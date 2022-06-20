《女力重生》非常愛水的母親

圖/達志

文/李慶隆

母親是個經濟獨立的女性。今年她已經九十五歲，早在六十歲時，就替自己準備好退休金，不用子女替她負擔生活費。

她是個家庭主婦，怎麼存錢？過去二、三十年來，我和哥哥每個月都會寄一筆錢給她，她和父親在鄉下的開銷不大，幾乎將我們寄過去的錢都存了下來。六十歲以後，我們兄弟仍然持續給錢，直到八十歲，她已經存到一筆相當可觀的養老金。

六十歲後，她的經濟無虞，兒子們都事業有成，子女都不再讓她煩惱。從那時候，她對我們只有關心，從不會介入我們的生活。她認為，生活是子女自己在過，結婚對象是你們自己選擇的，生命的好壞都要由自己負起責任。

母親於八十四歲來台北定居，迄今已經十一年。這十一年來，她從來不會管我們的事，每一天都帶著笑容過生活。她受過日本教育、很喜歡唱日本童謠，會唱的童謠將近二十首。天氣好時，她會出去散步，哼哼童謠，每一天心情都非常愉悅。

母親很愛漂亮，每一次出門都像是赴一場約會，把自己打扮得漂漂亮亮才出去。出門前，她會打開衣櫥，在前面站十幾分鐘，想著今天要穿哪一件衣服在大家面前亮相。她從來不穿素色的衣服，只穿鮮豔亮麗和充滿花色的衣服，她希望大家看到她時，感覺到一股活力。從她的妝扮可以看出，她是個性開朗的老人家。

她什麼都吃，從來不挑食，但是，三餐只吃七分飽。她認為吃太飽對胃的消化不好。她不吃宵夜，堅持晚上七點後絕不進食。她的作息正常，晚上九點前一定上床睡覺，早上七、八點起床。

不過，她很愛吃甜點，有時看到好吃的食物，也會像小孩一樣吵著要吃。看著她討吃的表情，就覺得很幸福。有食欲的人，就擁有健康。俗話說：「能吃就是福」，一點都不假。

她的身體很好，連一顆蛀牙都沒有，牙齒強壯得連甘蔗都能啃，是標準的「吃軟又吃硬」的人。

她勤於保養自己，每天早晚都會用保養品，三十多年來一直使用SKII，所以，皮膚到現在還是很美。每天我都會去她家看她，幫她按摩，餐後牽著她的手，在家裡慢慢走動，散步約十五分鐘。

我希望母親能夠健康快樂地活下去。她的健康是子女最大的幸福！

●本文摘自今周刊出版社出版之《女力重生》。