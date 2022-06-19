50歲才開始存退休金也來得及！沒人能掌控股市漲跌，你卻一定能做到「這件事」

文／班．卡爾森(Ben Carlson)

何時該開始存錢？

根據富比士 400 大富豪排行榜（Forbes 400），巴菲特（Warren Buffett）在 1990 年即將度過 60 歲生日時，他的淨值近 40 億美元。30 年後的 2020 年，90 歲的巴菲特淨值高達 700 多億美元（而且是扣除了數百億美元的慈善捐款後）。換言之，巴菲特的淨值有將近 95％是在他 60 歲以後創造的。

等我們說明完簡單的例子後，再來探討這點。

大部分關於退休的計算，所需輸入的資料相當簡單，只要輸入目前已儲蓄的金額、目標儲蓄額，以及假設的報酬，計算機就會根據上述假設的輸入資料，得出未來值。

用這個方法來判斷退休前要存多少錢，並不周全，因為人生不是一直線的。退休金的計算簡單明瞭，真實世界卻是錯綜複雜。規劃退休時，需要重視的是正確（在預想範圍內），而不是精確（分毫不差），不過，計算數字可以讓你大致了解，你的儲蓄習慣對於創造長期財富的影響。

了解這點後，請看以下典型的退休規畫計算，這是假想某位年輕人的未來展望。假設你在 25 歲開始存錢，目標是 65 歲退休。一開始，你把年薪 40,000 美元的 12％存起來，每一年增加 3％。

上述假想的退休金計算，到最後會存下多少錢？答案是，起步早加上高儲蓄率，年屆退休時會存下超過 150 萬美元。

由此可知，穩定的二位數儲蓄率，加上不錯的投資報酬和合理的複利，使這個例子的假想主角在年屆退休時，成為百萬富翁。

看到這些數字會使你相信，你的投資報酬占了很大比重，因為四分之三的最終儲蓄額來自複利的投資收益。不過，把上述結果切分成不同時期，會有不同的發現。

以下是 25 歲開始儲蓄，到 35 歲時的情況：

在剛開始那 10 年，你存入退休帳戶的金額，構成餘額的大部分。以下是 45 歲的情況：

要經過 20 年以上，投資收益對餘額的貢獻才會追上儲蓄。

計算退休金時，隱藏著一個看不見的複利，也就是絕大多數的成長，會出現在接近退休年齡、累積起夠多的餘額時。在儲蓄和投資的最後 10 年間，你會看到價值如下變動：

上例中，最後 10 年（56 歲至 65 歲）的投資收益達 660,000 美元，占最終餘額的 40％以上。

巴菲特的例子就是這個原理。跟巴菲特做比較，顯然會讓人不爽，因為這位奧馬哈的股神（Oracle of Omaha）＊是地球上的前幾大富豪；然而，巴菲特的資產成長和上述退休金計算的例子，都顯示金錢是緩慢成長，直到累積到一定數字後，才會隨著複利作用而一飛衝天。

對一般存退休金的人來說，真正的財富來自儲蓄、複利及等待，這是要花時間的，而且不容易，可能要幾十年才看得到豐碩的成果，比大部分人期待的久多了。

儲蓄比投資重要，但儲蓄無聊，投資則充滿變化。隨著人均壽命的提高，人們比以前更需要具備耐心的美德，並且了解自己未來的時間漫長。

這個基本的例子還提供了幾個啟示：

• 聚焦在金融市場上多幾個百分點的投資報酬比較令人興奮，殊不知，你在職業生涯的前幾十年能存多少錢，遠比投資策略更重要。

• 在前面的例子中，把收入的儲蓄率從 12％增加到 15％，對於最終餘額的效果，幾乎等同於每年提高 1％的投資績效。20％的儲蓄率等於每年的市場報酬超過 2％。在投資上賺取較高報酬，比存更多錢困難許多；你能掌控儲蓄率，但卻無人能掌控市場的變化。

• 把複利拆成不同的時間區間，足以說明堅持長期儲蓄和投資計畫的力量。每次市場的波動似乎都可能使你賺錢或虧損；事實上，提高儲蓄率的簡單動作，長期下來能為財富帶來巨大的影響。

• 一份研究發現，能夠成功地退休，有近四分之三可以歸因於個人的儲蓄比率，其餘才是投資標的及資產配置的選擇。對絕大多數人來說，儲蓄比投資更重要。

如果你不存錢，你是不是巴菲特第二，就不是重點。錢才會生錢，儲蓄永遠在投資之前。

（＊譯注：巴菲特的綽號，因為他住在美國內布拉斯加州的奧馬哈。）

太晚才開始存退休金，怎麼辦？

現在有這麼多大齡男女尚未為退休做好準備，有許多理由。有些人單純是收入沒有多到有閒錢為晚年著想，有些人則是工作運不順、在理財方面遇到壞榜樣、個人理財習慣不良，或者缺乏金錢管理的知識。家有三個小孩的我，能夠體會為何許多家長會把孩子放在支出的第一優先順位上。

