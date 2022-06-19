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50歲才開始存退休金也來得及！沒人能掌控股市漲跌，你卻一定能做到「這件事」

聯合新聞網／ 時報出版
書名：《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》 作者：班．卡爾森(Ben Carlson) 出版社：時報出版 出版日期：2022年5月6日
書名：《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》
作者：班．卡爾森(Ben Carlson)
出版社：時報出版
出版日期：2022年5月6日

文／班．卡爾森(Ben Carlson)

何時該開始存錢？

根據富比士 400 大富豪排行榜（Forbes 400），巴菲特（Warren Buffett）在 1990 年即將度過 60 歲生日時，他的淨值近 40 億美元。30 年後的 2020 年，90 歲的巴菲特淨值高達 700 多億美元（而且是扣除了數百億美元的慈善捐款後）。換言之，巴菲特的淨值有將近 95％是在他 60 歲以後創造的。

等我們說明完簡單的例子後，再來探討這點。

大部分關於退休的計算，所需輸入的資料相當簡單，只要輸入目前已儲蓄的金額、目標儲蓄額，以及假設的報酬，計算機就會根據上述假設的輸入資料，得出未來值。

用這個方法來判斷退休前要存多少錢，並不周全，因為人生不是一直線的。退休金的計算簡單明瞭，真實世界卻是錯綜複雜。規劃退休時，需要重視的是正確（在預想範圍內），而不是精確（分毫不差），不過，計算數字可以讓你大致了解，你的儲蓄習慣對於創造長期財富的影響。

了解這點後，請看以下典型的退休規畫計算，這是假想某位年輕人的未來展望。假設你在 25 歲開始存錢，目標是 65 歲退休。一開始，你把年薪 40,000 美元的 12％存起來，每一年增加 3％。

上述假想的退休金計算，到最後會存下多少錢？答案是，起步早加上高儲蓄率，年屆退休時會存下超過 150 萬美元。

由此可知，穩定的二位數儲蓄率，加上不錯的投資報酬和合理的複利，使這個例子的假想主角在年屆退休時，成為百萬富翁。

看到這些數字會使你相信，你的投資報酬占了很大比重，因為四分之三的最終儲蓄額來自複利的投資收益。不過，把上述結果切分成不同時期，會有不同的發現。

以下是 25 歲開始儲蓄，到 35 歲時的情況：

在剛開始那 10 年，你存入退休帳戶的金額，構成餘額的大部分。以下是 45 歲的情況：

要經過 20 年以上，投資收益對餘額的貢獻才會追上儲蓄。

計算退休金時，隱藏著一個看不見的複利，也就是絕大多數的成長，會出現在接近退休年齡、累積起夠多的餘額時。在儲蓄和投資的最後 10 年間，你會看到價值如下變動：

上例中，最後 10 年（56 歲至 65 歲）的投資收益達 660,000 美元，占最終餘額的 40％以上。

巴菲特的例子就是這個原理。跟巴菲特做比較，顯然會讓人不爽，因為這位奧馬哈的股神（Oracle of Omaha）＊是地球上的前幾大富豪；然而，巴菲特的資產成長和上述退休金計算的例子，都顯示金錢是緩慢成長，直到累積到一定數字後，才會隨著複利作用而一飛衝天。

對一般存退休金的人來說，真正的財富來自儲蓄、複利及等待，這是要花時間的，而且不容易，可能要幾十年才看得到豐碩的成果，比大部分人期待的久多了。

儲蓄比投資重要，但儲蓄無聊，投資則充滿變化。隨著人均壽命的提高，人們比以前更需要具備耐心的美德，並且了解自己未來的時間漫長。

這個基本的例子還提供了幾個啟示：

• 聚焦在金融市場上多幾個百分點的投資報酬比較令人興奮，殊不知，你在職業生涯的前幾十年能存多少錢，遠比投資策略更重要。

• 在前面的例子中，把收入的儲蓄率從 12％增加到 15％，對於最終餘額的效果，幾乎等同於每年提高 1％的投資績效。20％的儲蓄率等於每年的市場報酬超過 2％。在投資上賺取較高報酬，比存更多錢困難許多；你能掌控儲蓄率，但卻無人能掌控市場的變化。

• 把複利拆成不同的時間區間，足以說明堅持長期儲蓄和投資計畫的力量。每次市場的波動似乎都可能使你賺錢或虧損；事實上，提高儲蓄率的簡單動作，長期下來能為財富帶來巨大的影響。

