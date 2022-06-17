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心，不要在不值得的地方停留！──讓我們比在意外面的一百件事，更在意自己的心

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／Pexels
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文／蔡璧名

　　莊子告訴我們應該「安時而處順」，你要覺得一切遭遇都是理當如此、自然如此。人生此刻是處在順境抑或逆境端看你用什麼樣的心態來應對。從小我的家庭教育教導我在任何惡劣的環境都要覺得那是最好的遭遇——「感幸遭遇之最佳」，因為通過所有考驗都可能因此給自己帶來進步。

　　當你不再覺得逆境是逆境，反而了解到這有機會成為對你人生助益最大的『順境』時，「此古之所謂縣解也」，這也可說就是古人所謂的將那繫於天地之間的捆綁解開來。人活天地間為什麼會不自由？如果你的快樂與悲傷是被他人的眼神、他人的話語、他人的行動或者被東西、被房子、被名位牽制了，那你如何自由？讀到〈大宗師〉這一段會想到〈德充符〉的哀駘它：「死生存亡、窮達貧富、賢與不肖毀譽、飢渴寒暑，是事之變，命之行也」，這些都是世事的自然變化，命分自然的運行，所以「不足以滑和，不可入於靈府」，不值得讓這些外在變化擾亂影響我們內心的平和，也不要讓它們進入攪擾我們的心靈。而〈大宗師〉這段正是在講子祀、子輿、子犁、子來這四位知交都已經到達這樣的境界，因此他們對於疾病、對於死亡都能坦然以對。

書名：《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師》作者：蔡璧名出版社：天下雜誌出版時間：2022年6月10日
書名：《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師》
作者：蔡璧名
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年6月10日

　　莊子說，如果我們做不到哀駘它那段講的「全德」、「才全」的話，「而不能自解者，物有結之」，倘若不能自己解開這些束縛，就會有更多外物再來捆綁你。今天你在意的可能是昨天掉的那臺iPhone；明天你在意的可能是相處十年的男女朋友跑了，你到底要怎麼樣面對那逝去的十年；後天在意的可能是哪個東西壞了。只要在天地間你還存有一份執著、一份在意，就會有一個記掛；有一個記掛，就有一條繩索綑綁並牽動著你。也就是如果執著、在意的事情有一百件，你就被一百條繩索綑綁、牽動，失去心靈、甚或身體的自由，只要哪一條狀況不對抽了一下，你的心就痛得受不了。那我們究竟要怎麼樣解開這麼多的繩索、這麼多的羈絆？莊子提供的方法就是——讓我們比在意這一百件事，更在意我們的「心」！在如此生命觀下，你致力梳妝打扮的，不再只是容顏，不再只是肌肉線條、三圍體線，而是更在意你的心情、靈魂。你會發現，煩惱掛心的事少了、幸福的時間多了，心就像鏡子一樣靜好。雖然沒有人給我們的心情打分數，但身體會紀錄下你曾經對它做的一切，只要努力你會看到不一樣的自己。但如果不能在一開始就看穿這一切，看穿外物原本就是來來去去、所有得失都是自然的話，那你的心，會被你沒有辦法看透這一點而產生的執著與情緒虐待致死——我們終究不是被遭遇、被環境虐待致死，因為我們有想或不想的選擇權、有煩惱或不煩惱的選擇權、有破涕為笑和繼續痛哭的選擇權，我們的情緒其實是自己的心可以主宰的，不要放任情緒來主宰你。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師》〈死生一體〉


莊子 天下雜誌 閱讀風向球

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