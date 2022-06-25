為什麼不該等「跌到最低點」再買股票？理財專家實測：定期定額遠比資金All in更賺錢

投資者的生命週期

文／班．卡爾森(Ben Carlson)

撰寫本書之際，我也即將進入 39 歲，請容我悼念逝去的 30 歲年代。根據社會安全制度的精算表，與我同齡的人平均會活到 79 歲。如果從樂觀的角度來看，我的壽命高於平均值，意思是我還有大約 40 幾年，來替餘生的財務做好準備。

在接下來的 40 至 50 年間，我預計會經歷至少十次的熊市，其中五六次會造成股市崩盤，這段期間大概至少也會有七八次不景氣，或許更多也說不定。

我可以對上述數字打包票嗎？沒有人能對市場或經濟打包票，但倒是可以以歷史為借鏡。1970 至 2019 年的 50 年間，有過 7 次不景氣、10 次熊市和 4 次大崩盤，在美國股票市場造成的損失超過 30％。1920 至 1969 年的 50 年間，發生過 11 次不景氣、15 次熊市和 8 次大崩盤，為美國股市帶來超過 30％的損失。

熊市、慘烈的崩盤和不景氣，對投資人來說是人生的現實，我們在這個制度下儲蓄和投資，而這些是制度的特點，並不是瑕疵。因此，你最好習慣應付這些事，因為它們不會、也不可能很快消失，由於市場和經濟體是由人類所主導，而人類總是會做過頭，無論順境還是逆境。

然而，股市崩盤和經濟走下坡的風險，並不是對每個人而言都一樣嚴重。在處理一輩子的積蓄時，如何看待無可避免的挫折，與你當下所處的人生階段較有關係，而不是你認為這些時期多麼可怕，不同的人對風險的看法也不同，端視他們處在投資者生命週期中的位置。

年輕時，人力資本（又稱為終生所得潛能）遠大於投資資本，如果你 20 幾歲、30 幾歲、甚至 40 幾歲，未來還有很多年可以做個淨儲蓄者或淨所得者，也就是說，你應該歡迎市場波動，而不是害怕。股市不振會使股息殖利率上升、股價降低，你將有更多機會用較低的價格買股票，當下或許不好受，但如果你有定期儲蓄，這會是件好事。

有句俗話說，股市是唯一當商品便宜賣、而所有顧客一哄而散的地方。股市下跌時採取的行動對投資成敗的影響，大於在股市上漲時的行動。問題在於當股市崩盤時，人們總會想趕緊出脫持股，而遲遲不敢進場。如果時間站在你這邊，就沒必要擔心何時該把儲存的退休金投入股市，特別是在股市下跌的時候。年輕的好處，在於不需要算準進場時機，一樣可以投資成功；你可以等到熊市結束，因為未來還有漫長的時間。

另一方面，退休族群缺少人力資本，但（可能）坐擁大量財務資本。人們愈活愈長壽，意思是當你退休時，不代表不用再做金錢管理，而是必須多思考該如何投資終身積蓄來養老，因為你沒有那麼多時間等待股市停止下跌，也沒有賺取收入的能力，在股市下跌時逢低把新存下來的錢拿去買股票。

市場風險代表的意義，不僅會因為你所處的投資生命週期而不同，也受你的個性所影響。你作為投資人的風險概況，取決於你的能力、冒險的意願和需求這三者的組合。這三股力量很少處在平衡狀態，永遠需要取捨。

●你能承受多少風險，包含你還剩多少時間能儲存退休養老金、流動性限制（liquidity const-raints）、收入概況，以及財務資源。

●你願意承受多少風險，與你的風險偏好有關，也就是你增長財富的欲望與保護財富的欲望，兩者之間的差距。

●你對承受風險的需求，與達到你的目標尚需要多少報酬率有關。

對退休毫無準備的人，也許需要多承受一點風險，以便達到目標，但他們或許沒有這種意願或能力。

存了很多錢的人，也許有意願、也有能力承受更多風險來增長財富，但他們可能並不需要這麼做，因為他們已經是人生勝利組。

達到正確的投資組合何其困難，幸好世界上沒有所謂完美的投資組合，唯有事後才知道何謂完美的投資組合。

然而，就算有完美的投資策略，如果不能長時間遵守，還是沒有用。遵守一個還不錯的投資策略，遠遠好過無法遵守的絕佳投資策略。紀律加上長期的投資時間，是理財成功的平衡裝置。

