛一個人要全心全意，這讓我現在愛情美滿。

你沒有告訴我要怎麼當個帥氣的男人，卻在不知不覺中又告訴了我。

你什麼都給不了我，卻又什麼都給了我。

我害羞，說不出噁心的話，但希望老爸身體健康。

我會努力讓自己變成跟你一樣又酷又帥的男人。

跑起來

試著去追尋你喜歡的東西，

要用跑的，用走的真的會來不及……

時間不等人，一天二十四小時，每個人都一樣。有人耍廢，有人努力，這沒有對錯，不管是哪一個選擇，都是你面對生活的方式。有人拚命努力可是過得很不開心，有人耍廢卻過得很自在，每個人對生活的追求本來就不一樣。

你有喜歡的東西嗎？如果沒有，你有嚮往的生活嗎？

你想去的遠方，以你現在的努力可以達成嗎？我們都想要不一樣、想要好生活、想要好工作。你說要好好努力，結果說這些話的時候你人是躺著的，說笑呢。

試著去追尋你喜歡的東西，然後不要用走的，要用跑的，用走的真的會來不及。你總以為時間還有很多，你覺得還有很多機會，但時間從來不等人。你想要別人羨慕的，就要付出別人做不到的。別人用走的，你就用跑的。到最後你會發現，一切都是跟自己比。

跑起來！

你要的生活在那裡，你要的未來在那裡。好好努力，好好加油，不必羨慕別人，你自己也可以發光。

願你有天也可以變成別人羨慕的對象。

陪伴

你是不是忘了，也有個身影，在你低潮時沒有離你而去……

生活不是一帆風順，而是充滿鳥事的。

小時候父母告訴你，只要不去惹事，麻煩就不會找上你。但當我長大後才發現，就算你不惹事，麻煩還是會來挑釁你。

考試、報告、交友、愛情、家庭。

幾乎每個階段都會遇到一些麻煩事，有些你笑笑就過了，有些卻要花很長的時間去面對、去接受，還有一些甚至會跟著你一輩子。是陽光也好，是陰影也好，不可否認，每次當我們遇到了一件事情，就好像會成長一點。

你有難熬的時光嗎？ 書名：《一周七天，晴天雨天》作者：YOYO出版社：今周刊出版社出版時間：2022年05月26日 今周刊出版社提供

我相信或多或少都有一、兩段吧。那段時間的痛苦，你現在想起來還會佩服自己到底是怎麼撐過去的。現在看來，也許事情不過如此，你覺得自己戰勝了，但你是不是忘了，也有個身影，在你難熬的時刻陪著你，在你低潮時沒有離你而去。

是家人、是另一半、還是朋友、甚至是陌生人。

那個陪你走過難熬時光的人，你一定要用心感激。沒有他們的鼓勵，你也許還深陷其中。也許是因為對方的一句話你醒悟了，也許是他安靜的陪伴讓你感到心安，不管是什麼原因，請你一定要好好感謝他。

「因為他大可不這麼做。」

看到了你的失敗沒有離開，

看透了你的軟弱卻選擇擁抱你。

這個世界灰灰暗暗的，他替你上了顏色。

請珍惜那個帶給你溫暖的人。

●本文摘自今周刊出版社出版之《一周七天，晴天雨天》。