無論理由為何，有不少人後悔當初年輕一點就開始存錢該有多好，可惜沒有。40 或 50 歲才開始存退休金並不理想，但也不代表注定失敗。如果比較晚才開始為退休規劃，還是可以採取幾個步驟，替退休後的人生籌措財源，只要做幾件可能讓你不太舒服的事，同時停止浪費時間。

最好開始儲蓄的時間是 10 年前，第二好的時間是今天。如果你是這種情況，不要沮喪，很多相同情況的人會認為太遲而索性放棄，但實情並非如此。

年紀較長才開始存錢，有幾個潛在的優勢。例如，你應該是處在收入的巔峰期，孩子很可能已經離家，不再靠你賺錢來養，空巢族可以把原本給孩子的大學學費或其他費用存起來；此外，你可能已經還清貸款，如果多年來你一直在清償負債，現在就可以馬上把這筆錢轉去儲蓄。

你可能會為了追趕進度，而禁不住誘惑，投入高風險的投資標的，但是，若要花 10 到 20 年的時間，趁退休前累積退休老本，存錢依舊是遠比投資重要。

假設卡爾和卡菈．卡爾森都是 50 歲，都沒存什麼退休養老金。孩子現在已經獨立在外，因此，他們可以火力全開存錢，把失去的領土拿回來。卡爾想藉由多多冒險來彌補之前沒能存下來的錢，而卡菈則寧可提高儲蓄率，來收復失土。

卡爾森夫婦目前家戶所得為 100,000 美元，每年隨生活成本調整提高 2％。卡菈預期投資標的每年複利 6％，想存下收入的 20％；卡爾則認為他只靠買賣股票、少存點錢，就能賺更多。卡菈覺得卡爾對自己的選股能力太有信心，她寧可多存點錢，也不願接受較高風險的投資策略。

這對夫妻想在 65 或 70 歲退休，但又不確知在這麼短的時間內，能存到多少錢。他們目前的計畫如下，其中一個的儲蓄率較高，另一個是卡爾憑著選股功力賺了很多錢。

即使卡爾的投資順利，是卡菈目標報酬率 6％的兩倍，但提高儲蓄率依然會帶來較好的結果。卡爾森夫妻的儲蓄率從 10％提高到 20％所帶來的結果，優於投資報酬率從 6％提高到 12％，即使是經過 20 年。此外，卡爾很可能不是巴菲特第二，因此，提高儲蓄率遠比提高投資報酬率容易。

提高投資組合的風險，無法保證更多獲利；市場不會因為你需要，就給你高報酬。你的儲蓄率是由你控制，但沒有人能控制金融市場的報酬。比較可能的情況，是卡爾冒更多風險，結果卻減損了他們儲蓄的績效表現，因為專業人士的選股績效紀錄很差，更別說是業餘者。

年輕時開始儲蓄是重要的，能幫助你確實養成理財習慣，讓複利替你的錢滾雪球。但是，儲蓄對於儲存退休金進度落後的人來說，或許更加重要，因為你沒有很多年可以讓複利發揮作用。

意思並不是說，你一退休就不再是個投資者。根據社會安全管理機構的資料，今天退休的夫妻，有 50％的機率至少其中之一會活到 90 歲以後，你退休後還是有 20 至 30 年的時間來管理你的錢。然而，如果退休後不工作的話，你作為賺取所得者和儲蓄者的身分是有年限的。

卡爾和卡菈還有其他延續投資的方法。投資專家艾利斯（Charles Ellis）發現，將退休年齡從 62 歲延後到 70 歲，可能使需要的儲蓄率降低 50％以上。延長工作年限不僅可以存更多錢，也使那些錢有更長的時間複利，減少投資組合在退休後需要持續的時間，還能將領取社會安全生活補助金的請領年齡延後。

將請領社會安全生活補助金的年齡，從 62 歲延後至 70 歲，能提高每月給付額超過 70％。有些人不想延長工作年限，但是，對那些有意願且有能力的人來說，能夠大幅增進退休後的財務狀況。

無論你是否較晚才開始儲存退休養老金，知道自己何時才能退休，對每個人來說都是一種心理掙扎。

●本文摘自時報出版之《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》。