你承受市場損失並貫徹計畫的能力，終究取決於期間的長度、風險概況、人力資本、性格特質和自我。當你在做關於金錢的決定時，如果不了解自己，也不了解自己所處的狀況與不足之處，就不可能確實衡量自身的風險耐受度。

分散時間投資

目標日期基金對散戶投資人的一大好處，在於一支基金就可以進行簡單又有成本效益的分散投資。不過，還有一種分散退休資產的簡單方法，跟選擇的投資標的無關。

莫非定律（Murphy’s Law）說，凡是可能會出錯的事，就會出錯。股票投資人在拿捏進場時機時，往往有這種感覺，老是擔心會在大崩盤前進場投資。作為退休金的長期儲蓄者的優點，就是買進的股票會分散在各種股票市場的環境下。

絕大多數的投資大眾，都不會第一次進場就投入一大筆資金，除非老爸老媽超級有錢，要不就是繼承了大筆遺產。你會定期從薪資中撥出一筆錢來投資，或者在固定日期從銀行帳戶提撥一筆錢，一步一腳印地累積財富。

這種平均成本法會分散在不同時間點，有時在股市頻創新高時買進，有時在股市大跌時買進，有時則是介於兩者之間時買進。如果你像這樣規律地投資，代表有時花相同金額會買到比較多股（當市場下跌），有時則是買到較少的股數（當市場上漲）。

這個策略最重要的在於，乖乖買就對了。試圖精算買股的時機點，到頭來反而不盡人意，因為股市漲跌如賭博，沒有人一直都是贏家，哪怕你只在市場下跌時買進；換言之，「買低賣高」的古老投資建議，結果並不如預期。

財經作家馬奇烏利（Nick Maggiulli）進行了一項研究來測試上述理論，他比較了兩種買股策略，一種是簡單法，一種是神算法。第一種策略是 40 年間每個月固定投資 100 美元（經過通貨膨脹調整）到美國股市，我們稱此為簡單的投資策略。神算的策略則是完全不合乎現實，它假設你只在股市兩個空前高點之間的絕對低點才投入 100 美元，因此，這不光是逢低買進的策略，而且還是在每個週期的市場底部買進。

結果，哪一種做法勝出？

答案是，簡單投資法竟然擊敗神算法，從 1920 年代起，勝利的比率高達 70％；神算策略錯過了市場最低點，使勝率從 30％掉到僅剩 3％。再加上，沒有人厲害到能在每次空頭市場的底部或接近底部時進場，這就是即使兔子的速度像博爾特（Usain Bolt）註＊那麼快，烏龜還是贏得比賽的緣故。馬奇烏利的結論是：「即使是上帝，都贏不了平均成本法。」

簡單法能打敗上帝，是因為有規律的投資，長期下來會讓存下的錢有更多時間成長。老是試圖在市場低點投資，代表了在場外觀望，並且錯過優渥的股利和市場增值，加上股市在經過一段時間後，上漲的機會多於下跌，如果想算準買點，可能得等很久，才會遇到較好的進場時機。

平均成本法有時會讓你買得比較貴，有時比較便宜；有時你在股票價值被低估時買進，有時在高估時買進，唯一要緊的是繼續買，如此一來，你就不會受制於任何一個時間點。從這個角度來看，股市波動不再是敵人，而是朋友，能讓你在不同市場環境的不同價位上取得平均值。

作為一個淨儲蓄者，你應該樂見股市三不五時跌一下；未來還有幾十年的年輕人，每天晚上睡覺前應該祈禱股市下跌。

唯一要緊的是繼續買。

繼續買，尤其在股票下跌時。

還有一件事值得一提，那就是整體而言，股市虧損並不是永久的；唯一永久的虧損，是當你恐慌出售的時候。

這種思維方式很容易受群眾心理所左右，不過，這時候心戰喊話倒是挺有用的，因為在股市出現壓力的情況下，人不會依理性行事。有時你必須哄騙自己繼續待在場上，因為當股價激烈變動時，賣股的誘惑也會大增。

說服自己多存一點，會比大部分的人想像的還有用，因為光是知識，絕不足以改變你的行為。

（＊編註：牙買加前男子短跑運動員，是男子 100 公尺、男子 200 公尺及男子 4×100 公尺接力的奧運金牌得主。）

●本文摘自時報出版之《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》。