• 一份研究發現，能夠成功地退休，有近四分之三可以歸因於個人的儲蓄比率，其餘才是投資標的及資產配置的選擇。對絕大多數人來說，儲蓄比投資更重要。

如果你不存錢，你是不是巴菲特第二，就不是重點。錢才會生錢，儲蓄永遠在投資之前。

（＊譯注：巴菲特的綽號，因為他住在美國內布拉斯加州的奧馬哈。）

太晚才開始存退休金，怎麼辦？

現在有這麼多大齡男女尚未為退休做好準備，有許多理由。有些人單純是收入沒有多到有閒錢為晚年著想，有些人則是工作運不順、在理財方面遇到壞榜樣、個人理財習慣不良，或者缺乏金錢管理的知識。家有三個小孩的我，能夠體會為何許多家長會把孩子放在支出的第一優先順位上。

無論理由為何，有不少人後悔當初年輕一點就開始存錢該有多好，可惜沒有。40 或 50 歲才開始存退休金並不理想，但也不代表注定失敗。如果比較晚才開始為退休規劃，還是可以採取幾個步驟，替退休後的人生籌措財源，只要做幾件可能讓你不太舒服的事，同時停止浪費時間。

最好開始儲蓄的時間是 10 年前，第二好的時間是今天。如果你是這種情況，不要沮喪，很多相同情況的人會認為太遲而索性放棄，但實情並非如此。

年紀較長才開始存錢，有幾個潛在的優勢。例如，你應該是處在收入的巔峰期，孩子很可能已經離家，不再靠你賺錢來養，空巢族可以把原本給孩子的大學學費或其他費用存起來；此外，你可能已經還清貸款，如果多年來你一直在清償負債，現在就可以馬上把這筆錢轉去儲蓄。

你可能會為了追趕進度，而禁不住誘惑，投入高風險的投資標的，但是，若要花 10 到 20 年的時間，趁退休前累積退休老本，存錢依舊是遠比投資重要

假設卡爾和卡菈．卡爾森都是 50 歲，都沒存什麼退休養老金。孩子現在已經獨立在外，因此，他們可以火力全開存錢，把失去的領土拿回來。卡爾想藉由多多冒險來彌補之前沒能存下來的錢，而卡菈則寧可提高儲蓄率，來收復失土。

卡爾森夫婦目前家戶所得為 100,000 美元，每年隨生活成本調整提高 2％。卡菈預期投資標的每年複利 6％，想存下收入的 20％；卡爾則認為他只靠買賣股票、少存點錢，就能賺更多。卡菈覺得卡爾對自己的選股能力太有信心，她寧可多存點錢，也不願接受較高風險的投資策略。

這對夫妻想在 65 或 70 歲退休，但又不確知在這麼短的時間內，能存到多少錢。他們目前的計畫如下，其中一個的儲蓄率較高，另一個是卡爾憑著選股功力賺了很多錢。

即使卡爾的投資順利，是卡菈目標報酬率 6％的兩倍，但提高儲蓄率依然會帶來較好的結果。卡爾森夫妻的儲蓄率從 10％提高到 20％所帶來的結果，優於投資報酬率從 6％提高到 12％，即使是經過 20 年。此外，卡爾很可能不是巴菲特第二，因此，提高儲蓄率遠比提高投資報酬率容易。

提高投資組合的風險，無法保證更多獲利；市場不會因為你需要，就給你高報酬。你的儲蓄率是由你控制，但沒有人能控制金融市場的報酬。比較可能的情況，是卡爾冒更多風險，結果卻減損了他們儲蓄的績效表現，因為專業人士的選股績效紀錄很差，更別說是業餘者。

年輕時開始儲蓄是重要的，能幫助你確實養成理財習慣，讓複利替你的錢滾雪球。但是，儲蓄對於儲存退休金進度落後的人來說，或許更加重要，因為你沒有很多年可以讓複利發揮作用。

意思並不是說，你一退休就不再是個投資者。根據社會安全管理機構的資料，今天退休的夫妻，有 50％的機率至少其中之一會活到 90 歲以後，你退休後還是有 20 至 30 年的時間來管理你的錢。然而，如果退休後不工作的話，你作為賺取所得者和儲蓄者的身分是有年限的。

卡爾和卡菈還有其他延續投資的方法。投資專家艾利斯（Charles Ellis）發現，將退休年齡從 62 歲延後到 70 歲，可能使需要的儲蓄率降低 50％以上。延長工作年限不僅可以存更多錢，也使那些錢有更長的時間複利，減少投資組合在退休後需要持續的時間，還能將領取社會安全生活補助金的請領年齡延後。

將請領社會安全生活補助金的年齡，從 62 歲延後至 70 歲，能提高每月給付額超過 70％。有些人不想延長工作年限，但是，對那些有意願且有能力的人來說，能夠大幅增進退休後的財務狀況。

無論你是否較晚才開始儲存退休養老金，知道自己何時才能退休，對每個人來說都是一種心理掙扎。

●本文摘自時報出版之《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》。


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