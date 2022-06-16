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其寢不夢，其覺無憂：練習安頓自己的心身，便能睡得好、心情好

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／Pexels
圖／Pexels

文/蔡璧名

其寢不夢、其覺无憂、其食不甘，

睡得好，心情好，對身體好的便覺滋味好

　　〈大宗師〉說：「古之真人，其寢不夢。｣不知道各位有沒有這樣的習慣？在跟朋友打招呼時會說：「昨天睡得好嗎？｣當我們的時代不少人會這樣互相問候的時候，就可以知道當代睡不好的人為數不少。那怎樣算是睡得好呢。比方說：「太好了啊，我昨天一覺到天亮，起床就睡七、八個小時了。｣當然，如果你跟我一樣，看了一些報導，說：「發明電燈以前，人類平均睡眠是十個小時。｣那也許你會更高興地說：「哎呀，我今天自然醒來已經睡十個小時啦，而且當中都沒有做夢。｣多數人都有做夢的經驗，作夢時通常睡眠品質會比較差。「古之真人，其寢不夢。｣，真人睡覺時是不會做夢的，為什麼能夠一夜無夢到天明呢？

　　常說「高枕無憂｣，或是「日無所思夜無所夢｣，清醒時刻沒什麼煩惱的話，就不會帶到夢裏去。這也是為什麼盡量不要在睡覺以前滑手機、聽音樂，也不要讓心裏有過多念慮、心情有太多波動起伏，頂多讀讀《莊子》或者做個穴道導引，上床以後「神凝｣一會兒，就好好睡啦。真能「其寢不夢｣，能能睡得這麼好，平日應該沒有太多念慮、憂愁吧。回憶憶我們的嬰兒時期，有誰失眠過嗎？所以人在成長的過程中，真的不能只有年齡增長，心神靜定平和的能力一定要跟著增長才行，才能不被日漸增多的外在瑣事所擾，才可能過更好的生活。

　　「其覺無憂｣，真人清醒的時候，是沒有憂愁的。現代人說到誰沒有憂愁，總覺得那個人超好命，彷彿吃飽睡足、事事順心。可這裡並非這個意思。而是說即使雨驟風狂、烽火遍地，真人依然沒有憂愁。如果您和我一樣，喜歡閱讀傳統醫學的書， 您會知道所有的夢境，它都對應著身體不同的疾病，因此睡眠時不會做夢，表示你清醒時刻真少念慮，少憂煩，過得挺開心、寬心的，甚至身體也是比較健康的。

書名：《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師》作者：蔡璧名出版社：天下雜誌出版時間：2022年6月10日
書名：《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師》
作者：蔡璧名
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年6月10日

　　接著講到〈大宗師〉講到「其食不甘｣，真人吃東西不是為了滿足口腹之欲，不會一味追求可口。因為瞭解食物跟生命的關聯，首要追求的不是甘美。我有個不錯的習慣，只要知道那樣東西吃了對身體好，越吃我便越覺得它好吃，可能因為就會帶著感恩的心去吃吧。相對地，一樣我本來喜歡吃的東西，我就漸漸會用看待老鼠藥的眼光看它。所以我比較沒有一味追求可口美食的煩惱。那天我的學生告訴，我說：「老師，這家的早餐真的很好吃。｣我說：「我知道，就算沒吃過我也聞到了。真的很香。｣在學生的熱情邀請下，我走過去吃了兩小口，心裏的OS是：「怪不得，有一些化學的東西，才那麼容易就香氣四溢。還是淺嘗兩口就好，有毒的東西不用吸收太多。｣正因為你知道食物是為了滋養你生命的，自然就不會只想吃重口味，只想吃好吃的。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師 》〈真人至知〉


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